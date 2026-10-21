PLAN DZIAŁANIA DZIELNICOWEGO OŚRODKA KULTURY GRZYBOWICE listopad 2026

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 11:56 pm• Rozrywka

“Polska Niepodległa 20226”

Turnieje szachowe zgłoszone do FIDE

14-15 listopada, godz. 9.00

Turniej A do FIDE dla zawodników z rocznika 1987 i młodszych od kategorii I kobiecej i II męskiej.

Turniej B do FIDE dla zawodników z rocznika 1986 i starszych od kategorii I kobiecej i II męskiej.

Turniej C do FIDE dla zawodników z rocznika 1987 i młodszych z kategoriami maksymalnie II + kobiecą, III męską, oraz mniejszych lub bez kategorii.

Turniej D do FIDE dla zawodników z rocznika 1986 i starszych z kategoriami maksymalnie II + kobiecą, III męską, oraz mniejszych lub bez kategorii.

Turniej szachowy dla wszystkich chętnych w pięciu grupach turniejowych:

A i B rozegrany zostanie systemem szwajcarskim 5 rund w tempie 60 minut + 30 sekund na zawodnika. Turnieje C i D rozegrane zostaną systemem szwajcarskim 8 rund w tempie 30 minut + 30 sekund na zawodnika.

Liczba miejsc dla wszystkich grup ograniczona do 80 osób we wszystkich turniejach. Zgłoszenia na turniej przyjmowane są przez serwis: chessarbiter.com oraz chessmanager.com

Wpisowe wynosi: 110 złotych płatne do 30 październik, 130 złotych płatne do 6 listopada i 150 złotych od 7 listopada

Wpisowe płatne przelewem na numer: MBank 65 1140 2004 0000 3902 7735 4150, odbiorca Szachy Grzybowice, w tytule: “Polska Niepodległa 2026 / imię nazwisko / turniej”. Ostateczny termin: 10 listopada.

Wpisowe w pełni przeznaczone na organizację turnieju.

Wszelkie pytania oraz potwierdzenie udziału i wpłaty wpisowego prosimy kierować do dnia 10 listopada 2026 na adres e-mail bensow1974@interia.pl. Po w/w terminie zawodnicy nie opłaceni zostaną usunięci z listy startowej.

Nagrody finansowe: za miejsca I – III – gwarantowane przy udziale 20 uczestników.

Pozostałe uzależnione od ilości uczestników.

Harmonogram:

Sobota – 14 listopada

9.00 – 9:40 potwierdzanie udziału.

9.50 – odprawa techniczna

Start rund 1-3 od 10:00 do 20:00.

Niedziela- 15 listopada

rundy 4-6 od 10:00 – 20:00.

Planowane zakończenie: 10 minut po zakończeniu rozgrywek.

Kreatywna Niepodległa

4 listopada 2026, godz. 16.00

Otwarte zajęcia kreatywne dla wszystkich chętnych i zainteresowanych bez

względu na wieki umiejętności plastyczne. Impreza organizowana z okazji Święta Niepodległości. Gwarantujemy długie i wyjątkowo efektowne zajęcia, z których każdy uczestnik otrzyma pamiątkę kolejnej rocznicy powstania Wolnej Polski

Spotkanie Rady Dzielnicy Grzybowice

2 listopada 2026, godz. 19.00

Spotkanie Rady Dzielnicy Grzybowice z mieszkańcami, co daje okazję do zwrócenia swoich uwag i spostrzeżeń dotyczących dzielnicy.

Spotkanie Koła nr 7

Polskiego Związku Emerytów i Rencistów

9 i 23 listopada 2026, godz. 16.00

Spotkanie integracyjne seniorów zrzeszonych w kole nr 7 Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. .

Szachowe Piątki

6, 13, 20 i 27 listopada 2026, godz. 17.00

Swobodne spotkania miłośników szachów dla młodzieży i dorosłych. Przewidziane zajęcia szkoleniowe i drobny turniej.

ZAJĘCIA STAŁE

DZIEŃ TYGODNIA NAZWA ZAJĘĆ Poniedziałek 16.30-17.30 16.00-19.00 18.00-19.00 Spotkania Mniejszości Niemieckiej Tenis stołowy dla dzieci i dorosłych Aerobik – zajęcia sportowe dla dorosłych Wtorek 17.30-18.00 18.30-20.00 17.45-18.45 18.45-19.45 18.00-20.00 Zajęcia szachowe dla dzieci do lat 10, nauka gry w szachy – zajęcia bezpłatne Zajęcia szachowe dla młodzieży z profesjonalnym trenerem – zajęcia bezpłatne Aikido – zajęcia dla dzieci z zakresu japońskiej sztuki walki, zajęcia płatne Aikido – zajęcia dla młodzieży z zakresu japońskiej sztuki walki, zajęcia płatne Próby zespołu „Blue Dragonfly”z możliwością nauki gry na gitarze Środa 16.00-17.00 17.45-18.45 Zajęcia kreatywne – zajęcia bezpłatne dla dzieci i młodzieży od lat 6 Aerobik – zajęcia sportowe dla dorosłych Czwartek 17.45-18.45 18.45-19.45 17.30-18.30 18.30-20.00 Aikido – zajęcia rekreacyjne dla dzieci z zakresu japońskiej sztuki, zajęcia płatne Aikido – zajęcia rekreacyjne dla młodzieży z zakresu japońskiej sztuki walki, zajęcia płatne Zajęcia szachowe dla dzieci do lat 10, możliwość nauki gry w szachy – zajęcia bezpłatne Zajęcia szachowe dla młodzieży z profesjonalnym trenerem – zajęcia bezpłatne Piątek 16.00-18.00 17.00-19.00 Tenis stołowy dla dzieci i dorosłych Szachowe Grand Prix Grzybowic

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