Silesia Jeans w Zabrzu to idealne miejsce dla miłośników odzieży jeansowej poszukujących zarówno klasycznych, jak i najnowszych trendów. Dogodna lokalizacja w Centrum Handlowym M1, profesjonalna obsługa oraz szeroki wybór sprawiają, że zakupy stają się przyjemnością. Zapraszamy do odwiedzenia sklepu i życzymy udanych zakupów!

Silesia Jeans Zabrze CH M1

Adres: Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1, 41-800 Zabrze

Telefon: 668 643 624

O Silesia Jeans

Silesia Jeans to sklep specjalizujący się w sprzedaży wysokiej jakości odzieży jeansowej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i pasji do mody, firma zdobyła zaufanie klientów poszukujących najnowszych trendów i klasycznych modeli. Oferta sklepu skierowana jest do osób ceniących sobie komfort, styl i trwałość ubrań.

Oferta sklepu

W Silesia Jeans Zabrze znajdziesz szeroki asortyment odzieży dla kobiet i mężczyzn:

Jeansy: Różnorodne fasony i kroje, takie jak slim fit, regular, skinny czy bootcut.

Kurtki jeansowe: Klasyczne modele oraz te inspirowane najnowszymi trendami.

Koszule i t-shirty: Idealne do codziennych stylizacji, wykonane z wysokiej jakości materiałów.

Akcesoria: Paski, czapki i inne dodatki uzupełniające garderobę.

Sklep oferuje produkty renomowanych marek, co gwarantuje wysoką jakość i satysfakcję z zakupów.

Lokalizacja w Centrum Handlowym M1

Dogodne położenie i łatwy dojazd

Silesia Jeans znajduje się w popularnym Centrum Handlowym M1 przy ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1. Lokalizacja w jednym z największych centrów handlowych w Zabrzu zapewnia komfort zakupów oraz dostęp do wielu innych sklepów i usług.

Udogodnienia dla klientów

Parking: Obszerny, bezpłatny parking dla klientów centrum handlowego.

Restauracje i kawiarnie: Możliwość odpoczynku i posiłku po udanych zakupach.

Możliwość odpoczynku i posiłku po udanych zakupach. Dostępność: Centrum jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi.

Jak dojechać do Silesia Jeans Zabrze?

Dojazd komunikacją miejską

Do Centrum Handlowego M1 kursują liczne linie autobusowe obsługiwane przez MZK Zabrze. Przystanki autobusowe znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie centrum, co ułatwia dojazd z różnych części miasta i okolic.

Dojazd samochodem

Centrum M1 jest położone w pobliżu głównych dróg, co zapewnia łatwy dojazd z innych miast regionu. Dokładny adres dla nawigacji to ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.

Dlaczego warto odwiedzić Silesia Jeans Zabrze?

Szeroki asortyment: Bogata oferta najnowszych kolekcji oraz klasycznych modeli.

Bogata oferta najnowszych kolekcji oraz klasycznych modeli. Profesjonalna obsługa: Doświadczony personel służy fachowym doradztwem w wyborze idealnej odzieży.

Doświadczony personel służy fachowym doradztwem w wyborze idealnej odzieży. Atrakcyjne ceny: Regularne promocje i wyprzedaże pozwalają na korzystne zakupy.

Regularne promocje i wyprzedaże pozwalają na korzystne zakupy. Wysoka jakość: Produkty renomowanych marek gwarantują trwałość i komfort noszenia.

