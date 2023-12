W co warto inwestować na rynku numizmatycznym?

Napisane przez mikolajczarnecki• 10:52 am• Ciekawostki

Inwestowanie w stare monety i banknoty może okazać się bardzo dochodowe. Oczywiście, warto wcześniej nabyć wiedzę, dzięki której będziemy w stanie ocenić to, które egzemplarze w przyszłości będzie można odsprzedać z zyskiem. W jakie numizmaty warto zainwestować? Dowiedz się, z naszego artykułu!

Numizmatyka- od czego zacząć?

Inwestycja w monety i banknoty może przynieść nam spory zysk, o ile wybierzemy odpowiednie egzemplarze. Kupując monety czy stare banknoty kolekcjonerskie (https://numimarket.pl/kategoria/stare-banknoty-kolekcjonerskie_4/1), warto pamiętać, aby sięgać tylko po te oryginalne, w dobrym stanie. Przed inwestycją w numizmaty, należy sprawdzić pochodzenie danego przedmiotu. Aby inwestycja okazała się udana, trzeba wybrać zaufane miejsce zakupu. Od czego zacząć lokowanie swojego kapitału? Możemy zdecydować się np. na serie monet oraz banknotów kolekcjonerskich emitowanych przez NBP. Oczywiście, nie zaszkodzi szukać też konkretnych monet w internecie, w zaufanych salonach stacjonarnych lub za pośrednictwem prowadzonych internetowo aukcji.

Jakie banknoty kolekcjonerskie wybrać?

Banknoty kolekcjonerskie emitowane są ze względu na rocznicę, upamiętnienie ważnych postaci historycznych czy wydarzeń w danym kraju. Co ciekawe, pierwszym banknotem kolekcjonerskim w naszym kraju był banknot o nominalne 50 zł z wizerunkiem Jana Pawła II, który pojawił się w obiegu w 2006 roku. Warto dodać, że ich stan znacząco odbiega od stanu monet kolekcjonerskich z tego samego okresu. Na rynku trudno trafić na egzemplarze w stanie idealnym, pochodzące z początku XX wieku.

Wysoce cenione są m.in. banknoty z 1919 roku np. o nominalne 1000 zł. Wartość egzemplarzy w dobrym stanie wynosi nawet kilka tysięcy złotych. Co ciekawe, banknot z 1794 roku (nazywany biletem skarbowym) został wydany specjalnie ze względu na insurekcję kościuszkowską i jest najstarszym znanym banknotem polskim. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się banknoty z czasów PRL-u, których wartość z roku na rok wzrasta.

Jakie monety kolekcjonerskie kupować?

Najcenniejsze numizmaty to te wykonane z popularnych kruszców, a więc złota, srebra czy platyny. Decydując się na inwestycję w monety, najlepiej sięgać po te o najlepszych próbach. Warto natomiast unikać egzemplarzy zniszczonych, wyjątkiem są te bardzo stare i rzadkie. Trzeba pamiętać, że na okazy słabo zachowane nie ma zbytniego popytu. Trudniej będzie więc nam później odsprzedać taką monetę. W celu określenia stanu zachowania danego egzemplarzu wykorzystuje się międzynarodową skalę, która prezentuje się następująco:

I – menniczy,

II – znakomity,

III – bardzo piękny,

IV – piękny,

V – bardzo dobry,

VI – dobry,

VII – zły.

Istotna jest także sama popularność monet. Sporym zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza numizmaty powiązane z postacią Jana Pawła II. Oczywiście, ich popularność nie oznacza powszechności tych egzemplarzy. Najwyższą wartość mają te unikatowe, które wyszły w niskim nakładzie. Wybierając monety do swojej kolekcji, można wziąć pod uwagę ich kraj pochodzenia, rocznik, określony metal, serię, motyw, charakterystyczne cechy. W przypadku braku wiedzy najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie inwestycja we współczesne monety emitowany w danym roczniku. Na polskim rynku numizmatycznym, niektóre monety mają szczególnie wysoką wartość. Te najcenniejsze to między innymi:

100 dukatów z 1621 roku (moneta wybita za czasów panowania Zygmunta III Wazy),

Złoty Tryptyk z 1990 roku (z postaciami Józefa Piłsudskiego, Fryderyka Chopina i Tadeusza Kościuszko),

pierwszy grosz z 1367 roku,

Denar Bolesława Chrobrego z lat 992-1025,

złote monety z Papieżem Janem Pawłem II z 1985 roku o nominale 1000, 2000 i 10000 zł,

monety bez oznaczenia mennicy (10 groszy z 1973 roku oraz 1 złoty z 1957 roku),

5 złotych z szeroką ósemką w roczniku z 1958 roku.

Początkującym inwestorom, polecane są także monety bulionowe z różnych krajów. Jedną z najbardziej znanych monet inwestycyjnych jest Krugerrand, wytwarzania z 22 karatowego złota, próby 216. Krugerrandy to południowoafrykańskie monety bulionowe, dostępne także te wybite ze srebra. Sporym zainteresowaniem na rynku cieszą się także złote lub srebrne austriackie monety – Filharmonicy Wiedeńscy. W wielu kolekcjach wysoką wartością cieszą się także monety kanadyjskie – Kanadyjskie Liście Klonu oraz Australijski Kangur.

