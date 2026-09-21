Chcesz kupić chińskiego elektryka? Możesz wziąć pod uwagę dostępne modele Leapmotor w leasingu!

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 3:12 pm• Ciekawostki

Leapmotor nie ogranicza się już do jednego taniego auta miejskiego. W gamie znajdziesz małego T03 oraz dwa SUV-y – B10 i C10 – z tego powodu przed wyborem warto porównać nie tylko cenę, lecz także zasięg, przestrzeń i sposób użytkowania auta. Zajrzyj do poradnika i dowiedz się, dlaczego elektryk chińskiego producenta naprawdę może być ciekawą opcją dla Ciebie.

Jeden producent, trzy różne samochody. Który Leapmotor pasuje do Twojej jazdy?

W przypadku marki Leapmotor różnica między modelami nie sprowadza się do kilku centymetrów nadwozia. T03 jest typowym autem do miasta, B10 ma pełnić rolę uniwersalnego kompaktowego SUV-a, a C10 celuje w kierowców oczekujących większej kabiny i większego komfortu w trasie. A więc umowę na leasing Leapmotor warto rozpatrywać po określeniu dziennego przebiegu, liczby pasażerów, dostępu do ładowania i częstotliwości dalszych wyjazdów.

To ważne również dla budżetu. Większy akumulator i nadwozie podnoszą cenę auta, ale nie zawsze są potrzebne. Jeśli samochód ma jeździć głównie po mieście, dopłata do większego modelu może nie dać proporcjonalnej korzyści.

Leapmotor T03 – miejski elektryk do krótkich tras

T03 ma około 3,62 m długości, akumulator 37,3 kWh i zasięg do 265 km WLTP. Leasing Leapmotor T03 warto rozważyć głównie przy jeździe miejskiej, krótkich dojazdach i regularnym ładowaniu.

Leapmotor B10 – uniwersalny SUV do miasta i trasy

B10 oferuje więcej przestrzeni niż T03, ale nadal pozostaje kompaktowym SUV-em. W wersji elektrycznej zasięg może sięgać około 434 km WLTP, dlatego leasing Leapmotor B10 dobrze pasuje do kierowców, którzy jednym autem chcą obsłużyć miasto, rodzinę i dalsze wyjazdy.

Leapmotor C10 – większy SUV dla wymagających większej przestrzeni

C10 ma większe nadwozie i akumulator około 69,9 kWh, a zasięg w wersji elektrycznej sięga około 420 km WLTP. Leasing Leapmotor C10 ma najwięcej sensu przy częstszych trasach, większej liczbie pasażerów i potrzebie przewożenia większego bagażu.

T03, B10 czy C10 – jak wybrać auto do umowy leasingowej?

Najprostsza zasada jest praktyczna. T03 ma sens, gdy liczą się niski koszt i zwrotność. B10 jest najbardziej uniwersalny, jeśli potrzebujesz auta rodzinnego do miasta i trasy. C10 odpowiada na potrzeby kierowców, którzy regularnie przewożą kilka osób i oczekują większej przestrzeni.

Przed wyborem leasingu porównaj nie tylko ratę, ale też opłatę wstępną, wykup, ubezpieczenie i całkowity koszt umowy. Dopiero takie zestawienie pokaże, który Leapmotor rzeczywiście pasuje do Twojego budżetu i sposobu eksploatacji samochodu na co dzień.

Co możesz zrobić, żeby przygotować swój firmowy budżet do leasingu elektrycznego Leapmotor?

Na początek możesz obliczyć wysokość orientacyjnej raty leasingowej, a także pełne wydatki związane z eksploatacją wybranego modelu Leapmotor. Gdy dodasz do tego wkład początkowy, koszty ubezpieczeniowe oraz serwis – będziesz w stanie orientacyjnie zestawić to ze swoimi możliwościami finansowymi.

Zadbaj o rezerwę środków na kilka miesięcy płatności leasingu, porównaj różne konfiguracje leasingowe oraz oszacuj realne przebiegi dla wybranych samochodów. Wtedy łatwiej zorientować się, jaka forma finansowania może być korzystna dla Twojego przedsiębiorstwa.

Pamiętaj, że niższa rata nie zawsze musi oznaczać tańszy leasing. Wysoki wykup albo duża opłata początkowa mogą sprawić, że całkowity koszt finansowania będzie wyższy, niż wynika to z samej miesięcznej raty.

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