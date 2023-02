Bytom: Policjanci zatrzymali poszukiwanego z narkotykami, który próbował ich przekupić

W ostatni czwartkowy wieczór, policjanci z Wydziału Prewencji w bytomskiej komendzie interweniowali wobec pijanego mężczyzny, który na parkingu osiedlowym machał kijem hokejowym. Okazało się, że 37-latek był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Bytomiu w związku z odbyciem kary pozbawienia wolności i posiadał przy sobie narkotyki, w tym niecały gram amfetaminy.

Gdy zorientował się, że trafi do aresztu, próbował przekupić policjantów kwotą 500 złotych, by odstąpili od swoich obowiązków służbowych. Mundurowi nie ulegli namowom i zatrzymali łapówkarza, który trafił do policyjnej celi. W piątek usłyszał on zarzuty i został doprowadzony przed sąd. Śledczy zabezpieczyli również jego mienie na wypadek przyszłych kar i grzywien. 37-latek odpowie teraz za posiadanie narkotyków i próbę przekupstwa funkcjonariuszy, za co grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności.

źródło: Policja Bytom