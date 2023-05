Śląski Dzień Dziecka w Muzeum Górnictwa Węglowego: Niepowtarzalne atrakcje w Sztolni Królowa Luiza

W tym roku Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przygotowało niezwykłe i niepowtarzalne atrakcje z okazji Śląskiego Dnia Dziecka. Już w nadchodzącą niedzielę, 28 maja, najmłodsi mieszkańcy naszego regionu będą mogli cieszyć się pełnym wrażeń programem w kompleksie Sztolni Królowa Luiza.

Park 12 C stanie się miejscem rozrywki dla dzieci od godziny 10.00 do 18.00. Na terenie parku czekają na nich animacje i warsztaty, które zapewnią niezapomnianą zabawę. Ogromne dmuchańce, festiwal baniek mydlanych, wodne kule, warsztaty plastyczne, syntetyczne lodowisko, zjeżdżalnia pontonowa, fotobudka 360, piana party oraz olbrzymi tor przeszkód na placu zabaw to tylko niektóre z atrakcji, które będą dostępne tego dnia.

To jednak nie wszystko, co przygotowało Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na ten wyjątkowy dzień. W Strefie Carnall, znajdującej się przy ulicy Wolności 408, o godzinie 18.00 rozpocznie się koncert gwiazd. Na scenie pojawią się utalentowani artyści, Julia Żugaj oraz Dawid Kwiatkowski, którzy zapewnią niezapomniane wrażenia muzyczne.

Dodatkowo, specjalnie z okazji Dnia Dziecka, Sztolnia zaprasza na niezwykłą podziemną trasę, która została zaaranżowana w stylu lodowego świata. Czekają na Was spotkania z niezwykłymi postaciami, takimi jak mamuty, a także różnorodne zadania i zagadki, które wzbudzą waszą ciekawość. Na zakończenie trasy będziecie mogli przeżyć ekscytującą przejażdżkę górniczą kolejką.

Bilety na trasę można nabyć poprzez stronę podziemnaprzygoda.pl. Nie przegapcie tej okazji, aby spędzić niezapomniany Śląski Dzień Dziecka w niezwykłym stylu. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu gwarantuje moc emocji i niezapomniane chwile dla wszystkich uczestników.



źródło: UM Zabrze