Tajemnice kolagenu – jak działa białko młodości?

Czy wiesz, że kolagen jest obecny w naszej skórze, mięśniach, kościach, a nawet w układzie pokarmowym? To dzięki niemu możemy przez długi czas zachować świeży i młodzieńczy wygląd, jednak kolagen ma również inne, o wiele ważniejsze zadania. Odkryj nieznane właściwości tego białka i sprawdź, kiedy zdecydować się na jego suplementację.

Kolagen – co należy o nim wiedzieć?

Kolagen jest zbudowany z pojedynczych aminokwasów, które układają się w długie łańcuchy i skręcają w potrójną helisę. Niektórzy twierdzą, że ich budowa przypomina wyglądem linę. Warto pamiętać, że istnieje aż 28 typów kolagenu. Każdy z nich występuje w innych tkankach i odpowiada za zupełnie różne czynności. Człowiek potrafi samodzielnie produkować białko młodości. To bardzo dobra informacja, ponieważ mniej więcej przez 25 lat życia raczej nie będziemy odczuwać żadnych skutków związanych z niedoborem tej substancji. Niestety, wraz z upływem czasu wszystko się zmienia, ponieważ w pewnym wieku produkcja kolagenu gwałtownie spada – jest to moment, w którym zaczynamy zauważać pierwsze zmarszczki. Okazuje się, że odpowiedni czas na suplementację kolagenu może przyjść nawet przed naszymi 30. urodzinami!

W jaki sposób kolagen wpływa na zdrowie człowieka?

Trudno w to uwierzyć, ale kolagen przyczynia się do regulowania pracy wielu układów i narządów. Białko młodości odpowiada m.in. za:

Poprawę kondycji skóry – nasza cera odzyskuje sprężystość, a cellulit przestaje być tak widoczny.

Zmniejszenie problemów ze stawami – utrata kolagenu może ograniczyć ruchomość stawów oraz spowodować uczucie przewlekłego bólu.

Prawidłowe trawienie – białko młodości regeneruje uszkodzone ściany komórkowe jelita.

Podkręcenie metabolizmu – obecna w kolagenie glicyna przyspiesza produkcję tkanki mięśniowej.

Wzmocnienie włosów i paznokci – białko kolagenowe jest budulcem włosa oraz płytki paznokcia.

Smaczne i zdrowe – najlepsze źródła kolagenu

Dieta bogata w kolagen powinna zawierać wysokie dawki białka młodości oraz witaminy C, która znacznie ułatwia przyswajalność tej substancji. Osoby uzupełniające niedobory w organizmie powinny sięgać po ryby – najlepiej anchois i sardynki. Wspaniałym źródłem kolagenu będą też skrzydełka lub filet z kurczaka, żelatyna, jajka, czy rosół z kości. Preferujesz dania wegańskie? Sięgaj po paprykę oraz czarną porzeczkę – oba składniki zawierają bardzo wysokie dawki witaminy C i białka młodości.

Suplementacja kolagenu – jak znaleźć dobry suplement diety?

Kolagen wykazuje zbawienny wpływ na organizm człowieka, dlatego nie powinniśmy dopuścić do jego niedoboru. Jeśli nasza dieta nie uwzględnia pokarmów bogatych w białko młodości, to należy sięgnąć po odpowiednią suplementację – dzięki temu nasze zdrowie nie będzie szwankować, a my poczujemy pełnię sił witalnych. Jakie preparaty są najlepsze? Na samym początku warto ustalić, który typ kolagenu będzie nam potrzebny – pamiętajmy, że każdy z nich wpływa na inne części organizmu. Dobry suplement diety powinien zawierać w składzie nie tylko białko młodości, ale także witaminę C. Zawsze wybierajmy produkty, które są dobrym źródłem kwasu askorbinowego.

