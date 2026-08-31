Zlecać na zewnątrz czy inwestować we własny sprzęt? Obróbka metalu w praktyce firm

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:58 pm• Ciekawostki

Każda firma produkcyjna, która pracuje z metalem, prędzej czy później staje przed tym samym dylematem: czy kolejne operacje wykonywać u siebie, kupując maszyny i szkoląc ludzi, czy zlecać je wyspecjalizowanym zakładom? Odpowiedź nie jest oczywista – i, jak pokazuje praktyka śląskich przedsiębiorstw, coraz częściej brzmi: to zależy od operacji. Warto przyjrzeć się, jak wygląda ten rachunek, bo błędna decyzja potrafi kosztować setki tysięcy złotych – albo w postaci maszyny stojącej bezczynnie na hali, albo w postaci marż oddawanych podwykonawcom.

Cięcie – tu rachunek zwykle wskazuje outsourcing

Nowoczesne wycinarki laserowe to inwestycja rzędu co najmniej kilkuset tysięcy złotych, a do tego dochodzą koszty serwisu, gazów technicznych, oprogramowania i wykwalifikowanego operatora. Taka maszyna zarabia na siebie tylko wtedy, gdy pracuje niemal bez przerwy – a w typowej firmie produkcyjnej zapotrzebowanie na wycinanie bywa nieregularne. Dlatego profesjonalne cięcie stali najczęściej zleca się zakładom usługowym, które utrzymują wysokie obłożenie maszyn, dzięki czemu oferują cenę jednostkową nieosiągalną dla pojedynczej firmy z własną wycinarką wykorzystywaną w kilkunastu procentach.

Technologia laserowa ma przy tym cechy, które czynią outsourcing wyjątkowo bezproblemowym. Podstawą zlecenia jest plik – najczęściej DXF lub DWG – więc komunikacja z wykonawcą sprowadza się do przesłania dokumentacji. Dokładność cięcia sięga dziesiątych części milimetra, krawędzie nie wymagają poprawek, a oprogramowanie do rozkroju minimalizuje odpad materiału. Efekt jest powtarzalny niezależnie od tego, czy zamawiamy dwie sztuki, czy dwa tysiące.

Gięcie – wielki format tylko u specjalistów

Podobna logika dotyczy formowania blach. Profesjonalne gięcie blach wykonuje się na prasach krawędziowych CNC, których ceny również zaczynają się od setek tysięcy złotych, a w przypadku dużych maszyn sięgają milionów. Do tego dochodzi czynnik, o którym często się zapomina: wiedza technologiczna. Każdy materiał sprężynuje – po zdjęciu nacisku częściowo wraca do pierwotnego kształtu – a wielkość tego efektu zależy od gatunku, grubości i kierunku walcowania blachy. Doświadczony technolog kompensuje to w programie gięcia; osoba bez praktyki będzie uczyć się na kosztownych błędach.

Argument robi się bezdyskusyjny przy elementach wielkogabarytowych. Największe pracujące w Polsce prasy krawędziowe – konstrukcje typu tandem o nacisku do 2500 ton i długości gięcia do 14 metrów – to sprzęt, którego nie kupuje się “na własne potrzeby”. Takie maszyny formują w całości burty pojazdów, długie profile konstrukcyjne czy elementy zabudów, eliminując konieczność łączenia krótszych odcinków spoinami. Firma, która potrzebuje takiego detalu, ma w praktyce jedną drogę: zlecenie wyspecjalizowanemu zakładowi.

Spawanie – operacja, którą warto mieć u siebie

Zupełnie inaczej wygląda rachunek przy spawaniu. To operacja wykonywana w wielu firmach codziennie, przy montażu, poprawkach i produkcji bieżącej – a więc sprzęt nie stoi bezczynnie. Jednocześnie próg wejścia znacząco się obniżył: nowoczesne ręczne spawarki laserowe kosztują ułamek tego, co wycinarka czy duża prasa, a przy tym radykalnie upraszczają pracę. Laser skupia energię dokładnie w miejscu spoiny, dzięki czemu materiał nie przegrzewa się, a detale nie odkształcają – co przy cienkich blachach i stali nierdzewnej stanowiło odwieczny problem metod TIG i MIG/MAG. Do tego dochodzi krótki czas nauki: operator osiąga poprawne spoiny znacznie szybciej niż przy klasycznym spawaniu, co w czasach niedoboru spawaczy bywa argumentem decydującym.

Na rynku dostępne są maszyny o mocach dopasowanych do różnej skali produkcji – od 1500 W do detali cienkościennych, po 3000 W do materiałów o grubości około 6 mm i pracy wielozmianowej – a także systemy CNC i zrobotyzowane do produkcji seryjnej. Co ciekawe, jednym z krajowych dostawców takich rozwiązań jest firma z sąsiedniej Rudy Śląskiej – przemysłowe systemy spawania laserowego TRM można obejrzeć i przetestować na miejscu, bez wyjazdów za granicę.

Model hybrydowy – tak pracuje dziś śląska produkcja

W praktyce coraz więcej firm łączy oba podejścia: cięcie i gięcie zleca wyspecjalizowanym zakładom, a spawanie, montaż i wykończenie realizuje u siebie. Taki model minimalizuje koszty stałe, daje dostęp do technologii z najwyższej półki i pozwala skupić własne zasoby na tym, co stanowi rdzeń biznesu. Warunkiem jego sprawnego działania jest jednak dobry partner usługowy – najlepiej kompleksowy, który w jednym miejscu zapewni materiał, prostowanie, cięcie, gięcie, gwintowanie, a w razie potrzeby także spawanie elementów, których nie opłaca się wozić z powrotem na własną halę.

Przy wyborze takiego partnera warto zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze – park maszynowy: czy zakład obsłuży zarówno drobne detale, jak i elementy wielkogabarytowe. Po drugie – doradztwo techniczne: dobry wykonawca już na etapie wyceny podpowie zmiany obniżające koszt, na przykład zastąpienie konstrukcji spawanej pojedynczym elementem giętym. Po trzecie – logistykę: bliskość zakładu ma znaczenie zwłaszcza przy dużych elementach, których transport bywa wyzwaniem sam w sobie. Dla firm z Zabrza i okolic to akurat dobra wiadomość – jedne z najlepiej wyposażonych zakładów obróbki blach w kraju działają dosłownie za miedzą.

Podsumowanie

Dylemat “zlecać czy inwestować” nie ma jednej odpowiedzi – ma za to sprawdzoną praktykę: operacje wymagające drogich maszyn i rzadkich kompetencji lepiej powierzyć specjalistom, a te wykonywane codziennie warto mieć u siebie. Firmom z regionu poszukującym partnera do obróbki blach warto polecić JT Stal Serwis – zakład z Rudy Śląskiej dysponujący prasami krawędziowymi o nacisku do 2500 ton i długości gięcia do 14 metrów, wycinarkami laserowymi oraz pełnym zapleczem do prostowania, gwintowania i spawania laserowego. Firma obsługuje klientów z całego Śląska i Polski – od pojedynczych detali po seryjną produkcję elementów wielkogabarytowych – zapewniając materiał, doradztwo techniczne i transport gotowych elementów.

Visited 15 times, 1 visit(s) today