Policyjna akcja „Trzeźwość” w Zabrzu. Tysiące kontroli i zatrzymani nietrzeźwi kierowcy

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 9:42 am• Ważne w mieście

Blisko 2500 skontrolowanych kierowców i cztery osoby prowadzące pod wpływem alkoholu – to bilans poniedziałkowej akcji „Trzeźwość” przeprowadzonej przez policjantów w Zabrzu. Mundurowi od wczesnych godzin porannych pojawili się w wielu punktach miasta, aby sprawdzić stan trzeźwości kierujących i przypomnieć o konsekwencjach jazdy po alkoholu.

Wzmożone kontrole drogowe w całym mieście

W poniedziałek zabrzańscy policjanci przeprowadzili działania profilaktyczno-kontrolne pod kryptonimem „Trzeźwość”, których głównym celem była poprawa bezpieczeństwa na drogach. Od wczesnych godzin porannych na ulice miasta skierowano patrole ruchu drogowego oraz funkcjonariuszy prewencji, którzy prowadzili intensywne kontrole kierowców.

Policjanci pojawili się nie tylko na głównych arteriach komunikacyjnych, ale również w mniej oczywistych miejscach – na bocznych ulicach i w rejonach o dużym natężeniu ruchu. Takie rozmieszczenie patroli ma zwiększyć skuteczność działań oraz ograniczyć możliwość omijania punktów kontroli przez kierowców.

Podczas poniedziałkowej akcji funkcjonariusze przebadali alkomatem blisko 2500 kierujących. Wyniki kontroli pokazują, że mimo licznych apeli i kampanii społecznych wciąż zdarzają się osoby, które decydują się prowadzić pojazd po spożyciu alkoholu. Policjanci zatrzymali czterech kierowców znajdujących się pod jego wpływem.

Działania „Trzeźwość” powtarzane cyklicznie

Akcja „Trzeźwość” nie jest jednorazowym przedsięwzięciem. Policja prowadzi ją regularnie i cyklicznie, aby zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Tego typu kontrole mają przede wszystkim charakter prewencyjny.

Dlaczego takie działania są potrzebne?

Nietrzeźwi kierowcy stanowią jedno z największych zagrożeń na drogach. Osoby prowadzące pojazdy po alkoholu mają:

znacznie wydłużony czas reakcji,

ograniczoną koncentrację,

zaburzoną ocenę sytuacji na drodze,

większą skłonność do ryzykownych manewrów.

Wszystko to zwiększa prawdopodobieństwo poważnych wypadków drogowych, które mogą mieć tragiczne skutki dla kierowców, pasażerów oraz innych uczestników ruchu.

Surowe kary dla kierowców pod wpływem alkoholu

Obowiązujące w Polsce przepisy jasno określają konsekwencje prowadzenia pojazdu po alkoholu. W zależności od stężenia alkoholu we krwi kierowca może odpowiadać za wykroczenie lub przestępstwo.

Stan po użyciu alkoholu – wykroczenie

Jeżeli badanie wykaże od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi, kierowca popełnia wykroczenie. W takiej sytuacji grożą mu:

wysoka grzywna sięgająca nawet kilku tysięcy złotych,

zakaz prowadzenia pojazdów,

możliwość orzeczenia kary ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Dodatkowo kierowca może stracić prawo jazdy, a w niektórych przypadkach również samochód, którym się poruszał.

Powyżej 0,5 promila – przestępstwo

Znacznie poważniejsze konsekwencje grożą osobom, u których stężenie alkoholu przekracza 0,5 promila. Wtedy czyn kwalifikowany jest już jako przestępstwo.

W takiej sytuacji kierowca musi liczyć się m.in. z:

karą do 3 lat pozbawienia wolności ,

wieloletnim zakazem prowadzenia pojazdów,

wysoką grzywną,

możliwością konfiskaty samochodu.

Policja apeluje o rozsądek

Funkcjonariusze przypominają, że nawet niewielka ilość alkoholu może znacząco wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdu. Jedna pochopna decyzja może doprowadzić do tragedii i zmienić życie wielu osób.

Policja apeluje do kierowców o odpowiedzialność i rozwagę. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zawsze prosta zasada – jeśli ktoś spożywał alkohol, nie powinien wsiadać za kierownicę. W takiej sytuacji warto skorzystać z komunikacji publicznej, taksówki lub poprosić o pomoc trzeźwą osobę.

Cykliczne działania kontrolne prowadzone w Zabrzu mają przypominać kierowcom, że bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego uczestnika ruchu.

źródło: Policja Zabrze

Visited 19 times, 1 visit(s) today