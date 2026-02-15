Bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców w Zabrzu – szansa na rozwój i wsparcie finansowe

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:10 pm• Biznes, Ważne w mieście

Już 17 lutego 2026 roku w Zabrzu odbędą się indywidualne, bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. Spotkanie z ekspertami to wyjątkowa okazja, by pozyskać wiedzę o aktualnych możliwościach wsparcia finansowego i doradczego dla firm, w tym o pożyczkach i voucherach rozwojowych sięgających nawet kilkuset tysięcy złotych.

Indywidualne doradztwo dla firm z regionu

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Wolności 286) zaprasza właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na specjalne spotkania konsultacyjne, które odbędą się 17 lutego 2026 roku w godzinach 9:00–15:00. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy.

Podczas konsultacji przedsiębiorcy będą mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępnych form wsparcia finansowego, które mają na celu rozwój działalności, wdrażanie innowacji oraz wzmacnianie konkurencyjności firm na rynku. Eksperci wyjaśnią m.in., jak skutecznie ubiegać się o vouchery na usługi doradcze oraz pożyczki rozwojowe w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych.

Jakie wsparcie mogą uzyskać przedsiębiorcy?

W trakcie konsultacji przedstawione zostaną różne instrumenty finansowe, z których mogą skorzystać firmy działające w województwie śląskim. Wśród najważniejszych form pomocy znalazły się:

Vouchery na usługi doradcze proinnowacyjne – do 200 000 zł

To wsparcie skierowane do przedsiębiorców planujących wdrażanie nowych technologii, usprawnień produkcyjnych lub rozwiązań zwiększających efektywność działalności.

Vouchery na usługi rozwojowe – do 150 000 zł

Dzięki nim firmy mogą sfinansować szkolenia, doradztwo w zakresie zarządzania, marketingu, ekspansji zagranicznej czy podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Pożyczki rozwojowe i innowacyjne – do 300 000 zł

Część z nich ma możliwość częściowego umorzenia, co czyni je wyjątkowo atrakcyjną formą finansowania inwestycji. Środki można przeznaczyć m.in. na rozwój infrastruktury, zakup nowoczesnych maszyn lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Jak się zapisać na konsultacje?

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 791 883 553 oraz mailowo pod adresem: konsultacje@sfr-slaskie.pl.

Organizatorzy zachęcają do kontaktu również osoby z niepełnosprawnościami oraz te, które potrzebują szczególnych warunków uczestnictwa – dla wszystkich zapewnione zostaną odpowiednie udogodnienia.

Projekt wspierany przez Fundusze Europejskie

Spotkania w Zabrzu organizowane są w ramach projektu „Śląska sieć rozwoju przedsiębiorczości”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Liderem projektu jest Fundusz Górnośląski S.A., który od lat wspiera przedsiębiorców w regionie, pomagając im rozwijać działalność w sposób innowacyjny i zrównoważony.

Dlaczego warto wziąć udział?

Dla wielu firm z sektora MŚP to doskonała okazja, aby:

poznać aktualne programy wsparcia finansowego ,

skonsultować swoje pomysły rozwojowe z ekspertami ,

dowiedzieć się, jak zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania ,

oraz otrzymać praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania wniosku.

Udział w konsultacjach może stać się pierwszym krokiem do realizacji planów rozwojowych i zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym.

Warto zarezerwować czas 17 lutego 2026 roku i skorzystać z profesjonalnego doradztwa w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. To inwestycja w przyszłość Twojej firmy.

źródło: UM Zabrze

