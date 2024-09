Wasabi Sushi Zabrze

Napisane przez mikolajczarnecki• 10:50 am• Ciekawostki

Wasabi Sushi To Go w Zabrzu to miejsce, gdzie miłośnicy kuchni japońskiej mogą delektować się świeżym sushi i innymi specjałami w dogodnej lokalizacji Centrum Handlowego M1. Wasabi Sushi To Go w Zabrzu to idealne miejsce dla wszystkich, którzy chcą przenieść się na chwilę do Kraju Kwitnącej Wiśni. Bogate menu, wysoka jakość składników oraz profesjonalna obsługa sprawiają, że każdy posiłek staje się wyjątkowym doświadczeniem. Odwiedź restaurację i przekonaj się sam, jak smakuje prawdziwe sushi.



Wasabi Sushi To Go Zabrze

Lokalizacja: CH M1 Zabrze

Adres: Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1, 41-819 Zabrze

Telefon: 514 406 814

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00

Niedziela handlowa: 10:00 – 20:00

Wasabi Sushi To Go – Smak Japonii w sercu Zabrza

Wasabi Sushi To Go to sieć restauracji oferujących autentyczne dania kuchni japońskiej w nowoczesnym wydaniu. Restauracja w Zabrzu przyciąga klientów świeżością składników, bogatym menu oraz przyjazną atmosferą, idealną zarówno na szybki lunch, jak i wieczorne spotkanie z przyjaciółmi.

Bogate Menu dla Wymagających

Świeże Sushi i Sashimi

W ofercie znajdziesz szeroki wybór sushi przygotowywanego na bieżąco przez doświadczonych sushi masterów:

Nigiri : Tradycyjne kawałki ryby na porcji ryżu.

: Tradycyjne kawałki ryby na porcji ryżu. Maki : Rolki z różnorodnymi nadzieniami, zawijane w nori.

: Rolki z różnorodnymi nadzieniami, zawijane w nori. Uramaki : Odwrócone rolki z ryżem na zewnątrz.

: Odwrócone rolki z ryżem na zewnątrz. Sashimi: Plastry surowej ryby o najwyższej jakości.

Dania Ciepłe i Przekąski

Oprócz sushi, restauracja oferuje również:

Zupy : Aromatyczne miso czy pikantny ramen.

: Aromatyczne miso czy pikantny ramen. Tempura : Krewetki i warzywa w chrupiącej panierce.

: Krewetki i warzywa w chrupiącej panierce. Gyoza : Japońskie pierożki z różnymi nadzieniami.

: Japońskie pierożki z różnymi nadzieniami. Sałatki: Lekkie i zdrowe kompozycje warzywne z dodatkami.

Świeżość i Jakość na Pierwszym Miejscu

Wasabi Sushi To Go stawia na najwyższą jakość składników:

Świeże ryby i owoce morza : Dostarczane codziennie, gwarantują niepowtarzalny smak dań.

: Dostarczane codziennie, gwarantują niepowtarzalny smak dań. Naturalne składniki : Bez sztucznych dodatków i konserwantów.

: Bez sztucznych dodatków i konserwantów. Doświadczeni kucharze: Pasjonaci kuchni japońskiej dbają o każdy detal przygotowywanych potraw.

Lokalizacja i Dojazd

Jak Dotrzeć do CH M1 Zabrze

Samochodem:

Adres: Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1, 41-819 Zabrze.

Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1, 41-819 Zabrze. Parking: Obszerny parking centrum handlowego dostępny dla klientów.

Komunikacją Miejską:

Autobusy: Linie 7 , 23 , 47 , 111 zatrzymują się w pobliżu M1 Zabrze.

Linie , , , zatrzymują się w pobliżu M1 Zabrze. Dogodne połączenia z różnych części miasta ułatwiają dojazd.

Usługi Dodatkowe

Zamówienia na Wynos i Dostawa

Telefoniczne zamówienia: Zadzwoń pod numer 514 406 814 i zamów ulubione dania na wynos.

Zadzwoń pod numer i zamów ulubione dania na wynos. Szybka realizacja: Krótki czas oczekiwania gwarantuje świeżość potraw.

Catering na Wydarzenia

Oferta dla firm i osób prywatnych: Możliwość zamówienia cateringu na spotkania biznesowe, imprezy okolicznościowe czy rodzinne uroczystości.

Możliwość zamówienia cateringu na spotkania biznesowe, imprezy okolicznościowe czy rodzinne uroczystości. Indywidualne menu: Dostępne na życzenie klienta, dostosowane do potrzeb i preferencji.

Dlaczego Warto Odwiedzić Wasabi Sushi To Go

Autentyczny smak Japonii: Tradycyjne przepisy i świeże składniki tworzą niepowtarzalne doznania kulinarne.

Tradycyjne przepisy i świeże składniki tworzą niepowtarzalne doznania kulinarne. Przystępne ceny: Wysoka jakość dań idzie w parze z atrakcyjnymi cenami.

Wysoka jakość dań idzie w parze z atrakcyjnymi cenami. Przyjazna obsługa: Profesjonalny i pomocny personel zawsze służy radą.

Profesjonalny i pomocny personel zawsze służy radą. Dogodna lokalizacja: Restauracja w centrum handlowym umożliwia połączenie zakupów z kulinarną ucztą.

Opinie Klientów

Klienci cenią Wasabi Sushi To Go za:

Świeżość i smak potraw: Wielu gości podkreśla wyjątkowy smak sushi i innych dań.

Wielu gości podkreśla wyjątkowy smak sushi i innych dań. Atmosferę: Przytulne wnętrze i miła obsługa tworzą idealne miejsce na relaks.

Przytulne wnętrze i miła obsługa tworzą idealne miejsce na relaks. Szybkość obsługi: Nawet w godzinach szczytu zamówienia realizowane są sprawnie.

Visited 1 times, 1 visit(s) today