Ceny nieruchomości w Katowicach i okolicznych miastach

Wybierając mieszkanie z rynku wtórnego w gminie podmiejskiej, za metr kwadratowy zapłacimy czasami nawet do 50 proc. mniej niż w stolicy regionu. Niestety, w niektórych aglomeracjach znalezienie mieszkania pod dużym miastem jest trudne z powodu bardzo ograniczonej liczby ofert – tak wynika z najnowszego raportu lokalnego przygotowanego przez portal Nieruchomosci-online.pl.

Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Białystok, Toruń, Zielona Góra – w tych ośrodkach miejskich rozstrzał cen mieszkań pomiędzy miastem a gminami ościennymi bywa największy. Jak wynika z raportu „Krajobraz lokalnych rynków nieruchomości”, za mkw. mieszkania z rynku wtórnego poza dużym miastem zapłacimy tam czasami nawet do 50 proc. mniej niż w stolicy województwa.

Dane Nieruchomosci-online.pl wskazują, że do 40 proc. taniej zapłacimy natomiast za mieszkanie w okolicach takich stolic województw jak Poznań, Bydgoszcz, Opole, Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Aktualnie tylko w trzech aglomeracjach różnice pomiędzy miastem a gminami sięgają maksymalnie do 30 proc. – są to Łódź, Olsztyn i Rzeszów.

– Drożejące mieszkania w dużych miastach sprawiają, że Polacy coraz częściej spoglądają w kierunku gmin ościennych. Tam ceny używanych mieszkań są niższe, dzięki czemu kupujący mogą sobie pozwolić na większy metraż. Znacząca oszczędność i lepsze warunki mieszkaniowe potrafią brać górę nad minusami, takimi jak konieczność dojazdu do miasta czy słabiej rozwinięta infrastruktura – mówi Rafał Bieńkowski, PR manager portalu Nieruchomosci-online.pl.

Zakres średnich cen ofertowych mieszkań z rynku wtórnego w największych ośrodkach miejskich (sierpień 2023 r.):

Warszawa – 15,3 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie – od 7,4 do 13,2 tys. zł/mkw.

Kraków – 14 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie – od 7,1 do 9,9 tys. zł/mkw.

Wrocław – 11,8 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie – od 6 do 9,2 tys. zł/mkw.

Łódź – 7,6 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie – od 5,5 do 6,2 tys. zł/mkw.

Poznań – 10,3 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie – od 6 do 8,2 tys. zł/mkw.

Gdańsk – 13,1 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie – od 6,9 do 14,2 tys. zł/mkw.

Niestety, w niektórych województwach znalezienie mieszkania w bliskim sąsiedztwie dużego miasta może być jednak trudne. Powodem jest niska podaż mieszkań na rynku wtórnym w gminach. Pod tym względem w najgorszej sytuacji są okolice Kielc, Opola, Lublina i Rzeszowa. Analiza liczby ogłoszeń w sierpniu 2023 r. pokazała, że wybór mieszkań w gminach sąsiadujących z tymi miastami jest bardzo ograniczony i często sprowadza się do kilku, kilkunastu dostępnych ofert. W efekcie ponad 95 proc. mieszkań na sprzedaż zlokalizowanych jest tam w głównym mieście regionu.

Dom w gminie zamiast mieszkania w mieście?

– Część osób poszukujących zorientowała się, że w cenie mieszkania w dobrej lokalizacji w dużym mieście można kupić dom na przedmieściach lub w okolicznej gminie. Na przykład w Białymstoku średnia cena mieszkania wynosi 8,7 tys. zł/mkw., a za metr kwadratowy domu wolnostojącego pod miastem właściciele oczekują od 4 do 6,2 tys. zł. Jak wynika z naszych obserwacji oraz z relacji biur nieruchomości, Polacy najczęściej poszukują obecnie szeregówek lub bliźniaków o powierzchni 80-100 mkw. oraz domów wolnostojących do 120 mkw. – mówi Rafał Bieńkowski z Nieruchomosci-online.pl

Zakres średnich cen ofertowych domów wolnostojących w największych ośrodkach miejskich (sierpień 2023 r.):

Warszawa – 10 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie – od 6,6 do 9,6 tys. zł/mkw.

Kraków – 9,3 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie – od 4,2 do 8,8 tys. zł/mkw.

Wrocław – 8,8 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie – od 4 do 8,6 tys. zł/mkw.

Łódź – 6,3 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie – od 4 do 5,6 tys. zł/mkw.

Poznań – 7,8 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie – od 4,4 do 8,2 tys. zł/mkw.

Gdańsk – 8,9 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie – od 4,9 do 7,5 tys. zł/mkw.

Działka w gminie nawet kilka razy tańsza

Duży rozdźwięk cenowy widoczny jest oczywiście na rynku działek budowlanych (analiza obejmowała grunty o powierzchni 800-2500 mkw.). Niska podaż działek w największych miastach sprawia, że są one bardzo drogie i mało dostępne. Raport lokalny Nieruchomosci-online.pl pokazuje jednak, że w bliskim otoczeniu dużych miast można znaleźć gminy, w których właściciele oferują działki w cenie znacznie poniżej 200, a nawet 100 zł/mkw.

Zakres średnich cen ofertowych działek budowlanych w największych ośrodkach miejskich (sierpień 2023 r.):