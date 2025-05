Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 4:34 pm• Ciekawostki

Towarzystwo Sportowe „Temida” Zabrze: Centrum strzelectwa sportowego i rekreacyjnego na Śląsku

Towarzystwo Sportowe „Temida” Zabrze to renomowana organizacja z ponad 30-letnią historią, specjalizująca się w popularyzacji strzelectwa sportowego i rekreacyjnego. Zlokalizowane przy ul. Matejki 6 w Zabrzu, stowarzyszenie oferuje szeroki zakres usług, od szkoleń strzeleckich po organizację zawodów i imprez integracyjnych.

🏛️ Historia i misja TS „Temida” Zabrze

Początki TS „Temida” sięgają 1993 roku, kiedy to przy Zakładzie Karnym w Zabrzu powstało koło strzeleckie LOK, zrzeszające funkcjonariuszy służby więziennej. Z czasem klub otworzył się na cywilów, a w 1998 roku został przyjęty do Okręgowego Związku Strzelectwa Sportowego w Katowicach. W 1999 roku przekształcono go w stowarzyszenie kultury fizycznej, co umożliwiło rozwój działalności i uzyskanie licencji Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS) .

🎯 Oferta i działalność

Szkolenia i kursy

TS „Temida” prowadzi szkolenia strzeleckie dla osób prywatnych, szkół, firm ochroniarskich oraz innych instytucji. Szkolenia obejmują zarówno teorię, jak i praktykę, z naciskiem na bezpieczeństwo i odpowiedzialne posługiwanie się bronią.

Zawody i imprezy

Stowarzyszenie regularnie organizuje zawody strzeleckie, takie jak „Puchar Prezesów Temidy”, „Super Puchar Temidy” czy zawody tematyczne z okazji świąt narodowych. Wydarzenia te przyciągają zarówno amatorów, jak i doświadczonych strzelców z całego regionu.

Strzelnica „Temida-Energia”

Strzelnica „Temida-Energia” to nowoczesny obiekt zlokalizowany przy ul. Legnickiej w Zabrzu, oferujący 100-metrową oś strzelecką. Obiekt jest dostępny dla członków stowarzyszenia oraz uczestników szkoleń i zawodów.

🧾 Członkostwo i warunki przystąpienia

Aby zostać członkiem TS „Temida”, należy:

Złożyć deklarację członkowską (preferowana rekomendacja od obecnego członka).

Przedstawić zaświadczenie o niekaralności (nie dotyczy służb mundurowych).

Zapoznać się ze statutem stowarzyszenia i zobowiązać się do jego przestrzegania.

Wnieść opłatę wpisową w wysokości 200 zł oraz opłacić składkę roczną (30 zł miesięcznie) .

📞 Kontakt i dane organizacyjne

Adres: ul. Matejki 6, 41-800 Zabrze

Telefon: 502-074-766

E-mail: mariusz.rspl@gmail.com

Strona internetowa: www.tstemida-zabrze.pl

TS „Temida” Zabrze to miejsce, gdzie pasja do strzelectwa łączy się z profesjonalizmem i zaangażowaniem. Dzięki bogatej ofercie szkoleń, zawodów i nowoczesnej infrastruktury, stowarzyszenie przyciąga zarówno początkujących, jak i doświadczonych entuzjastów strzelectwa. Dla mieszkańców Zabrza i okolic to doskonała okazja, by rozwijać swoje umiejętności w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.

