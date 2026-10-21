Rzucał butelkami i szkłem w auta na parkingu policji w Zabrzu. 35-latek zatrzymany

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 11:59 pm• Ważne w mieście

35-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej został zatrzymany przez zabrzańskich policjantów w związku z uszkodzeniem samochodu na policyjnym parkingu. Mężczyzna miał rzucać przez ogrodzenie butelką, szkłem i innymi przedmiotami w kierunku zaparkowanych pojazdów. Podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanego mu czynu, tłumacząc, że w dniu zdarzenia był nietrzeźwy. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Do nietypowego aktu wandalizmu doszło w lipcu 2026 roku w Zabrzu. Jak informuje miejscowa policja, sprawca kilkukrotnie wychylał się przez ogrodzenie policyjnego parkingu i rzucał różnymi przedmiotami w stojące tam samochody.

Jeden z przedmiotów trafił w zaparkowany samochód osobowy, powodując jego uszkodzenie. Sprawą zajęli się zabrzańscy funkcjonariusze.

Policjanci ustalili sprawcę uszkodzenia samochodu

Po zdarzeniu wszczęto dochodzenie. W wyniku przeprowadzonych czynności operacyjnych funkcjonariusze wytypowali mężczyznę podejrzewanego o uszkodzenie pojazdu.

We wtorek, 20 października, policjanci zatrzymali 35-letniego mieszkańca Rudy Śląskiej i doprowadzili go do komendy. Tam usłyszał zarzut uszkodzenia mienia.

Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, zatrzymany był już wcześniej notowany za przestępstwa przeciwko mieniu.

35-latek twierdził, że był nietrzeźwy. Nie potrafił wyjaśnić swojego zachowania

Podczas czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. Nie potrafił jednak jednoznacznie wyjaśnić, dlaczego rzucał przedmiotami w samochody znajdujące się na policyjnym parkingu.

35-latek twierdził, że w dniu zdarzenia był pod wpływem alkoholu. Policja nie podała, czy jego stan trzeźwości został wówczas potwierdzony badaniem.

Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Za uszkodzenie mienia grozi mu do 5 lat więzienia

Zatrzymany odpowie za uszkodzenie mienia. Zgodnie z przepisami za tego rodzaju przestępstwo grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Zabrzańscy policjanci przypominają, że akty wandalizmu i niszczenie cudzej własności wiążą się z odpowiedzialnością karną.

O zatrzymaniu 35-latka Komenda Miejska Policji w Zabrzu poinformowała w środę, 21 października 2026 roku.

źródło: Policja Zabrze

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