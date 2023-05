ZUS: Do 1 czerwca można składać wnioski o nadpłatę składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy, którym po rozliczeniu rocznej składki zdrowotnej wyszła nadpłata, na ich profilu PUE został utworzony wniosek o zwrot tych pieniędzy. Do 1 czerwca płatnicy mają czas na złożenie takiego dokumentu. Do tej pory przekazano 659 tys. wniosków o zwrot nadpłaconej składki na łączną kwotę ponad 1,2 mld zł.

– Zgodnie z przepisami 1 czerwca 2023 r. jest ostatnim dniem na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek zostanie automatycznie utworzony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Należy przygotowany dokument sprawdzić i podpisać, a następnie wysłać go do ZUS-u – do 1 czerwca 2023 roku. Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

625,2 tys. płatników wykazało dopłatę składek, 1,4 mln płatników wykazało nadpłatę składek, a 273,1 tys. płatników wykazało 0, co oznacza, że roczna kwota składek jest zgodna z wykazaną miesięczną kwotą składek.

Jeśli przedsiębiorca nie będzie ubiegać się o zwrot składki, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca 2023 r. – o ile Krajowa Administracja Skarbowa nie przekaże informacji o rozbieżnościach w dokumentach przekazanych do ZUS-u i urzędu skarbowego dotyczących formy opodatkowania i wysokości przychodów lub dochodów.

W sytuacji, gdy płatnik składek z różnych przyczyn nie mógł złożyć do ZUS-u rocznego rozliczenia w terminie do 22 maja br., to może jeszcze przekazać ten dokument nie później niż do 30-31 maja br. Musi jednak pamiętać o tym, że jeśli przysługuje mu kwota do zwrotu, do 1 czerwca powinien zatwierdzić i odesłać przez PUE ZUS przygotowany wniosek o symbolu RZS-R, który dostępny będzie w dokumentach roboczych. Sam fakt przekazania dokumentów rozliczeniowych po terminie (w tym roku po 22 maja) nie powoduje konsekwencji.

Jeśli z rozliczenia wynika niedopłata to płatnik powinien uregulować ją wraz ze składka za kwiecień jednym przelewem na swój indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) w terminie do 22 maja. Opłacenie składek po terminie wiąże się z koniecznością naliczenia odsetek za zwłokę – jeśli przekraczają kwotę 34,90 zł.

Od 1 stycznia 2022 r. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest zależnie formy opodatkowania i rodzaju pozarolniczej działalności.

Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność i która opłaca podatek w formie ryczałtu lub na zasadach ogólnych (podatkiem liniowym lub według skali podatkowej) ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Służy ono temu, aby ustalić składkę za dany rok na podstawie przychodów lub dochodów w nim osiągniętych.

źródło: ZUS