Szybki kurs opiekuna medycznego online — dlaczego warto go ukończyć?

Pracujesz już w opiece i chcesz potwierdzić swoje kompetencje? A może planujesz wyjazd za granicę i potrzebujesz oficjalnego zaświadczenia potwierdzającego umiejętności w opiece? Sprawdź, dlaczego warto wybrać szybki kurs opiekuna medycznego online! Czytaj dalej!
Szeroki zakres obowiązków i stabilna praca
Opiekun medyczny ma zdecydowanie szerszy zakres działań niż typowy opiekun osób starszych. Pracujesz zarówno w środowisku szpitalnym, domowym, jak i w DPS, wspierając osoby chore w codziennym funkcjonowaniu. Do Twoich zadań należy m.in. rozpoznawanie problemów opiekuńczych, pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, wykonywanie zabiegów higienicznych oraz aktywizowanie pacjenta do większej samodzielności.
Współpracujesz także z zespołem medycznym i asystujesz pielęgniarce przy wybranych czynnościach pielęgnacyjnych, co pozwala systematycznie rozwijać umiejętności praktyczne.
Uznawane zaświadczenie i możliwość pracy za granicą
200-godzinny kurs opiekuna medycznego, który zrealizujesz na portalu kursopiekuna.pl, jest przez wielu pracodawców traktowany jako odpowiednik rocznej szkoły, co ma duże znaczenie zwłaszcza dla osób planujących pracę za granicą. Z tego względu często wybierają go osoby planujące podjęcie pracy w instytucjach państwowych i prywatnych, zarówno w Polsce, jak i w krajach takich jak Niemcy, Anglia czy Szwajcaria.
Szkolenie jest prowadzone w oparciu o aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki. W związku z czym każdy z uczestników kursu online uzyskuje dokumentację potwierdzającą uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych zgodnych z MEiN.
Po ukończeniu kursu Instytut Edukacji wydaje zaświadczenie na wzorze MEiN — wysyłane w ciągu 72 godzin, również za granicę. Dzięki temu formalności nie opóźniają podjęcia pracy.
Elastyczna nauka bez przerywania pracy
Szybki kurs opiekuna medycznego online świetnie sprawdza się u osób, które już pracują w opiece lub mają inne obowiązki. Materiały są dostępne przez całą dobę, więc możesz uczyć się wtedy, kiedy masz czas — wieczorem, w weekendy czy między zmianami.
Taka forma pozwala zdobyć potrzebne kompetencje i oficjalne zaświadczenie bez zmieniania dotychczasowego trybu życia. To duża wygoda zwłaszcza dla tych, którzy muszą potwierdzić swoje umiejętności przed pracodawcą w Polsce lub za granicą.
Możliwość dofinansowania dla osób bezrobotnych
Jeśli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy, możesz ubiegać się o dofinansowanie kursu do wysokości bonu szkoleniowego. Wartość bonów najczęściej oscyluje w granicach od 4000 zł do 6000 zł, dzięki czemu masz możliwość realizacji nawet kilku szkoleń rozwijających Twoje kompetencje w branży medycznej.
Instytut Edukacji od wielu lat współpracuje z Urzędami Pracy w całej Polsce. Wieloletnie doświadczenie pozwala zminimalizować formalności i skrócić czas ubiegania się o dofinansowanie. Większość spraw jest uzgadnianych bezpośrednio między urzędem a Instytutem Edukacji, dzięki czemu możesz skupić się wyłącznie na realizowaniu kursu.
Jeśli chcesz poznać pozostałe szkolenia dla opiekunów medycznych, zajrzyj na portal kursopiekuna.pl.
Dodane przez Mikołaj Czarnecki
Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.