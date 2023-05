Wózki magazynowe – rodzaje i zastosowania

Wózki transportowe odgrywają ważną rolę w magazynach, centrach logistycznych i zakładach produkcyjnych. Są wykorzystywane m.in. do przewożenia materiałów i towarów spakowanych na paletach. W skład oferty EMPORO wchodzi wiele różnych wózków magazynowych, które spełnią oczekiwania klientów z rozmaitych branż.

Rodzaje wózków magazynowych

By wybrać odpowiedni wózek transportowy magazynowy, należy określić swoje potrzeby i oczekiwania oraz zapoznać się z charakterystyką konkretnego produktu. Oferta EMPORO obejmuje:

wózki platformowe, transportowe,

platformy ruchome,

małe platformy z rękojeścią,

wózki stołowe z 2-3 półkami,

wózki pomocnicze montażowe VARIOfit,

wózki z wanną wychwytową VARIOfit,

wózki piętrowe, półkowe,

wózki na płyty i deski,

wózki z dyszlem,

wózki skrzyniowe,

wózki na paczki z platformą MDF,

ruchome magazynowe boxy,

wózki do komisjonowania VARIOfit.

Warto poznać szczegóły na temat najpopularniejszych rodzajów wózków.

Wózki platformowe, transportowe

Wózki transportowe platformowe dzielą się na lekkie (o nośności do 200 kg), magazynowe (nośność 400-500 kg), do dużych obciążeń (nośność do 1000 kg i do 1200 kg), wsuwane na siebie oraz dwukołowe. Wiele modeli wchodzących w skład tej kategorii posiada kółka z obręczami z szarej gumy, która nie brudzi podłogi oraz centralny hamulec nożny EasySTOP. Zaletą produktów wsuwanych na siebie jest możliwość zaoszczędzenia do 60% więcej miejsca przy magazynowaniu niż ma to miejsce w przypadku podobnych wózków platformowych.

Wózki stołowe z 2-3 półkami

Wózki magazynowe stołowe z 2-3 półkami również można podzielić na lekkie o nośności do 250 kg, transportowe o nośności do 500 kg oraz do dużych obciążeń o nośności do 1000 kg. Większość produktów z tej kategorii posiada jeden uchwyt, półki są wykonane z płyty MDF lub z laminowanej sklejki wodoodpornej. Dostępne są wózki aluminiowe i stalowe, o konstrukcji podłogi z rury okrągłej lub z profilu stalowego.

Platformy

Wśród platform ruchomych wyróżnia się modele podstawowe o nośności do 500 kg, modele na ciężkie ładunki oraz dyszle dźwigniowe. Niektóre produkty są wyposażone w pełną ramę. Praktyczne i łatwe w użytkowaniu są małe platformy posiadające rękojeść.

Wózki piętrowe, półkowe

Wśród tych wózków transportowych można wymienić lekkie wózki półkowe, modele piętrowe, ocynkowane, wózki do dużych obciążeń, na skrzynki, skrzyniowe, ze schodkami, ze skośnymi półkami oraz z kratowymi ściankami. Takie produkty są niezastąpione w sytuacjach, w których zachodzi potrzeba przewiezienia towarów na krótkim dystansie. Zostały zaprojektowane w taki sposób, by z ich obsługą poradził sobie każdy, niezależnie od kondycji fizycznej.

Wózki na płyty i deski

Również wózki na płyty i deski występują w różnych wariantach. Klienci mają do wyboru produkty stalowe, z pałąkami, ze stałą ramą, a także podwozia. Podwozie służy do transportu płyt z tworzywa sztucznego i drewna. Wózki transportowe wchodzące w skład tej kategorii powinny zostać dobrane m.in. pod kątem gabarytów przewożonych towarów. Modele z walcem nadbiegowym zapewniają łatwy dostęp do transportowanych płyt.

Wózki skrzyniowe

Wózki magazynowe skrzyniowe występują w trzech wersjach: blaszanej, ze ścianami z siatki drucianej i ze ścianami z płyty MDF. Klienci mają do wyboru warianty z pokrywą lub bez, otwarte oraz zamykane. Niektóre produkty można zamknąć na kłódkę. Pełne lub ażurowe burty zapobiegają spadaniu załadunku podczas transportu.

Wózki z dyszlem

Te wózki są wyposażone w automatyczny zabezpieczający hamulec i umożliwiają doczepienie kolejnych produktów. Dzięki obecności dwóch przednich kółek na łożyskach kulkowych produktami da się swobodnie manipulować, nawet gdy są w pełni załadowane. Dyszel podnosi się automatycznie przy pomocy siłownika pneumatycznego. Produkty są ciche i łatwe w użytkowaniu. Wśród dostępnych wózków magazynowych z tej kategorii można wymienić wózki bez nadbudowy, z czterema ścianami, z niskimi burtami oraz ze ścianami czołowymi. Wszystkie wózki przegubowe da się łączyć i ciągnąć naraz kilka produktów za sobą, zarówno ręcznie, jak i za wózkiem wyposażonym w napęd silnikowy.