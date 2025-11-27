Szybki kurs opiekuna medycznego online — dlaczego warto go ukończyć?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 3:11 pm• Ciekawostki

Pracujesz już w opiece i chcesz potwierdzić swoje kompetencje? A może planujesz wyjazd za granicę i potrzebujesz oficjalnego zaświadczenia potwierdzającego umiejętności w opiece? Sprawdź, dlaczego warto wybrać szybki kurs opiekuna medycznego online! Czytaj dalej!

Szeroki zakres obowiązków i stabilna praca

Opiekun medyczny ma zdecydowanie szerszy zakres działań niż typowy opiekun osób starszych. Pracujesz zarówno w środowisku szpitalnym, domowym, jak i w DPS, wspierając osoby chore w codziennym funkcjonowaniu. Do Twoich zadań należy m.in. rozpoznawanie problemów opiekuńczych, pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, wykonywanie zabiegów higienicznych oraz aktywizowanie pacjenta do większej samodzielności.

Współpracujesz także z zespołem medycznym i asystujesz pielęgniarce przy wybranych czynnościach pielęgnacyjnych, co pozwala systematycznie rozwijać umiejętności praktyczne.

Uznawane zaświadczenie i możliwość pracy za granicą

200-godzinny kurs opiekuna medycznego, który zrealizujesz na portalu kursopiekuna.pl, jest przez wielu pracodawców traktowany jako odpowiednik rocznej szkoły, co ma duże znaczenie zwłaszcza dla osób planujących pracę za granicą. Z tego względu często wybierają go osoby planujące podjęcie pracy w instytucjach państwowych i prywatnych, zarówno w Polsce, jak i w krajach takich jak Niemcy, Anglia czy Szwajcaria.

Szkolenie jest prowadzone w oparciu o aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki. W związku z czym każdy z uczestników kursu online uzyskuje dokumentację potwierdzającą uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych zgodnych z MEiN.

Po ukończeniu kursu Instytut Edukacji wydaje zaświadczenie na wzorze MEiN — wysyłane w ciągu 72 godzin, również za granicę. Dzięki temu formalności nie opóźniają podjęcia pracy.

Elastyczna nauka bez przerywania pracy

Szybki kurs opiekuna medycznego online świetnie sprawdza się u osób, które już pracują w opiece lub mają inne obowiązki. Materiały są dostępne przez całą dobę, więc możesz uczyć się wtedy, kiedy masz czas — wieczorem, w weekendy czy między zmianami.

Taka forma pozwala zdobyć potrzebne kompetencje i oficjalne zaświadczenie bez zmieniania dotychczasowego trybu życia. To duża wygoda zwłaszcza dla tych, którzy muszą potwierdzić swoje umiejętności przed pracodawcą w Polsce lub za granicą.

Możliwość dofinansowania dla osób bezrobotnych

Jeśli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy, możesz ubiegać się o dofinansowanie kursu do wysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów najczęściej oscyluje w granicach od 4000 zł do 6000 zł, dzięki czemu masz możliwość realizacji nawet kilku szkoleń rozwijających Twoje kompetencje w branży medycznej.

Instytut Edukacji od wielu lat współpracuje z Urzędami Pracy w całej Polsce. Wieloletnie doświadczenie pozwala zminimalizować formalności i skrócić czas ubiegania się o dofinansowanie. Większość spraw jest uzgadnianych bezpośrednio między urzędem a Instytutem Edukacji, dzięki czemu możesz skupić się wyłącznie na realizowaniu kursu.

Jeśli chcesz poznać pozostałe szkolenia dla opiekunów medycznych, zajrzyj na portal kursopiekuna.pl.

