Napisane przez 25 września, 2026 9:40 pm Ciekawostki

Dlaczego warto postawić automat vendingowy w firmie?

Dostęp do kawy, zimnych napojów i szybkiej przekąski w miejscu pracy może wydawać się drobnym udogodnieniem. W praktyce dobrze zorganizowana strefa vendingowa potrafi jednak rozwiązać kilka codziennych problemów jednocześnie – ogranicza konieczność wychodzenia pracowników poza teren firmy, ułatwia organizację przerw i zapewnia dostęp do produktów również podczas drugiej czy nocnej zmiany. Nic więc dziwnego, że automaty vendingowe coraz częściej pojawiają się w zakładach produkcyjnych, magazynach, biurach i obiektach usługowych w Zabrzu.

Mniej czasu traconego podczas przerw

Jedną z największych zalet automatu vendingowego jest możliwość skorzystania z niego bez opuszczania miejsca pracy. Jeżeli najbliższy sklep znajduje się kilka lub kilkanaście minut od zakładu, znaczna część przerwy może zostać przeznaczona wyłącznie na dojście, zakupy i powrót.

Automat ustawiony w hali, części socjalnej czy korytarzu pozwala kupić kawę, wodę lub przekąskę w ciągu kilku chwil. Jest to szczególnie istotne w dużych zakładach i magazynach, gdzie samo wyjście poza teren przedsiębiorstwa może być kłopotliwe.

Dla pracownika oznacza to wygodniejszą przerwę, a dla firmy – lepszą organizację czasu pracy.

Dostęp do produktów również na nocnej zmianie

Zabrze to miasto o silnych tradycjach przemysłowych, w którym wiele przedsiębiorstw działa w systemie zmianowym. W takim przypadku klasyczny bufet lub punkt gastronomiczny nie zawsze jest rozwiązaniem praktycznym, ponieważ jego godziny pracy mogą nie obejmować wszystkich zmian.

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Automat vendingowy może być dostępny przez całą dobę. Pracownik rozpoczynający zmianę wieczorem lub w nocy ma więc możliwość kupienia napoju czy przekąski podobnie jak osoby pracujące rano.

Z tego powodu vending szczególnie dobrze sprawdza się w zakładach produkcyjnych, centrach logistycznych, magazynach, warsztatach oraz firmach pracujących w trybie 24/7.

Firma nie musi prowadzić własnego bufetu

Uruchomienie tradycyjnego punktu gastronomicznego wiąże się z koniecznością zapewnienia miejsca, obsługi, zaopatrzenia i organizacji sprzedaży. Przy mniejszej lub średniej liczbie pracowników może być to zwyczajnie nieopłacalne.

Automat vendingowy pozwala stworzyć niewielki punkt z napojami i przekąskami bez uruchamiania klasycznego bufetu. W zależności od potrzeb można postawić pojedynczy automat do kawy albo przygotować większą strefę obejmującą również urządzenie z zimnymi napojami i przekąskami.

Dzięki temu rozwiązanie można dopasować zarówno do niewielkiego biura, jak i większego zakładu zatrudniającego pracowników na kilku zmianach.

Dodatkowy benefit dla pracowników

Przy wyborze miejsca pracy coraz większe znaczenie mają nie tylko wynagrodzenie czy zakres obowiązków, ale również warunki panujące w firmie. Nie każdy benefit musi jednak oznaczać rozbudowany program pracowniczy.

Dostęp do dobrej kawy, napojów czy przekąsek na miejscu jest prostym udogodnieniem, z którego pracownicy mogą korzystać każdego dnia.

W przestrzeniach socjalnych automaty mogą także tworzyć naturalne miejsce krótkiego odpoczynku podczas przerwy. Z perspektywy pracodawcy jest to stosunkowo prosty sposób na poprawę komfortu zaplecza pracowniczego.

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Automat można dopasować do konkretnego miejsca

Nie każda firma potrzebuje identycznego rozwiązania. W biurze największym zainteresowaniem może cieszyć się przede wszystkim kawa, natomiast w zakładzie produkcyjnym lub magazynie większe znaczenie mogą mieć także zimne napoje, woda i szybkie przekąski.

Dlatego przed ustawieniem urządzeń warto wziąć pod uwagę przede wszystkim liczbę pracowników, system pracy, lokalizację automatu oraz przewidywaną częstotliwość korzystania.

Dobrze dobrany zestaw urządzeń pozwala uniknąć sytuacji, w której automat jest zbyt mały w stosunku do zapotrzebowania albo oferuje asortyment niedostosowany do użytkowników.

Vending dla firm w Zabrzu

Przedsiębiorcy zainteresowani takim rozwiązaniem nie muszą samodzielnie kupować urządzeń i organizować całej infrastruktury vendingowej. Możliwe jest skorzystanie z obsługi firmy As Vending specjalizującej się w dostarczaniu, instalacji i obsłudze automatów. Informacje dotyczące oferty lokalnej można znaleźć na stronie automaty vendingowe Zabrze.

Rozwiązanie może obejmować zarówno automaty z gorącymi napojami, jak i urządzenia z przekąskami, wodą oraz zimnymi napojami. Dzięki temu strefę można dostosować do charakteru przedsiębiorstwa i potrzeb jego pracowników.

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Dodane przez Mikołaj Czarnecki

Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.

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