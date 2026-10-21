PLAN DZIAŁANIA DZIELNICOWEGO OŚRODKA KULTURY GRZYBOWICE listopad 2026

“Polska Niepodległa 20226”
Turnieje szachowe zgłoszone do FIDE
14-15 listopada, godz. 9.00
Turniej A do FIDE dla zawodników z rocznika 1987 i młodszych od kategorii I kobiecej i II męskiej.
Turniej B do FIDE dla zawodników z rocznika 1986 i starszych od kategorii I kobiecej i II męskiej.
Turniej C do FIDE dla zawodników z rocznika 1987 i młodszych z kategoriami maksymalnie II + kobiecą, III męską, oraz mniejszych lub bez kategorii.
Turniej D do FIDE dla zawodników z rocznika 1986 i starszych z kategoriami maksymalnie II + kobiecą, III męską, oraz mniejszych lub bez kategorii.
Turniej szachowy dla wszystkich chętnych w pięciu grupach turniejowych:
A i B rozegrany zostanie systemem szwajcarskim 5 rund w tempie 60 minut + 30 sekund na zawodnika. Turnieje C i D rozegrane zostaną systemem szwajcarskim 8 rund w tempie 30 minut + 30 sekund na zawodnika.
Liczba miejsc dla wszystkich grup ograniczona do 80 osób we wszystkich turniejach. Zgłoszenia na turniej przyjmowane są przez serwis: chessarbiter.com oraz chessmanager.com
Wpisowe wynosi: 110 złotych płatne do 30 październik, 130 złotych płatne do 6 listopada i 150 złotych od 7 listopada
Wpisowe płatne przelewem na numer: MBank 65 1140 2004 0000 3902 7735 4150, odbiorca Szachy Grzybowice, w tytule: “Polska Niepodległa 2026 / imię nazwisko / turniej”. Ostateczny termin: 10 listopada.
Wpisowe w pełni przeznaczone na organizację turnieju.
Wszelkie pytania oraz potwierdzenie udziału i wpłaty wpisowego prosimy kierować do dnia 10 listopada 2026 na adres e-mail bensow1974@interia.pl. Po w/w terminie zawodnicy nie opłaceni zostaną usunięci z listy startowej.
Nagrody finansowe: za miejsca I – III – gwarantowane przy udziale 20 uczestników.
Pozostałe uzależnione od ilości uczestników.
Harmonogram:
Sobota – 14 listopada
9.00 – 9:40 potwierdzanie udziału.
9.50 – odprawa techniczna
Start rund 1-3 od 10:00 do 20:00.
Niedziela- 15 listopada
rundy 4-6 od 10:00 – 20:00.
Planowane zakończenie: 10 minut po zakończeniu rozgrywek.
Kreatywna Niepodległa
4 listopada 2026, godz. 16.00
Otwarte zajęcia kreatywne dla wszystkich chętnych i zainteresowanych bez
względu na wieki umiejętności plastyczne. Impreza organizowana z okazji Święta Niepodległości. Gwarantujemy długie i wyjątkowo efektowne zajęcia, z których każdy uczestnik otrzyma pamiątkę kolejnej rocznicy powstania Wolnej Polski
Spotkanie Rady Dzielnicy Grzybowice
2 listopada 2026, godz. 19.00
Spotkanie Rady Dzielnicy Grzybowice z mieszkańcami, co daje okazję do zwrócenia swoich uwag i spostrzeżeń dotyczących dzielnicy.
Spotkanie Koła nr 7
Polskiego Związku Emerytów i Rencistów
9 i 23 listopada 2026, godz. 16.00
Spotkanie integracyjne seniorów zrzeszonych w kole nr 7 Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. .
Szachowe Piątki
6, 13, 20 i 27 listopada 2026, godz. 17.00
Swobodne spotkania miłośników szachów dla młodzieży i dorosłych. Przewidziane zajęcia szkoleniowe i drobny turniej.
ZAJĘCIA STAŁE
|DZIEŃ TYGODNIA
|NAZWA ZAJĘĆ
|Poniedziałek
|16.30-17.30
16.00-19.00
18.00-19.00
|Spotkania Mniejszości Niemieckiej
Tenis stołowy dla dzieci i dorosłych
Aerobik – zajęcia sportowe dla dorosłych
|Wtorek
|17.30-18.00
18.30-20.00
17.45-18.45
18.45-19.45
18.00-20.00
|Zajęcia szachowe dla dzieci do lat 10, nauka gry w szachy – zajęcia bezpłatne
Zajęcia szachowe dla młodzieży z profesjonalnym trenerem – zajęcia bezpłatne
Aikido – zajęcia dla dzieci z zakresu japońskiej sztuki walki, zajęcia płatne
Aikido – zajęcia dla młodzieży z zakresu japońskiej sztuki walki, zajęcia płatne
Próby zespołu „Blue Dragonfly”z możliwością nauki gry na gitarze
|Środa
|16.00-17.00
17.45-18.45
|Zajęcia kreatywne – zajęcia bezpłatne dla dzieci i młodzieży od lat 6
Aerobik – zajęcia sportowe dla dorosłych
|
Czwartek
|17.45-18.45
18.45-19.45
17.30-18.30
18.30-20.00
|Aikido – zajęcia rekreacyjne dla dzieci z zakresu japońskiej sztuki, zajęcia płatne
Aikido – zajęcia rekreacyjne dla młodzieży z zakresu japońskiej sztuki walki, zajęcia płatne
Zajęcia szachowe dla dzieci do lat 10, możliwość nauki gry w szachy – zajęcia bezpłatne
Zajęcia szachowe dla młodzieży z profesjonalnym trenerem – zajęcia bezpłatne
|
Piątek
|16.00-18.00
17.00-19.00
|Tenis stołowy dla dzieci i dorosłych
Szachowe Grand Prix Grzybowic
Dodane przez Mikołaj Czarnecki
Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.