Reach truck a stan posadzki – dlaczego podłoże ma większe znaczenie, niż się wydaje?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 2:51 pm• Ciekawostki

Przy problemach z pracą wózka wysokiego składowania podejrzenie często pada na maszt, koła albo umiejętności operatora. Tymczasem źródło kłopotów może znajdować się kilkanaście centymetrów niżej. Nierówna posadzka, uszkodzone dylatacje czy niewielkie uskoki potrafią być odczuwalne w całej konstrukcji maszyny, szczególnie podczas intensywnej pracy w wąskich alejkach.

W przypadku reach trucka stan podłoża wpływa nie tylko na komfort jazdy. Może utrudniać precyzyjne ustawienie palety, zwiększać drgania, przyspieszać zużycie niektórych elementów i ograniczać płynność transportu. Dlatego planowanie wysokiego składowania bez oceny posadzki pozostawia istotną część procesu poza kontrolą.

Kilka milimetrów przy podłodze daje większy efekt wysoko nad nią

Reach truck jest projektowany do precyzyjnej pracy z ładunkiem na wysokich poziomach regałów. W takich warunkach ruchy konstrukcji, które przy niewielkiej wysokości podnoszenia mogą być prawie niezauważalne, stają się bardziej odczuwalne po wysunięciu masztu.

Nie oznacza to, że każde niewielkie odchylenie posadzki uniemożliwia bezpieczną pracę. Problem pojawia się wtedy, gdy nierówności są powtarzalne, występują w miejscach intensywnego ruchu albo powodują uderzenia kół podczas przejazdu. Maszt zaczyna wówczas przejmować część drgań powstających na styku wózka z podłożem.

Operator może zauważyć to podczas ustawiania palety na wysokiej belce regałowej. Maszyna zatrzymała się już we właściwym miejscu, ale ładunek potrzebuje chwili, aby się ustabilizować. Przy pojedynczej operacji różnica wydaje się niewielka. Jeżeli podobny efekt pojawia się przy dużej liczbie cykli, zaczyna wpływać na tempo pracy.

Właśnie dlatego producenci rozwijają rozwiązania ograniczające drgania stanowiska operatora oraz systemy kompensujące ruch masztu. Nie zastępują one jednak prawidłowo utrzymanego podłoża.

Dylatacje, ubytki i progi tworzą powtarzalne punkty obciążenia

Magazynowa posadzka rzadko zużywa się równomiernie. Inaczej wygląda fragment alejki, którym wózek przejeżdża kilkadziesiąt razy podczas zmiany, a inaczej boczna strefa wykorzystywana sporadycznie. Szczególnej obserwacji wymagają miejsca, w których zmienia się rodzaj nawierzchni lub występują elementy konstrukcyjne.

Problemy najczęściej ujawniają się przy:

dylatacjach znajdujących się na głównych trasach przejazdu;

ubytkach i wykruszeniach powstających wzdłuż krawędzi;

połączeniach dwóch powierzchni o różnej wysokości;

progach pomiędzy strefami magazynu;

punktowych zagłębieniach pojawiających się w intensywnie użytkowanych alejkach.

Nie każdy taki fragment wymaga natychmiastowego remontu. Istotne jest to, jak zachowuje się na nim konkretny wózek. Niewielki uskok pokonywany przez maszynę kilka razy dziennie ma inne znaczenie niż podobne uszkodzenie znajdujące się dokładnie na trasie pomiędzy buforem przyjęć a najbardziej rotującym sektorem regałów.

Powtarzalne uderzenie w tym samym miejscu może być również źródłem informacji diagnostycznej. Jeśli operatorzy regularnie zwalniają przed jedną dylatacją albo omijają określony fragment alejki, przyczyną spadku płynności pracy nie musi być sprzęt.

Koła reach trucka nie są obojętne na jakość nawierzchni

Wózki przeznaczone przede wszystkim do pracy magazynowej mają inną charakterystykę niż maszyny przygotowane do jazdy po bardziej wymagającym terenie. Mały prześwit i konstrukcja podporządkowana manewrowaniu pomiędzy regałami sprzyjają pracy wewnątrz hali, ale jednocześnie powodują, że stan podłoża staje się istotną częścią środowiska eksploatacji.

Duże znaczenie mają również koła. To przez nie nierówność posadzki jest przenoszona na podwozie, stanowisko operatora i pozostałe części konstrukcji. Zużycie powierzchni roboczej koła może dodatkowo pogłębiać drgania, przez co dwa problemy zaczynają się wzajemnie wzmacniać.

W efekcie podczas diagnostyki nie wystarczy sprawdzić wyłącznie maszyny. Jeśli nowe lub prawidłowo serwisowane koła szybko zaczynają pracować nierówno, sensowne jest przeanalizowanie tras, po których wózek porusza się każdego dnia. Możliwe, że źródłem przyspieszonego zużycia jest konkretny fragment hali.

Superlift oferuje maszyny różnych producentów i o różnych parametrach użytkowych, dlatego poszczególne konstrukcje określane jako reach truck https://superlift.pl/wozki-widlowe/reach-truck/ mogą inaczej reagować na warunki panujące w konkretnym magazynie. Zestawienie parametrów wózka z rzeczywistym stanem podłoża pozwala spojrzeć na sprzęt jako część całego środowiska pracy, a nie urządzenie działające niezależnie od infrastruktury.

Posadzka może zmieniać wydajność bez żadnej awarii

Najtrudniejsze do wychwycenia są problemy, które nie zatrzymują pracy. Wózek nadal jeździ, podnosi palety i realizuje zadania, ale operator zaczyna zwalniać w kilku miejscach. Przy wysokim regale czeka odrobinę dłużej na uspokojenie ładunku. Przed uszkodzoną dylatacją redukuje prędkość. Czasami wybiera dłuższą trasę, aby ominąć szczególnie niekomfortowy fragment.

Żadna z tych sytuacji osobno nie wygląda jak poważna strata czasu. W skali setek przejazdów mogą jednak tworzyć stały element cyklu magazynowego.

Dlatego obserwując pracę floty, dobrze odnotowywać nie tylko awarie i czas ładowania, lecz także zachowania operatorów. Sygnałem do sprawdzenia podłoża mogą być:

regularne zwalnianie dokładnie w tych samych punktach;

wyraźnie większe drgania na jednej trasie;

częste korekty ustawienia maszyny w konkretnych gniazdach regałowych;

nierównomierne zużycie kół;

omijanie części alejki mimo braku formalnego ograniczenia ruchu.

Taka obserwacja pozwala oddzielić problem związany z wózkiem od problemu infrastrukturalnego. Bez niej łatwo wymienić część, która jedynie reagowała na warunki panujące w hali.

Modernizacja magazynu powinna zaczynać się także od poziomu podłogi

Przy zwiększaniu wysokości regałów lub zagęszczaniu zabudowy dużo uwagi poświęca się wymiarom alejek, udźwigowi i wysokości podnoszenia wózka. Posadzka bywa traktowana jako element zastany. Tymczasem zmiana sposobu składowania może oznaczać, że dotychczas wystarczające podłoże zacznie mieć większy wpływ na pracę sprzętu.

Im większej precyzji wymaga operowanie ładunkiem, tym bardziej widoczne stają się konsekwencje nierówności. Dotyczy to szczególnie miejsc, w których wózek zatrzymuje się przed regałem i wykonuje operację podnoszenia. To właśnie tam stabilne ustawienie maszyny ma większe znaczenie niż podczas prostego transportu poziomego.

Przed zmianą organizacji magazynu dobrze więc przejść trasę przyszłej pracy wózków, zwracając uwagę na stan dylatacji, lokalne uszkodzenia i różnice poziomów. Czasami usunięcie kilku powtarzalnych przeszkód daje większą poprawę płynności niż zwiększanie prędkości przejazdu.

Reach truck osiąga pełne możliwości wtedy, gdy współpracuje z odpowiednim otoczeniem. Regały, alejki i system organizacji transportu są oczywistymi częściami tego środowiska. Posadzka jest mniej widoczna, ale pozostaje jedynym jego elementem, z którym wózek ma kontakt podczas każdego przejazdu.

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