Jak dopasować materac do łóżka?

Właściwy rozmiar materaca ma ogromny wpływ na to, czy będzie możliwość komfortowego wysypiania się i regeneracji po ciężkim dniu. Dobierając rozmiar podłoża należy przede wszystkim określić szerokość i długość, ale na uwadze trzeba mieć także grubość materaca. W ofertach sklepowych możemy spotkać takie, które są w niestandardowych rozmiarach oraz materace standardowe.

Wybór materaca do łóżka – dlaczego nie powinien być przypadkowy?

Urządzając sypialnię pamięta się na ogół o wszystkim, ale nie o tym, co najważniejsze. Starannie dobierane są meble i dodatki, poświęca się bardzo dużo czasu na wybór koloru ścian, wykończenia podłogi, odpowiednie zasłony, ale nikt nie myśli o materacu i jego dopasowaniu do łóżka oraz indywidualnych preferencji osób śpiących. Niestety, najczęściej kupowany jest taki model, który zgadza się jedynie wymiarami do łóżka, aczkolwiek zdarza się, że jest on za mały lub za duży. Oczywiście jest to błąd. Materac, chociaż niewidoczny, jest najważniejszym elementem wyposażenia sypialni. To od jego jakości zależy, czy się można dobrze wyspać i czy nie wstanie się „połamanym”. Dlatego warto na chwilę odłożyć dylematy dotyczące koloru w sypialni na rzecz samego materaca. Wszakże śpi się prawie 1/3 swojego życia i nie ma w domu równie intensywnie eksploatowanego wyposażenia.

Jak dobrać materac w zależności od wagi?

Materace na łóżko dostępne są w wielu różnych konfiguracjach. Przede wszystkim wybierając je należy zwrócić uwagę na indywidualne preferencje, a następnie na jego rozmiar. Im cięższe ciało, tym lepszego podparcia potrzebuje. Osoby o wysokiej wadze kupując miękki materac będą się w nim zapadać. Z kolei lekka osoba poczuje się jakby spała na podłodze jeśli kupi twardy model do swojego łóżka. Dlatego szykując się do kupna materaca, warto się wcześniej zważyć. Większość producentów umieszcza na swoich produktach normy dotyczące stopnia twardości, ale w większości przypadków są one bardzo zbliżone do siebie. Za punkt odniesienia można przyjąć wagę 90 kg. Osoby, które ważą mniej powinny sięgnąć po materace średnio-twarde, natomiast te ważące więcej po twarde.

Jak dobrać materac do łóżka?

W materacu bardzo ważne jest to, co niewidoczne, czyli wypełnienie. Do wyboru są między innymi materace kieszeniowe, których wnętrze stanowią sprężyny umieszczone w oddzielnych kieszonkach. Dzięki temu mają one lepszą elastyczność punktową. Pracują niezależnie od siebie i zapewniają wyższy komfort snu. Do wyboru są także materace piankowe, które mogą być lateksowe, termoelastyczne i wysokoelastyczne. Wszystkie cechuje ponadprzeciętna wygoda, wysoka wytrzymałość na odkształcenia i większość z oferowanych modeli jest dedykowana osobom borykającym się z alergiami. Można w ofertach producentów znaleźć także materace hybrydowe. Łączą one w sobie zalety materacy piankowych i kieszonkowych, ponieważ ich konstrukcja opiera się na tych dwóch rozwiązaniach jednocześnie.