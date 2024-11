BarbórkoweLOVE 2024 – Zabrzański jarmark pełen tradycji i atrakcji

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 10:45 am• Rozrywka, Ważne w mieście

Już niedługo Zabrze ponownie stanie się centrum śląskiej Barbórki! W dniach 29 listopada – 1 grudnia odbędzie się kolejna edycja BarbórkoweLOVE – jarmarku, który łączy to, co tradycyjne, z nowoczesnymi atrakcjami. To niepowtarzalna okazja, by poczuć klimat śląskiego święta i zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Zabrzańskie BarbórkoweLOVE już od kilku lat przyciąga mieszkańców i turystów z całego Śląska, a także z innych części kraju. Tegoroczny jarmark, zorganizowany w niezwykłej przestrzeni Sztolni Królowa Luiza, obfituje w różnorodne atrakcje. Połączenie koncertów, rękodzieła, tradycyjnego jedzenia i warsztatów sprawia, że to wydarzenie jest idealne dla osób w każdym wieku. Przyjrzyjmy się, co przygotowali organizatorzy.

Co czeka na odwiedzających jarmark BarbórkoweLOVE?

Na jarmarku znajdziemy różnorodne stoiska i atrakcje, które zachwycą zarówno miłośników śląskiej tradycji, jak i osoby poszukujące wyjątkowej rozrywki.

1. Rękodzieło i lokalne specjały kulinarne

Nie ma jarmarku bez stoisk z rękodziełem i lokalnymi przysmakami! Na BarbórkoweLOVE będziemy mogli kupić wyroby śląskich rzemieślników: od biżuterii, przez świąteczne dekoracje, aż po unikalne, ręcznie wykonane pamiątki. Każdy odwiedzający znajdzie coś, co może stać się wyjątkowym prezentem dla bliskich. Na smakoszy czekają tradycyjne śląskie specjały, które nie tylko wprowadzą nas w zimowy klimat, ale także pokażą, jak bogata jest kuchnia tego regionu.

2. Gwiazdy na scenie – koncerty dla każdego

BarbórkoweLOVE to także prawdziwa gratka dla fanów muzyki! Na zabrzańskiej scenie wystąpią znani polscy artyści – Baranovski, Afromental, Margaret i Big Cyc. Ich koncerty zaplanowano na każdy dzień jarmarku, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Wybór artystów zapewnia różnorodność gatunków – od popu, przez energetyczne rytmy, aż po rockowe brzmienia.

To nie tylko okazja do posłuchania ulubionych piosenek, ale też idealna okazja do dobrej zabawy i spędzenia czasu w wyjątkowej, zimowej atmosferze.

3. Warsztaty i atrakcje dla dzieci

W programie jarmarku nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach i zajęciach, które przybliżą im śląskie tradycje. Dzięki warsztatom tworzenia ozdób świątecznych czy malowania wzorów nawiązujących do śląskiej kultury, najmłodsi będą mieli szansę rozwinąć swoją kreatywność i spędzić czas w inspirujący sposób.

Organizatorzy zadbali, by każde dziecko miało okazję poznać historię regionu w przystępnej i angażującej formie – to świetna szansa, by przybliżyć im tradycje, które są tak ważne dla śląskiego dziedzictwa.

Niezwykłe miejsce – Sztolnia Królowa Luiza

Tegoroczny jarmark odbędzie się w zabytkowej Sztolni Królowa Luiza, która stanowi jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc na mapie Zabrza. To tu historia górnicza regionu spotyka się z nowoczesnym spojrzeniem na kulturę i dziedzictwo Śląska. Podziemne korytarze, zimowa sceneria i świąteczne dekoracje sprawiają, że miejsce to nabiera niepowtarzalnego klimatu, idealnie pasującego do wydarzeń związanych z Barbórką.

Dla odwiedzających to nie tylko jarmark, ale także szansa na zwiedzenie wyjątkowego miejsca, które od lat przyciąga turystów i przypomina o przemysłowej historii regionu.

Śląska Barbórka – tradycja w nowoczesnym wydaniu

BarbórkoweLOVE to coś więcej niż jarmark – to wydarzenie, które przybliża śląską tradycję w nowoczesnej, atrakcyjnej formie. W Zabrzu, mieście z głębokimi korzeniami przemysłowymi, Barbórka ma szczególne znaczenie. Jest dniem, w którym oddajemy hołd pracy górników i ich wkładowi w rozwój Śląska.

Organizując BarbórkoweLOVE, miasto pragnie pokazać, że tradycja nie musi być nudna. Wręcz przeciwnie – można ją celebrować w sposób, który przemawia zarówno do młodszych, jak i starszych mieszkańców. Dzięki połączeniu koncertów, regionalnego jedzenia i atrakcji dla dzieci, jarmark staje się wydarzeniem, które każdy może przeżyć na swój sposób.

Wstęp wolny i otwartość na gości

Wstęp na BarbórkoweLOVE jest bezpłatny dla wszystkich odwiedzających. To decyzja, która sprawia, że jarmark staje się dostępny dla szerokiego grona uczestników, niezależnie od wieku czy pochodzenia. Organizatorzy chcą, by każdy mógł poczuć atmosferę śląskiego święta i spędzić ten czas z bliskimi w przyjaznym, świątecznym klimacie.

Jarmark BarbórkoweLOVE to idealna okazja, by celebrować Barbórkę i nadchodzące Święta Bożego Narodzenia w wyjątkowej atmosferze – łącząc śląską tradycję z nowoczesnymi atrakcjami. Zabrze serdecznie zaprasza mieszkańców i turystów do wspólnego świętowania w magicznej scenerii Sztolni Królowa Luiza, gdzie czeka na nas mnóstwo atrakcji, muzyka na żywo i niezapomniane wspomnienia.

Źródło: UM Zabrze

