Casualowe stylizacje do pracy – 5 wskazówek

Do pracy zwykle wybieramy stroje eleganckie, nawet jeśli nie zakładamy garsonki. Nie każda jednak wie, jak odpowiednio zestawić ze sobą elementy garderoby, szczególnie w zimie. Jak ubrać się z klasą, a jednocześnie ciepło? W jaki sposób ubrać się do pracy, aby wyglądać szykownie, a jednocześnie bez efektu przesady? Idealnym rozwiązaniem w takich sytuacjach będzie postawienie na styl casualowy. Z jednej strony elegancki, z drugiej bardzo wygodny. Sprawdza się na co dzień, nawet jeśli zostajemy w domu albo wybieramy się jedynie na zakupy. Podpowiadamy kilka pomysłów na casualowe stylizacje do pracy.

Stylizacje do pracy na lato

Wydaje się, że o wiele łatwiej dopasować strój do pracy w ciepłe miesiące. Gdy na dworze panują przyjemne temperatury, możemy wybrać się do biura w klasycznej bluzce i spódniczce albo w sukience o prostym, ponadczasowym kroju. Kiedy jest chłodniej, zwłaszcza rano czy wieczorami, lepiej mieć ze sobą choćby cienki sweterek. Sprawdza się np. rozpinany, kardigan albo lekki jak piórko model zakładany przez głowę.

Niezależnie od pory roku warto ubierać się na tzw. cebulkę. Jeśli zrobi nam się ciepło, wystarczy zdjąć z siebie wierzchnią część garderoby. Sweter z cieniutkiej bawełny bez trudu zmieści się nawet w niewielkiej damskiej torebce.

Strój do pracy na chłodne miesiące

Nieco inaczej sytuacja wygląda jesienią czy zimą, kiedy aura za oknem zmusza nas do wyciągnięcia z szafy cieplejszych ubrań. Na szczęście możemy jednocześnie chronić się przed zimnem oraz elegancko wyglądać. Współcześnie z łatwością znajdziemy atrakcyjne, a zarazem grube swetry, które rewelacyjnie nadają się do pracy. Można zestawić je nie tylko z prostymi spodniami, lecz również z dżinsami. Razem stworzą niezobowiązujący, casualowy zestaw, który będzie korzystnie prezentować się w biurze.

Sweter o grubym splocie można dobrać również do spódnicy. W chłodniejsze miesiące nie musimy chodzić wyłącznie w spodniach. Równie dobrym pomysłem będzie dobranie do niego spódnicy z ciepłego materiału, np. z wełny. Jeśli zdecydujemy się na krótką spódniczkę, wystarczy założyć do niej kozaki, a na pewno chłód nam nie zagrozi.

Gustowne stylizacje do pracy

Cienki sweterek zestawiony z bluzką oraz spódniczką albo sukienką, gruby model dopasowany do eleganckich spodni lub dżinsów, wreszcie duet złożony ze swetra oraz spódnicy – istnieje mnóstwo ciekawych połączeń. Każda kobieta wyszuka dla siebie najlepsze rozwiązanie, w zależności od preferencji etc. Jeżeli lubi spódnice albo sukienki, z łatwością zestawi je z „górą” w przyjemne dla oczu komplety. Mogą być minimalistyczne albo w określonym stylu.

Ważne, aby poza fasonem czy kolorem odzieży zwracać uwagę także na inne aspekty, przede wszystkim rodzaj tkaniny. Jeśli chcemy kupić gruby, ciepły wariant, postawmy na wysoką jakość. Będzie nam służyć co najmniej przez kilka sezonów, więc warto w niego zainwestować. Rozsądną opcją będzie złożenie zamówienia w sprawdzonym sklepie, takim jak Cudmoda.pl. Na klientki czeka w nim mnóstwo atrakcyjnych ubrań, zarówno swetrów, jak i spódnic czy sukienek. Można stworzyć z nich dziesiątki ładnych, wygodnych stylizacji na każdą okazję. Nie tylko do pracy.