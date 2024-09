UŚMIECH Zabrze – Praktyka Stomatologiczna

Napisane przez mikolajczarnecki• 11:42 am• Ciekawostki

Praktyka Stomatologiczna UŚMIECH w Zabrzu to miejsce, gdzie zdrowie i piękno uśmiechu stają się priorytetem. Nowoczesne podejście do stomatologii, profesjonalizm oraz przyjazna atmosfera sprawiają, że każdy pacjent czuje się tu komfortowo i bezpiecznie.

Praktyka Stomatologiczna UŚMIECH M1 Zabrze



ul. Plut. R. Szkubacza 1

41-800 Zabrze

Telefon: +48 668 669 694

Email: praktyka@dentysta.zabrze.pl

Nowoczesna stomatologia w sercu Zabrza

Praktyka Stomatologiczna UŚMIECH w Zabrzu to miejsce, gdzie możesz kompleksowo zadbać o zdrowie swoich zębów i piękny uśmiech. Doświadczeni specjaliści, nowoczesny sprzęt oraz indywidualne podejście do pacjenta sprawiają, że warto nam zaufać. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i dołączenia do grona zadowolonych pacjentów.

O Praktyce Stomatologicznej UŚMIECH

Praktyka Stomatologiczna UŚMIECH to miejsce, w którym doświadczeni specjaliści dbają o zdrowie jamy ustnej pacjentów w każdym wieku. Dzięki połączeniu nowoczesnych technologii z indywidualnym podejściem do każdego pacjenta, klinika oferuje usługi na najwyższym poziomie.

Zakres usług

Stomatologia zachowawcza

Oferujemy kompleksowe leczenie próchnicy zębów, w tym wypełnienia kompozytowe oraz leczenie kanałowe z użyciem mikroskopu. Naszym celem jest zachowanie naturalnych zębów pacjenta i przywrócenie im pełnej funkcjonalności.

Protetyka

Wykonujemy wysokiej jakości uzupełnienia protetyczne, takie jak korony, mosty, protezy częściowe i całkowite. Dzięki współpracy z renomowanymi laboratoriami protetycznymi gwarantujemy estetyczne i trwałe rozwiązania.

Stomatologia estetyczna

Dla pacjentów pragnących poprawić wygląd swojego uśmiechu oferujemy wybielanie zębów, licówki porcelanowe oraz estetyczne odbudowy kompozytowe. Stosujemy najnowsze materiały i techniki, aby osiągnąć naturalny i harmonijny efekt.

Chirurgia stomatologiczna

Wykonujemy zabiegi chirurgiczne, w tym ekstrakcje zębów stałych i mlecznych, usuwanie zębów zatrzymanych oraz resekcje wierzchołków korzeni. Zabiegi przeprowadzane są w znieczuleniu miejscowym, zapewniając pacjentom komfort i bezpieczeństwo.

Profilaktyka

Zdrowie jamy ustnej to nie tylko leczenie, ale przede wszystkim profilaktyka. Oferujemy profesjonalne oczyszczanie zębów, skaling, piaskowanie oraz fluoryzację. Udzielamy również porad dotyczących higieny jamy ustnej i właściwej diety.

Dlaczego warto wybrać Praktykę Stomatologiczną UŚMIECH?

Doświadczeni specjaliści

Nasz zespół to wykwalifikowani stomatolodzy z wieloletnim doświadczeniem, którzy regularnie podnoszą swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach. Dzięki temu jesteśmy na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie stomatologii.

Nowoczesny sprzęt

Gabinet wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i leczniczy, co pozwala na precyzyjne planowanie i przeprowadzanie zabiegów. Korzystamy z cyfrowej radiografii, co minimalizuje dawkę promieniowania i zapewnia szybkie wyniki.

Indywidualne podejście

Każdy pacjent jest dla nas wyjątkowy. Przed rozpoczęciem leczenia przeprowadzamy szczegółowy wywiad i diagnostykę, aby zaproponować najbardziej odpowiednie rozwiązania dostosowane do potrzeb i oczekiwań pacjenta.

Przyjazna atmosfera

Wiemy, że wizyta u dentysty bywa stresująca, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasi pacjenci czuli się komfortowo. Przyjazny personel oraz spokojna atmosfera gabinetu pomagają zredukować napięcie i obawy.

Lokalizacja i dojazd

Praktyka Stomatologiczna UŚMIECH znajduje się w dogodnej lokalizacji przy ul. Plut. R. Szkubacza 1 w Zabrzu, na terenie Centrum Handlowego M1. Dzięki temu pacjenci mogą łatwo połączyć wizytę u dentysty z codziennymi zakupami.

Jak dojechać?

Samochodem: Dostępny jest obszerny parking Centrum Handlowego M1, co ułatwia parkowanie.

Dostępny jest obszerny parking Centrum Handlowego M1, co ułatwia parkowanie. Komunikacją miejską: Dojazd autobusami linii 7, 23, 47, 111, które zatrzymują się w pobliżu centrum handlowego.

Rejestracja wizyt

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 668 669 694 lub poprzez email praktyka@dentysta.zabrze.pl w celu umówienia wizyty. Nasz personel chętnie odpowie na wszelkie pytania i pomoże w wyborze dogodnego terminu.

Opinie pacjentów

Nasi pacjenci cenią nas za profesjonalizm, skuteczność leczenia oraz miłą obsługę. Zadowolenie pacjentów jest dla nas najważniejsze, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby każda wizyta przebiegała sprawnie i komfortowo.

Cennik i płatności

Oferujemy konkurencyjne ceny za usługi stomatologiczne. Szczegółowy cennik dostępny jest w gabinecie oraz na naszej stronie internetowej. Akceptujemy różne formy płatności, w tym płatności kartą.

