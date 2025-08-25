Świnie rasy puławskiej w Manufakturze Dobra – smak, który wraca do korzeni

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 2:37 pm• Ciekawostki

Rasa puławska to polskie dziedzictwo hodowlane cenione za wyjątkowy smak mięsa i łatwość dostosowania się do ekstensywnych warunków chowu. W Manufakturze Dobra prowadzimy odchów w rytmie natury: dużo pastwiska, ruch, świeże powietrze i spokój. Naszym celem jest dobrostan stada oraz wyrób, którego jakość Klient odczuje w każdym kęsie.

Żywienie ma znaczenie – od ziarna zależy smak

Nie korzystamy z gotowych pasz. Sami komponujemy mieszanki z ekologicznych zbóż od certyfikowanych rolników. Certyfikowane zboże, badania na zawartość ponad 500 niedozwolonych substancji – to u nas standard. Każdą partię wysyłamy do akredytowanego laboratorium, a od 2025 roku publikujemy wyniki online. Dzięki temu Klient dokładnie wie, czym karmimy stada i z czego wynika powtarzalność smaku.

Dlaczego właśnie puławska?

To rasa dobrze przystosowana do systemu pastwiskowego. Wolniejsze tempo wzrostu sprzyja budowaniu struktury mięśni i tłuszczu śródmięśniowego, co daje soczystość i głębię smaku. Puławska słynie także z dobrej kondycji, wysokiej odporności oraz spokojnego temperamentu, co przekłada się na komfort pracy i stabilną jakość tusz.

Krótki łańcuch i rzemieślnicza obróbka

Stawiamy na krótki łańcuch: od pastwiska do naszej masarni i pracowni wędliniarskiej jest blisko. Minimalizujemy stres i drogę surowca, a w pracowni działamy metodami rzemieślniczymi: rozbiór, wędzenie i parzenie prowadzimy według opisanych procedur. Unikamy zbędnych dodatków – liczą się prostota receptur, sól, przyprawy i praca dymu. Tak powstają wędzonki, kiełbasy, pasztety oraz wyroby pieczone o czytelnym składzie. Oczywiście wszystko pod nadzorem służb weterynaryjnych.

Transparentność bez kompromisów

Każdą partię surowca identyfikujemy: znamy pochodzenie ziarna, skład mieszanki i parametry odchowu. Dokumentujemy wyniki badań zboża, kontrolujemy warunki dojrzewania oraz magazynowania. Ta przejrzystość pozwala Klientowi zweryfikować, skąd bierze się różnica w smaku i konsystencji.

Dobrostan, który widać

Puławska na pastwisku to obraz spokoju: dostęp do słońca i ruchu ogranicza problemy behawioralne, a czyste podłoże zmniejsza ryzyko chorób. Regularna obecność naszego zootechnika, nadzór żywieniowy i czysta woda to oczywistości, które sumują się na finalną jakość wyrobu. Dbamy o mikroklimat w budynkach, wydzielamy strefy odpoczynku i zadawania mieszanek zbożowych, by ograniczać stres.

Co zyskuje Klient?

Wyroby z rasy puławskiej mają pełniejszy smak, są soczyste i przewidywalne w obróbce kulinarnej. Krótki łańcuch, rzemieślnicza praca i kontrola na każdym etapie sprawiają, że Klient dostaje wyrób o prostym składzie, pewnym pochodzeniu i udokumentowanej jakości. Jeśli chcesz sprawdzić, jak wygląda to w praktyce, zajrzyj do naszych raportów i odwiedź naszą masarnię – chętnie pokażemy kulisy rzemiosła.

Selekcja i genetyka – jakość zaplanowana

Pracujemy na liniach utrzymujących cechy rasy: umiarkowaną mięsność, korzystną okrywę tłuszczową i dobrą plenność. Wybieramy lochy o spokojnym temperamencie i silnym instynkcie macierzyńskim oraz knury z dobrym przyrostem i z wysokim libido. Prowadzimy dokumentację kryć i miotów, by śledzić zdrowotność oraz parametry tusz. Taka praca hodowlana daje przewidywalność jakości.

