Zasadnicza szkoła zawodowa Zabrze

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:47 pm• Ciekawostki

Współczesny rynek pracy dynamicznie się zmienia, a zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów z konkretnymi umiejętnościami praktycznymi jest stale wysokie. Zasadnicze Szkoły Zawodowe, które obecnie funkcjonują jako Branżowe Szkoły I Stopnia, odgrywają kluczową rolę w systemie edukacji, oferując młodzieży możliwość zdobycia konkretnego zawodu i szybkiego wejścia na rynek pracy. W Zabrzu działa szereg placówek edukacyjnych tego typu, które oferują kształcenie w wielu różnorodnych profesjach – od mechaniki, przez gastronomię, aż po budownictwo. Wybór odpowiedniej szkoły jest decyzją strategiczną dla przyszłej kariery zawodowej. Poniższe zestawienie ma na celu ułatwienie kandydatom i ich rodzicom orientacji w bogatej ofercie edukacyjnej miasta, prezentując najważniejsze szkoły wraz z ich danymi teleadresowymi oraz ogólnym opisem ich działalności.

Zestawienie Branżowych Szkół I Stopnia w Zabrzu

Poniżej prezentujemy listę wybranych placówek oferujących kształcenie zawodowe na poziomie Branżowej Szkoły I Stopnia w Zabrzu. Każda z tych instytucji realizuje program nauczania, który przygotowuje uczniów do wykonywania określonego zawodu, często współpracując z lokalnymi przedsiębiorstwami w zakresie praktycznej nauki zawodu.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8 w Zabrzu (w Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych)

Placówka ta jest historycznie związana z kształceniem w zawodach technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem branży mechanicznej i motoryzacyjnej, co wynika z jej przynależności do Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych. Szkoła koncentruje się na przekazywaniu praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy m.in. w warsztatach samochodowych, serwisach czy zakładach produkcyjnych. Program nauczania łączy wiedzę teoretyczną z intensywnymi zajęciami praktycznymi, co ma na celu jak najlepsze przygotowanie absolwentów do realiów rynkowych i wymogów stawianych przez pracodawców. Jest to miejsce dedykowane dla osób zainteresowanych pracą z maszynami, urządzeniami i pojazdami. Adres: ul. Franciszkańska 4, 41-819 Zabrze Telefon: 32 275 26 87 (numer telefonu może się różnić w zależności od wewnętrznej struktury Zespołu Szkół)

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zabrzu (w Zespole Szkół Nr 17 w Zabrzu)

Szkoła ta, wchodząca w skład Zespołu Szkół Nr 17, oferuje kształcenie w różnorodnych zawodach, które często związane są z branżami usługowymi i turystycznymi, co wynika z profilu całego Zespołu, który kształci również techników organizacji turystyki czy hotelarstwa. Uczniowie mają możliwość zdobycia kwalifikacji m.in. w zawodzie pracownika obsługi hotelowej czy sprzedawcy, choć lista kierunków może być co roku aktualizowana w zależności od potrzeb rynku. Placówka ta stawia na wszechstronne przygotowanie do pracy w sektorze handlu i usług, dając solidne podstawy do dalszego rozwoju zawodowego, a jej lokalizacja sprzyja integracji z rynkiem pracy w centrum miasta. Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 58, 41-800 Zabrze Telefon: 32 278 55 79

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 7 w Zabrzu (w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu)

Placówka jest częścią Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, co umożliwia korzystanie z szerszej bazy dydaktycznej i współpracy z innymi jednostkami edukacyjnymi w ramach Centrum. Szkoła ta często oferuje kształcenie w tradycyjnych, ale nadal poszukiwanych zawodach rzemieślniczych i budowlanych, takich jak murarz-tynkarz czy ślusarz. Kładzie nacisk na bardzo praktyczne aspekty nauki, dając uczniom możliwość rozwijania umiejętności manualnych i technicznych pod okiem doświadczonych instruktorów. Jej misją jest przygotowanie kompetentnych fachowców, którzy będą mogli z powodzeniem podjąć pracę w sektorze budownictwa, produkcji czy usług technicznych. Adres: ul. Zwrotnicza 11, 41-807 Zabrze Telefon: 32 271 61 19

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 w Zabrzu (w Zespole Szkół Spożywczych im. Dr Bronisława Hagera w Zabrzu)

Szkoła ta ma swoją specyfikę, która wynika z jej usytuowania w Zespole Szkół Spożywczych. Oznacza to, że jej oferta skierowana jest przede wszystkim do osób, które chcą związać swoją przyszłość z branżą gastronomiczną, przetwórstwa spożywczego czy pokrewnymi usługami. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie technologii żywności, przygotowywania posiłków i obsługi klienta w sektorze spożywczym. Bliskie położenie technikum o podobnym profilu sprzyja wymianie doświadczeń i wysokiemu poziomowi kształcenia zawodowego w specjalistycznych pracowniach. Adres: ul. Franciszkańska 13, 41-819 Zabrze Telefon: 32 271 52 37 (numer telefonu może się różnić w zależności od wewnętrznej struktury Zespołu Szkół)

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 9 w Zabrzu (w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu)

Zlokalizowana w centrum Zabrza, szkoła ta koncentruje się na kształceniu w zawodach związanych z ekonomią, handlem i usługami. Jej przynależność do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych sugeruje, że oferuje zawody, które mają zastosowanie w biurach, handlu detalicznym i obsłudze klienta. Jest to idealne miejsce dla osób planujących karierę w obszarach wymagających zarówno umiejętności praktycznych, jak i podstawowej wiedzy z zakresu księgowości, administracji czy prowadzenia działalności gospodarczej. Adres: pl. Romualda Traugutta 1, 41-800 Zabrze Telefon: 32 271 48 23

Zaprezentowana lista stanowi przegląd głównych Branżowych Szkół I Stopnia w Zabrzu, które kontynuują tradycje Zasadniczych Szkół Zawodowych, dostosowując jednocześnie swoją ofertę do współczesnych wymogów rynku pracy. Jeśli jesteś przedstawicielem placówki edukacyjnej, której brakuje w niniejszym zestawieniu i chciałbyś ją dodać, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy również do zgłaszania wszelkich zmian w danych teleadresowych lub profilach kształcenia, aby prezentowane informacje były zawsze aktualne i użyteczne dla naszych czytelników.

Visited 6 times, 2 visit(s) today