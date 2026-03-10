Darmowe badania dla Kobiet w Zabrzu – „Kobieta w centrum – zadbaj o zdrowie w czasie zakupów”

Z okazji Dnia Kobiet centrum handlowe M1 Zabrze zaprasza mieszkanki miasta na wydarzenie stworzone z myślą o codziennych potrzebach kobiet. Akcja „Kobieta w centrum – zadbaj o zdrowie w czasie zakupów” to prosta okazja, by wpaść na chwilę, zadbać o zdrowie i zrobić coś tylko dla siebie – bez zapisów, bez kolejek, po sąsiedzku.
W sobotę 14 marca, w godzinach 11:00-19:00, w M1 będzie można bezpłatnie wykonać podstawowe badania i skorzystać z porad specjalistów, przy okazji codziennych zakupów. To propozycja dla kobiet, które często odkładają profilaktykę na później, bo brakuje im czasu na wizyty i formalności.
Podczas wydarzenia na odwiedzające czeka specjalna strefa zdrowia. Bezpłatnie będzie można sprawdzić m.in.:
- poziom TSH (tarczyca),
- ciśnienie i poziom cukru we krwi,
- kondycję skóry,
- a także nauczyć się samobadania piersi.
Dodatkowo dostępne będą konsultacje dietetyczne i fizjoterapeutyczne – wszystko po to, żeby szybko ocenić swój stan zdrowia i dowiedzieć się, na co warto zwrócić uwagę na co dzień
– Wiele kobiet rezygnuje z profilaktyki przez brak czasu, dlatego chcemy ją maksymalnie uprościć i przenieść w miejsce, które i tak odwiedzają regularnie. Myślę, że największą zaletą tej akcji jest właśnie jej dostępność. Nie trzeba się wcześniej rejestrować ani czekać na termin wizyty. Wystarczy wpaść do M1 w sobotę, 14 marca i skorzystać, łatwo, szybko i po sąsiedzku – mówi Grzegorz Mojszczak, dyrektor centrum handlowego M1 w Zabrzu.
Akcja „Kobieta w centrum” to prosty pomysł na Dzień Kobiet – zamiast kwiatów czy prezentów, chwila dla siebie i szybki przegląd zdrowia.
Wydarzenie odbędzie się w M1 Zabrze, w sobotę, 14 marca, w godzinach 11:00–19:00.
Dodane przez Mikołaj Czarnecki
Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.