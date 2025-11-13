Smog w Gliwicach – jak chronić zatoki i płuca tej jesieni

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 6:29 pm• Ciekawostki

Jesień w Gliwicach to krótszy dzień, start sezonu grzewczego i niestety gorsza jakość powietrza. Pyły zawieszone podrażniają śluzówkę nosa, gardła i oskrzeli, dlatego częściej wracają zatkany nos, ból głowy nad oczami, chrypka, kaszel czy ucisk w klatce piersiowej. Dobra wiadomość? Kilka prostych nawyków potrafi realnie ograniczyć objawy – a gdy trzeba, lekarze Art-Medica Gliwice pomagają przejść przez sezon bez ciągłych nawrotów.

Dlaczego smog zaostrza dolegliwości oddechowe

Drobne cząstki pyłu wnikają głęboko do dróg oddechowych. Śluzówka broni się, produkując więcej wydzieliny, co sprzyja zastoju w zatokach i nadreaktywności oskrzeli. U dzieci i alergików łatwiej o męczący kaszel, świsty i nocne pobudki. Jeśli od jesieni do wiosny „ciągle coś siedzi” w zatokach lub oskrzelach, przyczyną może być właśnie zanieczyszczone powietrze – nie pech.

Codzienna ochrona w praktyce

Monitoruj jakość powietrza w Gliwicach i planuj wyjścia, gdy wskazania są niższe. Po powrocie do domu przepłucz nos roztworem soli fizjologicznej, by usunąć pyły ze śluzówki. Zadbaj o wilgotność 40–50% i krótkie, intensywne wietrzenie. W dniach ze smogiem rozważ oczyszczacz z filtrem HEPA w mieszkaniu oraz dobrze dopasowaną maskę filtrującą na zewnątrz. Trening biegowy przenieś pod dach, a spacery z dziećmi wybieraj z dala od ruchliwych ulic.

Domowa ulga dla nosa i kaszlu

Nawadniaj się (ciepłe napoje, woda), stosuj łagodne inhalacje z soli fizjologicznej, śpij z lekko uniesioną głową. Unikaj nadużywania kropli obkurczających – stosowane zbyt długo nasilają katar i blokują nos. Jeśli ból twarzy, ropna wydzielina, świszczący oddech lub duszność wracają, to sygnał, by skonsultować się ze specjalistą.

Kiedy zgłosić się do lekarza i jakie badania rozważyć

Alarmujące objawy to: gorączka utrzymująca się kilka dni, ropna wydzielina z nosa i nasilający się ból zatok przy pochylaniu, przewlekły kaszel (powyżej 8 tygodni), świsty, napady duszności, ucisk w klatce piersiowej, spadek tolerancji wysiłku. W takich sytuacjach warto wykonać spirometrię (nieinwazyjne badanie czynnościowe płuc), która pomaga odróżnić podrażnienie od nadreaktywności oskrzeli i dobrać leczenie.

Jak pomaga Art-Medica w Gliwicach

W Art-Medica stawiamy na praktyczną profilaktykę i szybkie wsparcie w sezonie smogowym. Oferujemy:

Spirometrię – badanie pojemności płuc i przepływu powietrza, przydatne przy przewlekłym kaszlu, świstach i duszności.

– badanie pojemności płuc i przepływu powietrza, przydatne przy przewlekłym kaszlu, świstach i duszności. Konsultacje u pediatry i w Poradni Pulmonologii Dziecięcej – ocena kaszlu i nawracających infekcji u najmłodszych, plan postępowania na jesień/zimę.

i w – ocena kaszlu i nawracających infekcji u najmłodszych, plan postępowania na jesień/zimę. Wsparcie Alergologii – modyfikacja terapii u dzieci i dorosłych z alergiami, które smog potrafi nasilać.

Podczas wizyty omawiamy objawy, plan dnia i warunki domowe. Na tej podstawie dostajesz czytelne zalecenia: jak wietrzyć i nawilżać, kiedy robić inhalacje, kiedy przenieść aktywność pod dach, jak reagować na „gorsze” odczyty jakości powietrza. W razie potrzeby zlecamy spirometrię i układamy leczenie, które realnie ułatwia oddychanie.

Zadbaj o oddech już dziś – wygodna rejestracja

Jeśli tej jesieni zatoki i płuca nie dają Ci spokoju – zwłaszcza u dziecka – nie czekaj do szczytu zimowego smogu. Umów wizytę w Art-Medica Gliwice. Zarezerwujesz termin telefonicznie lub online. Zacznij od konsultacji pediatrycznej/alergologicznej, a przy przewlekłym kaszlu od razu rozważ spirometrię – to proste badanie często wyjaśnia problem i skraca drogę do poprawy samopoczucia.

Powyższy materiał ma charakter edukacyjny i nie zastępuje porady lekarskiej. W przypadku nagłych lub nasilających się objawów skontaktuj się z lekarzem.

