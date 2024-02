Bistro Bemol Zabrze – informacje, opinie, menu

Napisane przez mikolajczarnecki• 10:24 pm• Restauracje Zabrze, Rozrywka

Bemol to bistro stawiające na rodzinną atmosferę – w którym wszyscy klienci traktowani są jak starzy znajomi i gdzie regularnie można spotkać Panią Basię, właścicielkę i pomysłodawczynię całego zamieszania. Obecnie restauracja tętni życiem, ma wielu stałych klientów, zachwyca wystrojem i różnorodnym menu, pracuje w niej niezwykle zgrana ekipa kucharzy i kelnerów, ale – jak to zazwyczaj bywa – droga do tego nie była prosta i wymagała wielu odważnych decyzji. A jak to wszystko się zaczęło?

Po kilkunastu latach pracy w korporacji Pani Basia postanowiła spełnić swoje życiowe marzenie o prowadzeniu restauracji. Przez moment ważyły się losy – czy będzie to bar z mocniejszym alkoholem, czy bistro z bogatym wyborem piw kraftowych, ale kiedy Basia i jej mąż Piotrek (właściciele Bemola) spotkali się z kucharzem Dawidem (dziś szefem kuchni), to od razu wiedzieli, w którą stronę podążać. Dawid zachwycił ich swoimi pomysłami i pasją, a to, co zaserwował, było oryginalne i pyszne. Po tym jak zapadła decyzja o wynajęciu lokalu, wszyscy we trójkę zakasali rękawy i zaczęli pracę od podstaw: wystrój, menu, nazwa… a właśnie! Skąd wzięła się nazwa Bemol?

Cała rodzina założycieli Bemola jest związana z muzyką. Pani Basia przez lata śpiewała w chórze Resonans Con Tutti (w którym później śpiewał również jej syn), a Pan Piotr swego czasu grał na gitarze. Niedaleko Bemola mieści się szkoła muzyczna, do której przez dwanaście lat uczęszczał syn właścicieli. Akcent muzyczny sam się nasuwał, a bemol to znak, którego używa się w nutach do obniżenia wysokości dźwięku. Na szczęście nie obniża jakości usług 😉

Po skomponowaniu kulinarnych fantazji na potrzeby menu i zadbaniu o czarujący wystrój, nadeszła wielka chwila otwarcia. Dużo stresu, parę wpadek, ale udało się! 21 stycznia 2022 roku bistro zostało oficjalnie zainaugurowane. Choć Pani Basia i obsługa byli doskonale przygotowani, rzeczywistość potwierdziła, że „planowanie jest wszystkim, a plany są niczym”. Jednak odrobina wyobraźni, umiejętność improwizacji, zaradność i ogromne serce pomogły przezwyciężyć wszelkie przeciwności i niespodzianki.

Początkowo trudno było w pełni przewidzieć potrzeby klientów i różne problemy – dopiero po pewnym czasie twórcy bistra znaleźli najlepsze rozwiązania. To wszystko w wraz z nabytym doświadczeniem spowodowało, że bistro jest znanym i chętnie odwiedzanym punktem na mapie gastronomicznej Zabrza.

Wszystko pięknie, ale… co tam można zjeść? Pierwszym pomysłem na kuchnię była pizza, ponieważ w lokalu wcześniej znajdowała się pizzeria i zachowały się w nim piece, a szef kuchni jest mistrzem włoskich placków. Właściciele wraz z kucharzami nie chcieli jednak zamykać się tylko na jeden rodzaj dań, lecz pragnęli stworzyć bistro, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. W menu jest zatem trochę klasyki, czyli tradycyjne dania w nowej odsłonie, np. placki ziemniaczane z polędwiczkami, grillowana pierś kurczaka z żurawiną, warkocz mięsny czy szarpana wołowina. Bemol nie zamyka się tylko na polskie smaki i proponuje również kuchnię śródziemnomorską i azjatycką. Owoce morze, np. krewetki i kalmary, oraz sałatki są idealnym przysmakiem dla wegetarian i osób lubiących lekkostrawną kuchnię. Od początku zaskoczeniem dla klientów były smażone lody – każdy łasuch powinien je spróbować.

Są sztandarowe dania, które nie zniknęły z menu od początku istnienia lokalu, ale ekipa Bemola stara się odpowiadać na potrzeby gości – obserwuje, co się sprawdza, a co nie, i cały czas wprowadza nowe dania i napoje. Pani Basi zawsze bardzo zależało, żeby w karcie pojawiały się dania sezonowe ze świeżych produktów i takich, które w danym momencie roku smakują najlepiej.

Bistro Bemol to idealne miejsce również dla smakoszy piw kraftowych, bo ich wybór jest szeroki i regularnie odświeżany. Chociaż restauracja z założenia nie oferuje mocnych alkoholi, to można tu zamówić wino i aperola. W gorące dni serwowana jest sangria, a w zimowe wieczory grzane wino – również bezalkoholowe.

Bemol lubi rozpieszczać swoich gości i przy różnych okazjach pojawiają się zniżki czy specjalne potrawy, np. w Międzynarodowy Dzień Sushi kuchnia serwowała własne wariacje na temat sushi, którego na co dzień nie ma w ofercie.

Pani Basia od zawsze była wzorową gospodynią i niezwykle zależało jej na tym, żeby smaczne potrawy, swobodna rodzinna atmosfera, piękny wystrój i przeogromna gościnność zagościły w jej restauracji. Jak widać warto marzyć, bo marzenia naprawdę się spełniają, a liczba najedzonych i zadowolonych klientów Bemola ciągle rośnie!

Bistro Bemol Zabrze – Adres i dojazd

Adres: Pawła Ślęczka 8, 41-800 Zabrze

Telefon: 32 555 00 55

Social media: https://www.facebook.com/BistroBemol/

Bistro Bemol Zabrze – Menu

