Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:27 pm• Ciekawostki

Wakacje w Dębkach z dziećmi – dlaczego warto i co tam robić?

Wybór miejsca na rodzinny urlop nad morzem to często niełatwa decyzja. Z jednej strony rodzice szukają komfortu, dobrej kuchni i bliskości plaży, z drugiej – dzieci potrzebują miejsca, gdzie się nie nudzą, mają przestrzeń do biegania i bezpieczne otoczenie do zabawy. Dębki łączą wszystkie te elementy w sposób, który zapewnia im niezmienną popularność wśród rodzin z dziećmi w każdym wieku.

Dlaczego Dębki nadają się na rodzinne wakacje?

Dębki to niewielka osada rybacka i miejscowość letniskowa położona nad Morzem Bałtyckim, u ujścia rzeki Piaśnicy, na terenie Kaszub i Wybrzeża Słowińskiego. Choć cieszą się popularnością, nie są zatłoczone w stopniu, jaki cechuje duże nadmorskie kurorty. Osada leży w obrębie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, a w jej bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się obszary chronione – specjalny obszar ochrony Widowo oraz Rezerwat Przyrody Piaśnickie Łąki. To miejsce niezurbanizowane, otoczone sosnowymi lasami, z czystym powietrzem nasyconym jodem i sosnowym aromatem – co ma znaczenie zwłaszcza dla dzieci z alergiami i problemami z oddychaniem.

Plaża – główna atrakcja dla dzieci

To, co najbardziej zachwyca rodziny przyjeżdżające do Dębek z dziećmi, to wyjątkowa plaża. Liczy około trzech kilometrów długości i mimo letniej frekwencji nigdy nie jest tłoczna, ponieważ jej szerokość – od linii lasu do wody – sięga miejscami nawet 108 metrów. To oznacza nieograniczoną przestrzeń do zabawy: budowania zamków z piasku, gry w piłkę, biegania po brzegu czy zbierania muszelek. Piasek jest tu wyjątkowo czysty, co czyni plażę bezpieczną dla zabaw najmłodszych.

Dla rodzin z dziećmi szczególnie warto polecić kilka wejść na plażę:

Wejście numer 19 – najszersze, wyłożone kostką brukową, wygodne dla wózków dziecięcych. Działa tu bar, a obok znajduje się wieża widokowa zwana Rybaczówką , na którą można wjechać windą lub wejść schodami. Z około 20 metrów wysokości roztacza się widok na okolicę – to świetna pierwsza atrakcja dla dzieci po przyjeździe.

– najszersze, wyłożone kostką brukową, wygodne dla wózków dziecięcych. Działa tu bar, a obok znajduje się , na którą można wjechać windą lub wejść schodami. Z około 20 metrów wysokości roztacza się widok na okolicę – to świetna pierwsza atrakcja dla dzieci po przyjeździe. Wejście 24 – prowadzące do ujścia rzeki Piaśnicy, jedno z najbardziej malowniczych miejsc. Wieczorami zbierają się tu rodziny, aby oglądać zachody słońca.

– prowadzące do ujścia rzeki Piaśnicy, jedno z najbardziej malowniczych miejsc. Wieczorami zbierają się tu rodziny, aby oglądać zachody słońca. Wejścia 18, 20, 22 i 25 – węższe, klimatyczne, idealne dla rodzin szukających spokoju.

Pomiędzy wejściem 18 a 19 dzieci mogą zobaczyć prawdziwe łodzie rybackie stojące na piasku – to żywa pamiątka rybackiej tradycji Dębek i jedna z lokalnych ciekawostek, które robią wrażenie na najmłodszych.

Spływy kajakowe Piaśnicą – przygoda dla całej rodziny

Jedną z najbardziej rodzinnych atrakcji Dębek jest spływ kajakowy rzeką Piaśnicą. Sześć kilometrów krętej rzeki to bezpieczny tor zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci pod opieką rodziców. Cały spływ trwa około 2,5 godziny i można go zaplanować tak, aby na końcu trasy – w miejscu, gdzie rzeka uchodzi do morza – znaleźć się o zachodzie słońca. Płytkie w tym miejscu morze pozwala dodatkowo na krótki rejs zakończony zejściem na ląd. To doświadczenie, które zapada dzieciom w pamięć na długo.

Park linowy – wysokie emocje dla młodszych i starszych

Naprzeciwko wejścia numer 24 znajduje się park linowy zaprojektowany głównie z myślą o dzieciach, ale na tyle rozbudowany, że i dorośli znajdą tu coś dla siebie. Najłatwiejsza trasa przygotowana jest dla najmłodszych uczestników. Najtrudniejsza ma ponad pół kilometra długości, zawiera 35 przeszkód oraz 6 zjazdów tyrolką, z czego najdłuższy ma aż 70 metrów. To znakomite miejsce, by spędzić w aktywny sposób kilka godzin – szczególnie w dni z większymi falami, gdy plażowanie jest mniej komfortowe.

Wesołe miasteczko i inne sezonowe atrakcje

Każdego sezonu do Dębek przyjeżdża wesołe miasteczko. Co roku rozkłada się w nieco innej lokalizacji, ale jest tak charakterystyczne, że trudno je przegapić. Karuzele, dmuchańce i klasyczne atrakcje wesołego miasteczka są niezawodnym sposobem na zabicie nudy w pochmurny dzień.

Dla rodzin z dziećmi starszymi (i lubiącymi dreszczyk emocji) interesującą propozycją jest Locked Houses – escape room w starożytnej piramidzie, łączący zabawę z elementami gry logicznej.

Wypożyczalnie pojazdów dla rodzin

Dzieci często niezbyt cierpią długie spacery, dlatego warto wiedzieć, że w Dębkach można wypożyczyć meleksy, hulajnogi, skutery elektryczne i rowery. Nie każda droga prowadząca do plaży nadaje się do jazdy, ale tych szerokich i wygodnych jest wystarczająco dużo, by dotrzeć z dziećmi nad morze bez większego wysiłku.

Lasy, grzybobrania i konne przejażdżki

Dębki praktycznie leżą w lesie. Sosnowe drzewostany rozciągają się na wschód, zachód i południe, oferując bezpieczne, ocienione przestrzenie do spacerów z dziećmi nawet w największe upały. Międzynarodowa trasa rowerowa R10 oraz lokalne szlaki to znakomite miejsca na wycieczki rodzinne – są szerokie, nie spotyka się na nich samochodów, a rowery można wypożyczyć na miejscu.

W pobliskiej Białogórze (8 km na zachód) znajduje się stadnina koni, gdzie organizowane są lekcje jazdy konnej oraz przejażdżki na kucykach dla najmłodszych. Niezapomnianym przeżyciem są również przejażdżki konne po plaży.

Jesienią Dębki zamieniają się w raj dla grzybiarzy – warto zabrać dzieci na rodzinne grzybobranie, które połączy przyjemne ze zdrowym wysiłkiem.

Wycieczki w okolicy

Gdy plaża się dzieciom „znudzi” (co rzadko się zdarza), warto wybrać się na wycieczki w okolice:

Zamek w Krokowej (10 km) – dawna siedziba rodu von Krockow, dziś hotel, który można za niewielką opłatą zwiedzić,

(10 km) – dawna siedziba rodu von Krockow, dziś hotel, który można za niewielką opłatą zwiedzić, Jastrzębia Góra – słynny klif o wysokości ponad 30 metrów z widokami na morze,

– słynny klif o wysokości ponad 30 metrów z widokami na morze, Przylądek Rozewie – jeden z najbardziej charakterystycznych punktów polskiego wybrzeża,

– jeden z najbardziej charakterystycznych punktów polskiego wybrzeża, Władysławowo – z portem rybackim, ciekawym do pokazania dzieciom,

– z portem rybackim, ciekawym do pokazania dzieciom, Żarnowiec – z niedokończoną budową elektrowni atomowej (do której można dojechać konno),

– z niedokończoną budową elektrowni atomowej (do której można dojechać konno), Trójmiasto – na wycieczkę całodniową, jeśli pogoda nie sprzyja morzu.

Praktyczne wskazówki dla rodziców

Plaża jest szeroka i czysta – warto zabrać namiot plażowy, koc, zabawki do piasku, parawan i krem z filtrem,

– warto zabrać namiot plażowy, koc, zabawki do piasku, parawan i krem z filtrem, Dystans od kwater do plaży to maksymalnie kwadrans pieszo – ale z małymi dziećmi warto wypożyczyć meleksa lub rower z fotelikiem,

– ale z małymi dziećmi warto wypożyczyć meleksa lub rower z fotelikiem, Pogoda nad Bałtykiem bywa zmienna – plan B na deszcz to wesołe miasteczko, park linowy, escape room lub spacer po lesie,

– plan B na deszcz to wesołe miasteczko, park linowy, escape room lub spacer po lesie, Wieczorne spacery do ujścia Piaśnicy to świetny rytuał kończący dzień, połączony z oglądaniem zachodu słońca.

Podsumowanie

Wakacje w Dębkach z dziećmi to kompromis między prawdziwym wypoczynkiem dla rodziców a fascynującą przygodą dla dzieci. Szeroka plaża, czysty piasek, rzeka Piaśnica, park linowy, wesołe miasteczko, sosnowe lasy i bliskość dziesiątek innych atrakcji sprawiają, że nawet dwutygodniowy pobyt nie zdąży się dzieciom znudzić. A spokojny, niezurbanizowany charakter osady gwarantuje rodzicom dokładnie to, czego potrzebują – chwilę prawdziwego oddechu.

Artykuł powstał we współpracy z Vellamo Dębki

Visited 17 times, 2 visit(s) today