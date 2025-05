„Angelus – Pod skrzydłami naiwnej intuicji” już w Zabrzu. Magiczny świat inspirowany filmem Lecha Majewskiego zawita do DMiT

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 2:33 pm• Ważne w mieście

Już 9 maja o godz. 18:00 Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu otworzy swoje drzwi dla wszystkich miłośników sztuki intuicyjnej i śląskiej symboliki. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Zabrzu oraz Grupa 18 – Obsydian zapraszają na wyjątkowy wernisaż wystawy „Angelus – Pod skrzydłami naiwnej intuicji”.

Kultura, intuicja i magia Śląska – co zobaczymy na wystawie?

Wystawa „Angelus – Pod skrzydłami naiwnej intuicji” to nie tylko zbiór obrazów. To opowieść, która łączy świat duchowości, naiwnej estetyki oraz śląskich tradycji. Inspiracją do jej stworzenia był film „Angelus” autorstwa Lecha Majewskiego – poetycka historia osadzona w realiach Śląska, która ukazuje rzeczywistość poprzez pryzmat magii, symboliki i prostoty ludowej wiary.

Artyści Grupy 18 – Obsydian oddają hołd tej opowieści poprzez swoją twórczość. Ich dzieła, stworzone z pełną intuicyjnego zaangażowania pasją, przenoszą widzów w świat, gdzie codzienność miesza się z metafizyką, a prostota formy staje się bramą do głębszego przekazu.

Grupa 18 – Obsydian: niemal 70 lat twórczości amatorskiej

Sztuka z pasji, nie z zawodu

Grupa 18 – Obsydian to zespół dorosłych plastyków nieprofesjonalnych, który od blisko siedmiu dekad rozwija i promuje twórczość artystyczną w Zabrzu. Artyści ci, choć nie są absolwentami akademii sztuk pięknych, tworzą z pasją, intuicją i bez ograniczeń formalnych. Ich dorobek obejmuje liczne wystawy indywidualne i zbiorowe – zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.

Wystawa „Angelus – Pod skrzydłami naiwnej intuicji” pierwotnie zagościła w Polskim Instytucie w Bratysławie. Jej sukces oraz pozytywny odbiór sprawił, że teraz trafi także do rodzinnego miasta twórców – Zabrza.

OPP4 „Centrum Edukacji Twórczej” – kuźnia artystycznych talentów

Ponad 40 kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Zabrzu to placówka z wieloletnią tradycją, której działalność wykracza daleko poza typowe zajęcia pozaszkolne. W ramach OPP4 funkcjonuje aż 44 koła zainteresowań, w których dzieci już od drugiego roku życia mogą rozwijać swoje talenty. Oferta obejmuje szerokie spektrum zajęć – od tanecznych i teatralnych, przez wokalne i instrumentalne, aż po plastyczne i przedmiotowe.

Zajęcia odbywają się głównie na Porembie, ale również w innych częściach miasta. Dzięki tak szerokiej ofercie młodzież z Zabrza może aktywnie i kreatywnie spędzać czas, rozwijać swoje pasje i zdobywać nowe umiejętności.

Integracja pokoleń poprzez sztukę

Ważnym aspektem działalności OPP4 jest także integracja międzypokoleniowa. Poprzez wspólne inicjatywy – jak choćby nadchodząca wystawa „Angelus” – młodsi i starsi artyści mają szansę wzajemnie się inspirować. To właśnie w tym duchu powstała ekspozycja, której otwarcie zaplanowano na 9 maja.

Wystawa z przesłaniem – śląska codzienność w magicznym ujęciu

Filmowa inspiracja – „Angelus” Lecha Majewskiego

Film „Angelus” to dzieło szczególne – łączy on elementy historii, mistyki i sztuki w sposób jedyny w swoim rodzaju. Lech Majewski ukazuje w nim grupę śląskich okultystów, którzy poprzez rytuały i ezoteryczne praktyki próbują uratować świat. Film jest hołdem dla śląskiej duchowości i zarazem przestrogą przed zapomnieniem lokalnej tożsamości.

Właśnie ta narracja stała się punktem wyjścia dla twórców Grupy 18 – Obsydian. Ich obrazy nie ilustrują filmu wprost – są raczej artystyczną interpretacją idei zawartych w „Angelusie”: prostoty, intuicji, dziecięcej wiary i ukrytego piękna codzienności.

Wernisaż w DMiT – zaproszenie dla każdego

Wydarzenie odbędzie się 9 maja o godzinie 18:00 w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Organizatorzy – Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4, Grupa 18 – Obsydian, Miasto Zabrze oraz Dom Muzyki i Tańca – zapraszają zarówno dorosłych, jak i młodzież.

To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć jak sztuka naiwna i intuicyjna potrafi przemawiać głębokim językiem emocji. Wernisaż będzie nie tylko prezentacją obrazów, ale także spotkaniem z twórcami, możliwością rozmów i wymiany refleksji.

Dlaczego warto?

Poznasz dorobek niemal 70-letniej grupy artystów z Zabrza.

Zobaczysz sztukę inspirowaną wyjątkowym filmem o Śląsku.

Odkryjesz intuicyjny wymiar twórczości – wolnej od schematów, a pełnej emocji.

Spotkasz ludzi, dla których sztuka jest pasją i narzędziem opowieści.

Nie przegap tej okazji – „Angelus – Pod skrzydłami naiwnej intuicji” to więcej niż wystawa. To spotkanie z duchowością, intuicją i śląską magią, które na długo pozostanie w pamięci.

źródło: UM Zabrze

