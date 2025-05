Dom modułowy bez zezwolenia – to musisz wiedzieć

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 12:34 pm• Ciekawostki

Nowoczesne budownictwo zmienia zasady gry. Dzięki przepisom wprowadzonym w ramach Polskiego Ładu, możliwe jest postawienie domu modułowego o powierzchni do 70 m² bez konieczności uzyskania pozwolenia. Ale zanim rozpoczniesz inwestycję, musisz znać konkretne warunki, które muszą zostać spełnione, by budować legalnie i bez komplikacji.

Co to jest dom modułowy?

Dom modułowy to rodzaj budynku prefabrykowanego, którego elementy są produkowane w kontrolowanych warunkach fabrycznych. Moduły (ściany, stropy, dachy, instalacje) trafiają na plac budowy w niemal gotowej formie. Montaż trwa zazwyczaj od kilku godzin do maksymalnie kilku dni, co znacząco skraca czas całej inwestycji.

W przypadku technologii modułowej 3D, cały budynek – łącznie z wykończeniem, stolarką okienną, a nawet wyposażeniem – może być złożony jeszcze w zakładzie produkcyjnym. Następnie gotowe sekcje są transportowane i instalowane na działce inwestora.

Kiedy dom modułowy można postawić bez pozwolenia?

Zgodnie z nowelizacją przepisów obowiązującą od 2022 roku, możliwe jest postawienie domu modułowego bez pozwolenia pod warunkiem, że:

powierzchnia zabudowy nie przekracza 70 m² ,

dom ma maksymalnie dwie kondygnacje (np. parter i antresola),

budynek powstaje na użytek własny, a inwestor bierze odpowiedzialność za przebieg budowy,

działka ma status działki budowlanej lub uzyskano decyzję o warunkach zabudowy,

inwestor zgłasza budowę do urzędu miasta lub starostwa powiatowego.

Nie jest wymagane ani pozwolenie na budowę, ani prowadzenie dziennika budowy, ani nawet obecność kierownika budowy. Wystarczy zgłoszenie inwestycji oraz odpowiedni projekt architektoniczny.

Jakie dokumenty są niezbędne?

Aby legalnie postawić dom modułowy bez pozwolenia, należy złożyć:

potwierdzenie prawa własności działki ,

plan zagospodarowania terenu lub decyzję o warunkach zabudowy (jeśli planu nie ma),

projekt domu modułowego bez zezwolenia , zgodny z przepisami budowlanymi,

pisemne oświadczenie o przejęciu odpowiedzialności za budowę ,

wskazanie, że dom powstaje na użytek własny.

Jeśli nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania, uzyskanie decyzji WZ może potrwać do 21 dni.

Warunki techniczne domu bez pozwolenia

Każdy projekt domu modułowego bez zezwolenia musi być zgodny z przepisami dotyczącymi:

minimalnych odległości od granicy działki (co najmniej 4 m),

wysokości budynku , który nie może przekraczać 9 m,

konstrukcji nośnej – dopuszcza się drewno konstrukcyjne C24, stal lub panele kompozytowe,

instalacji grzewczych i energetycznych, które muszą spełniać normy efektywności i bezpieczeństwa.

Moduły wykorzystywane w takich domach są zazwyczaj izolowane wełną mineralną i wyposażone w nowoczesne systemy wentylacyjne i grzewcze, co zwiększa ich energooszczędność.

Rodzaje domów modułowych do 70 m²

W praktyce można wybudować:

dom całoroczny do 70 m² – dopuszcza się antresolę jako drugą kondygnację,

dom letniskowy – maksymalnie jednokondygnacyjny, użytkowany do 180 dni w roku.

Elementy konstrukcyjne nie mogą przekraczać 6 metrów rozpiętości, a wysięg wsporników maksymalnie 2 metry.

Dlaczego domy modułowe cieszą się rosnącą popularnością?

Rozwój technologii prefabrykacji znacząco wpłynął na zainteresowanie tą formą budowy. Zgodnie z danymi rynkowymi i analizą ofert takich platform jak Domum.pl, inwestorzy zyskują:

krótki czas realizacji – domy modułowe można postawić w zaledwie 90 dni,

stały koszt budowy – brak ukrytych opłat po podpisaniu umowy,

energooszczędność – niskie rachunki za ogrzewanie dzięki zaawansowanej izolacji,

wysoką jakość materiałów – elementy wytwarzane są z certyfikowanych materiałów,

ekologiczne technologie – wełna mineralna z recyklingu, drewno z kontrolowanych upraw.

Moduły są montowane „na sucho”, co pozwala na budowę nawet zimą, bez względu na pogodę.

Czy dom modułowy bez pozwolenia to rozwiązanie tylko tymczasowe?

Nie. Mimo uproszczonych formalności, takie budynki mogą służyć jako domy całoroczne. Kluczowe jest spełnienie wymagań technicznych i zastosowanie odpowiednich rozwiązań instalacyjnych, np. ogrzewania elektrycznego, fotowoltaiki czy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Dzięki technologii panelowej i modułowej, domy te spełniają również normy dotyczące akustyki i ognioodporności, co czyni je bezpieczną alternatywą dla budownictwa tradycyjnego.

Jak wybrać projekt domu modułowego bez zezwolenia?

Projekty domów modułowych można dostosować do potrzeb:

wybierając powierzchnię do 70 m²,

decydując o liczbie pomieszczeń i układzie funkcjonalnym,

określając poziom wykończenia – stan surowy, deweloperski lub „pod klucz”.

Większość firm oferuje konfiguratory online umożliwiające wizualizację projektu na planie działki. Taka forma projektowania pozwala dopasować dom do uwarunkowań terenu i preferencji estetycznych.

Czy planowane są zmiany w prawie?

Trwają prace nad dalszą liberalizacją przepisów. W niedalekiej przyszłości możliwe będzie postawienie domów o większej powierzchni (nawet ponad 100 m²) bez pozwolenia, ale z obowiązkiem zatrudnienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika prac.

Zmiana nie obejmie jednak budynków na sprzedaż – nowe przepisy będą dotyczyły wyłącznie inwestycji realizowanych na własny użytek.

