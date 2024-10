Napisane przez mikolajczarnecki• 12:48 am• Ciekawostki

Cafe Chopin w Zabrzu to miejsce, gdzie aromat świeżo parzonej kawy łączy się z przytulną atmosferą, tworząc idealne warunki do relaksu po zakupach. Usytuowana w centrum handlowym M1, kawiarnia zaprasza wszystkich miłośników kawy i słodkich deserów do odwiedzenia tego wyjątkowego zakątka.

Cafe Chopin Zabrze CH M1



Cafe Chopin w Zabrzu to miejsce, które warto odwiedzić nie tylko dla doskonałej kawy i wyśmienitych deserów, ale także dla unikalnej atmosfery inspirowanej muzyką Fryderyka Chopina. Dogodna lokalizacja w centrum handlowym M1 oraz szeroka oferta sprawiają, że kawiarnia jest idealnym miejscem na chwilę relaksu podczas zakupów czy spotkanie z bliskimi.

Adres: M1 Centrum Handlowe

ul. Plutonowego R. Szkubacza 1

41-800 Zabrze

Telefon: +48 669 285 000

Godziny otwarcia Centrum:

Poniedziałek – Sobota: 9:00 – 21:00

9:00 – 21:00 Niedziela: 10:00 – 20:00

LokalizacjaCafe Chopin w centrum handlowym M1 Zabrze

Dogodny dojazd i parking

Cafe Chopin znajduje się w centrum handlowym M1 przy ulicy Plutonowego R. Szkubacza 1 w Zabrzu. Dzięki temu jest łatwo dostępna zarówno dla zmotoryzowanych, jak i korzystających z komunikacji miejskiej.

Parking : Bezpłatny, przestronny parking dla klientów centrum.

: Bezpłatny, przestronny parking dla klientów centrum. Transport publiczny: Bliskość przystanków autobusowych i tramwajowych umożliwia szybki dojazd z różnych części miasta.

Godziny otwarcia dostosowane do potrzeb klientów

Kawiarnia jest otwarta w godzinach funkcjonowania centrum handlowego, co pozwala na odwiedzenie jej zarówno podczas porannych zakupów, jak i wieczornych spotkań ze znajomymi.

Atmosfera inspirowana muzyką Chopina

Cafe Chopin to nie tylko kawiarnia, ale również miejsce, gdzie można poczuć ducha jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów – Fryderyka Chopina. Wnętrze kawiarni zdobią eleganckie dekoracje nawiązujące do epoki romantyzmu, a w tle często słychać delikatne dźwięki fortepianu. To idealne miejsce dla osób poszukujących chwili wytchnienia w codziennym zgiełku.

Bogata oferta kaw i deserów

Kawy z różnych zakątków świata

W Cafe Chopin można spróbować szerokiej gamy kaw pochodzących z najlepszych plantacji na świecie. Od klasycznego espresso, przez kremowe latte, po aromatyczne cappuccino – każdy znajdzie coś dla siebie.

Wyśmienite desery i przekąski

Menu kawiarni obejmuje również:

Domowe ciasta i torty : Codziennie świeżo wypiekane, z naturalnych składników.

: Codziennie świeżo wypiekane, z naturalnych składników. Desery lodowe : Idealne na upalne dni, serwowane z owocami i bitą śmietaną.

: Idealne na upalne dni, serwowane z owocami i bitą śmietaną. Kanapki i sałatki: Dla tych, którzy poszukują czegoś bardziej sycącego.

Wydarzenia i promocje

Spotkania kulturalne

Cafe Chopin regularnie organizuje różnego rodzaju wydarzenia, takie jak:

Wieczory muzyczne : Koncerty lokalnych artystów, recitale fortepianowe.

: Koncerty lokalnych artystów, recitale fortepianowe. Wystawy : Prezentacje prac miejscowych malarzy i fotografów.

: Prezentacje prac miejscowych malarzy i fotografów. Warsztaty: Spotkania tematyczne dotyczące kawy, sztuki parzenia czy historii muzyki.

Oferty specjalne

Happy Hours : Promocje na wybrane kawy i desery w określonych godzinach.

: Promocje na wybrane kawy i desery w określonych godzinach. Karta stałego klienta: Program lojalnościowy z atrakcyjnymi rabatami i niespodziankami.

Dlaczego warto odwiedzić Cafe Chopin?

Profesjonalna obsługa

Personel kawiarni to zespół pasjonatów kawy i dobrej atmosfery. Zawsze chętnie doradzą w wyborze napoju czy deseru, opowiedzą o nowościach w menu i zadbają o to, by każda wizyta była wyjątkowa.

Przyjazne miejsce dla wszystkich

Kawiarnia jest przystosowana do potrzeb rodzin z dziećmi, osób starszych oraz niepełnosprawnych. Przytulne wnętrze i komfortowe miejsca siedzące sprawiają, że każdy poczuje się tu jak w domu.

Kontakt i rezerwacje

Jeśli planujesz spotkanie w większym gronie lub chcesz zorganizować wydarzenie, warto wcześniej skontaktować się z kawiarnią:

Telefon: +48 669 285 000

Personel z przyjemnością pomoże w organizacji i przygotuje indywidualną ofertę.

