Jakie znaczenie dla organizmu ma progesteron?

Progesteron to jeden z najważniejszych żeńskich hormonów płciowych. W głównej mierze odpowiada on za zagnieżdżenie się zarodka w błonie śluzowej macicy i utrzymanie ciąży. Jakie jest jego prawidłowe stężenie w organizmie kobiety? Za co on odpowiada? Czy naprawdę jest on tak ważny?

Czym jest progesteron?

Progesteron to żeński hormon płciowy. Głównie znany jest jako hormon ciąży, jednak jego funkcje i wpływ na organizm kobiety jest znacznie większy. Ten hormon steroidowy odgrywa kluczowe role w jego poprawnym funkcjonowaniu.

Jakie są funkcje progesteronu?

Progesteron to hormon, który wytwarzany jest w ciałku żółtym. Powstaje on po uwolnieniu jajeczka podczas owulacji. Do jego głównych funkcji w organizmie kobiety zalicza się:

przygotowanie błony śluzowej do implantacji zarodka – progesteron stymuluje gruczoły błony śluzowej macicy do wydzielania substancji odżywczych – są one niezbędne do rozwoju zarodka po zapłodnieniu,

utrzymanie ciąży – pomaga utrzymać ciąże poprzez hamowanie skurczów mięśni miednicy – w ten sposób zapobiega przedwczesnemu poronieniu; progesteron wpływa również na łożysko i produkuje niezbędne hormony do utrzymania ciąży,

regulacja cyklu miesiączkowego – po owulacji poziom progesteronu rośnie i utrzymuje się na odpowiednim poziomie przez drugą połowę cyklu; kiedy nie dojdzie do zapłodnienia poziom ten spada i rozpoczyna się miesiączka,

piersi – progesteron może przyczyniać się do obrzmienia i wrażliwości na piersi przed miesiączką.

Kiedy należy wykonać badanie progesteronu?

Badanie stężenia progesteronu powinno zostać wykonane przy podejrzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości z utrzymaniem ciąży czy implantacją zarodka. Innymi wskazaniami do zrobienia tego badania to m.in.:

kłopoty z zajściem w ciążę,

diagnozowanie niepłodności,

poronienie,

podejrzenie endometriozy,

monitorowanie cyklu miesiączkowego.

Odpowiedni poziom progesteronu w organizmie kobiety

Poziom progesteronu w organizmie kobiety stale się zmienia. Jego normy są zależne od określonej fazy cyklu miesiączkowego:

faza folikularna – 0,28 – 0,72 ng/ml,

faza okołoowulacyjna – 0,64 – 1,63 ng/ml,

faza lutealna – 4,71-18,0 ng/ml.

Mam wysokie stężenie progesteronu – co to oznacza?

Podwyższony poziom progesteronu – tak jak i za niski poziom – może być niebezpieczny dla organizmu. Objawia się on głównie zatrzymaniem się wody w organizmie czy obrzękami. Nadmiar progesteronu może prowadzić do niewydolności wątroby, nowotworu jajników czy zespołu policystycznych jajników.

O czym świadczy niedobór progesteronu?

Zaburzenia miesiączkowania to objaw, który może nam mówić o niskim poziomie progesteronu w organizmie. Niedobór tego hormonu przyczynia się do bolesnych menstruacji, ich braku, a nawet miesiączek krwotocznych. Niski poziom progesteronu przyczynia się do wypadania włosów, problemami z utrzymaniem odpowiedniej masy ciała, czy problemami z zajściem w ciążę – w tym zalicza się niepłodność.

