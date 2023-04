Spotkanie z Żanetą Pawlik: Odkryjmy Świat Razem przez Pisarstwo i Podróże

Jest to historia Żanety Pawlik – utalentowanej autorki, która porusza w swoich książkach ważne problemy społeczne. Jednak to nie jedyny jej talent. Prowadzi ona również podcast „Pisarskie Dywagacje”, który skierowany jest do wszystkich chcących nauczyć się, jak pisać tak, by inni chcieli czytać.

Kiedy: 12.04.2023 | 18:00

Gdzie: Zabrze, Biblioteka Miła (Filia nr 9) ul. Paderewskiego 35

Żaneta od wielu lat związana jest z Lekkim Teatrem Przenośnym, działającym w Chorzowskim Centrum Kultury. Tam grała wiele ról, w tym przykładne piastunki ogniska domowego, ekscentryczne staruszki i uciesznice sprzedajne. Jest laureatką pierwszego miejsca w kategorii osób dorosłych XVIII Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Promuj Śląsk”.

Jednak życie Żanety nie ogranicza się tylko do pisarstwa i teatru. Jest ona także fascynatką jazdy na motocyklu. Wraz z mężem przejechała już Trasę Transfogarską, Transalpinę (Rumunia) oraz Chorwację. Lubi odpoczywać w podróży, zwłaszcza podczas włóczęgi z plecakiem po Azji. Eksplorowała skuterem Deltę Mekongu, medytowała w tajlandzkiej jaskini oraz została pobłogosławiona przez hinduskich braminów.

Żaneta uważa siebie za kobietę samospełniającą się, a jej przekonanie jest tak silne, że uważa, że ten proces nigdy się nie kończy.