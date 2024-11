Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 6:49 pm• Ciekawostki

Tescoma to renomowana marka specjalizująca się w wysokiej jakości artykułach kuchennych i gospodarstwa domowego. Sklep Tescoma w Zabrzu to miejsce, gdzie miłośnicy gotowania znajdą wszystko, czego potrzebują do wyposażenia swojej kuchni w funkcjonalne i stylowe akcesoria. Oferując innowacyjne produkty, Tescoma inspiruje do kulinarnych eksperymentów i ułatwia codzienne przygotowywanie posiłków.

Tescoma Zabrze to idealne miejsce dla wszystkich, którzy pragną wyposażyć swoją kuchnię w wysokiej jakości akcesoria i naczynia. Szeroka oferta produktów, profesjonalna obsługa oraz dogodna lokalizacja w Centrum Handlowym M1 sprawiają, że zakupy stają się czystą przyjemnością. Odwiedź Tescoma w Zabrzu i odkryj świat pełen kulinarnych inspiracji!

Tescoma – centrum handlowe M1 Zabrze



Adres: ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1, 41-800 Zabrze

Adres e-mail: sklep.zabrze@tescomapolska.pl

Telefon: (32) 508 60 58, kom. 720 809 590

Bogata oferta artykułów kuchennych

Innowacyjne rozwiązania dla Twojej kuchni

W sklepie Tescoma w Zabrzu znajdziesz szeroki asortyment produktów, które ułatwią Ci pracę w kuchni. Od nowoczesnych garnków i patelni, przez funkcjonalne przybory kuchenne, aż po eleganckie zastawy stołowe. Wszystkie produkty są zaprojektowane z myślą o ergonomii i trwałości, co sprawia, że korzystanie z nich to czysta przyjemność.

Jakość i design

Tescoma stawia na najwyższą jakość materiałów i precyzję wykonania. Produkty tej marki cechują się nie tylko funkcjonalnością, ale także estetycznym wyglądem. Nowoczesny design i różnorodność stylów pozwalają dopasować akcesoria kuchenne do każdego wnętrza, dodając mu wyjątkowego charakteru.

Lokalizacja w Centrum Handlowym M1

Dogodne położenie i łatwy dojazd

Sklep Tescoma w Zabrzu znajduje się w popularnym Centrum Handlowym M1 przy ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1. Dzięki centralnej lokalizacji jest łatwo dostępny zarówno dla mieszkańców miasta, jak i osób z okolicznych miejscowości. Bliskość głównych arterii komunikacyjnych oraz obszerny parking ułatwiają dojazd i parkowanie.

Godziny otwarcia

Sklep jest czynny w godzinach funkcjonowania centrum handlowego:

Poniedziałek – Sobota: 9:00 – 21:00

9:00 – 21:00 Niedziela handlowa: 10:00 – 20:00

Jak dojechać do Tescoma Zabrze?

Dojazd komunikacją miejską

Do Centrum Handlowego M1 kursuje wiele linii autobusowych obsługiwanych przez MZK Zabrze. Przystanki autobusowe znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie centrum, co umożliwia wygodny dojazd z różnych części miasta. Aktualne rozkłady jazdy można sprawdzić na stronie przewoźnika.

Dojazd samochodem

Centrum M1 jest położone w pobliżu głównych dróg, co zapewnia łatwy dojazd samochodem. Na miejscu dostępny jest duży, bezpłatny parking dla klientów, co gwarantuje wygodne parkowanie nawet w godzinach szczytu.

Dlaczego warto odwiedzić Tescoma Zabrze?

Profesjonalna obsługa i doradztwo

Personel sklepu Tescoma to zespół doświadczonych specjalistów, którzy chętnie pomogą w wyborze odpowiednich produktów. Doradzą w kwestii funkcjonalności, materiałów oraz właściwego użytkowania akcesoriów kuchennych. Dzięki ich wiedzy zakupy stają się proste i przyjemne.

Atrakcyjne promocje i program lojalnościowy

Sklep regularnie oferuje atrakcyjne promocje oraz wyprzedaże, które pozwalają na zakup wysokiej jakości produktów w korzystnych cenach. Ponadto, Tescoma prowadzi program lojalnościowy dla stałych klientów, umożliwiający zbieranie punktów i korzystanie z dodatkowych rabatów.

O marce Tescoma

Międzynarodowa renoma i doświadczenie

Tescoma to czeska firma założona w 1992 roku, która szybko zdobyła uznanie na rynkach międzynarodowych. Obecnie jest obecna w ponad 100 krajach, oferując ponad 2000 różnych produktów kuchennych. Marka jest synonimem innowacyjności, jakości i niezawodności.

Misja i wartości

Misją Tescoma jest dostarczanie klientom produktów, które łączą w sobie funkcjonalność, jakość i atrakcyjny design. Firma stawia na ciągły rozwój, wprowadzając nowe technologie i rozwiązania, które ułatwiają codzienne życie. Dba również o środowisko naturalne, stosując ekologiczne materiały i procesy produkcyjne.

