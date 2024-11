Rekordowe zbiory miodu Silesianus w elektrociepłowni w Zabrzu

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 4:24 pm• Ważne w mieście

~ Informacja prasowa



Pszczoły z elektrociepłowni Fortum w Zabrzu, po intensywnym sezonie, szykują się do okresu jesienno-zimowego. Teraz układają się w kłąb, a zimą wzajemnie się ogrzewają, by przetrwać trudne miesiące. Latem robotnice zebrały aż 186 kg miodu! Wśród tegorocznych specjałów wyróżnia się miód nawłociowy, który zdobył złoty medal w międzynarodowym konkursie Honey Madness Cup 2024.

Na terenie elektrociepłowni w Zabrzu znajduje się sześć uli, zamieszkałych przez około 300 tysięcy pszczół. Owady przez wiosnę i lato zbierały nektar z przygotowanej dla nich łąki kwietnej o powierzchni ponad trzech tysięcy metrów kwadratowych oraz odwiedzały okoliczne drzewa, w tym lipy, których na terenie elektrociepłowni nie brakuje. Efektem ich ciężkiej pracy są zbiory miodu nektarowego Silesianus w odmianach: lipowej, wielokwiatowej i nawłociowej.

Miód nawłociowy to prawdziwy rarytas, charakteryzujący się łagodnym, kwiatowym aromatem z delikatną ziołową nutą. Ma również zdrowotne właściwości, takie jak działanie przeciwzapalne i wzmacniające odporność. Nic dziwnego, że został doceniony w międzynarodowym konkursie Honey Madness Cup 2024.

Jesienią zabrzańskie pszczoły zbijają się w kłąb wokół królowej, by przetrwać mrozy. Utrzymują stałą temperaturę około 15-25 °C, co pozwala na ogrzanie się, ale już nie na rozmnażanie. Gdy wierzchnie warstwy kłębu wychłodzą się, pszczoły zmieniają pozycję. Dzięki tej ciągłej rotacji wszystkie mogą się ogrzać – mówi Krzysztof Poppe, pszczelarz dbający o zabrzańskie pszczoły. – Gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej 10 °C pszczoły nie opuszczają już uli. Zbijają się w ciasny kłąb, tworzą żywą kulę z pszczół, a to oznacza, że zaczęła się dla nich zima. Dzięki zgromadzonym zapasom wiosną ponownie wrócą do intensywnej pracy – dodaje.

Działania Fortum na rzecz ochrony owadów zapylających, w tym pszczół miodnych, są częścią szerszego programu dbałości o środowisko. Pasieka i łąka kwietna w EC Zabrze wspierają lokalną florę i faunę oraz przyczyniają się do wzbogacenia oferty ekologicznych produktów w regionie. Łąka kwietna o powierzchni ponad trzech tysięcy metrów kwadratowych została dobrana pod kątem stworzenia dogodnego miejsca żerowania i życia dla różnych gatunków owadów zapylających, nie tylko pszczół miodnych.

Visited 12 times, 5 visit(s) today