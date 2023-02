Regał do magazynu to jedna z najczęściej kupowanych konstrukcji zarówno do firm, zakładów produkcyjnych, zapleczy, archiwów i wielu innych obiektów. Z czego może być wykonana tego typu konstrukcja?

Z czego może być wykonany regał do magazynu?

Zarówno w magazynach, zapleczach, jak i sklepach istnieje potrzeba przechowywania różnego rodzaju przedmiotów. W tym celu wybierane są odpowiednie meble oraz konstrukcje. Wśród nich często można znaleźć regał do magazynu. Z czego może być wykonany taki produkt i które tworzywo będzie gwarancją jego największej stabilności i wytrzymałości?

Regał do magazynu drewniany czy z tworzywa sztucznego?

Jeszcze do niedawna wśród najczęściej spotykanych konstrukcji takich jak regał do magazynu, biura, archiwum czy sklepu znajdowały się propozycje drewniane. Z pewnością prezentują się one estetycznie i są też opcją ekologiczną. Jednak należy pamiętać, że drewno jest podatne na wygięcia, odkształcenia, a także różnego rodzaju niesprzyjające warunki, takie jak wilgoć czy zmiany temperatur. Ich oddziaływanie może mieć wpływ na powstawanie pęknięć i uszkodzeń, co zagraża bezpieczeństwu przechowywanych przedmiotów.

Alternatywą dla konstrukcji drewnianych może być regał do magazynu wykonany z plastiku. To doskonała propozycja do miejsc, w których liczy się spójność kolorystyczna, ponieważ produkty te można wykonać we wszystkich możliwych kolorach. Zazwyczaj są to modele bardzo lekkie, łatwe i szybkie do złożenia, które prezentują się bardzo estetycznie. Ich wytrzymałość oraz stabilność pozostawia jednak wiele do życzenia.

Regał do magazynu z metalu – bezpieczeństwo i wytrzymałość

Regał do magazynu wykonany z metalu to zdecydowanie najbardziej wytrzymała konstrukcja, które jest jednocześnie odporna na niskie czy wysokie temperatury, nie ulega odkształceniom i wyróżnia się wyjątkową stabilnością. Co prawda metal w kontakcie z wilgocią jest podatny na korozję, ale można temu zapobiec, stosując odpowiednie preparaty impregnacyjne. Regał do magazynu z metalu jest też bardzo łatwy w utrzymaniu czystości, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w obiektach wymagających utrzymania odpowiednich warunków sanitarnych.

Metalowy regał do magazynu na wymiar o solidnej i wytrzymałej konstrukcji wykona producent regałów AB RACK. To gwarancja dopasowania danego modelu do indywidualnych preferencji i potrzebnych rozmiarów oraz użycia w tym celu materiałów najwyższej jakości.