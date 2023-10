Zabrze ulica Wolności

Zabrze, miasto pełne przemysłowej historii, skrywa w sobie miejsce, gdzie natura łączy się z pasją do zwierząt. Małe Zoo w Zabrzu to oaza spokoju dla rodzin, miejsce edukacji dla dzieci i prawdziwa atrakcja dla miłośników zwierząt. Historia i powstanie Mini Zoo w Zabrzu Założone z zamiłowania do zwierząt przez młodą dziewczynę przy wsparciu rodziny, […]