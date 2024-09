Napisane przez mikolajczarnecki• 4:08 pm• Ciekawostki

Jean Louis David to renomowana sieć salonów fryzjerskich, znana na całym świecie z nowatorskich technik strzyżenia i stylizacji włosów. Założona w latach 60. XX wieku we Francji, marka zdobyła uznanie dzięki unikalnym metodom i ciągłemu wprowadzaniu trendów w branży fryzjerskiej. Salony Jean Louis David oferują profesjonalne usługi, łącząc doświadczenie z pasją do tworzenia niepowtarzalnych fryzur. Zapraszamy do odwiedzenia salonu Jean Louis David w Zabrzu i skorzystania z profesjonalnych usług fryzjerskich, które podkreślą Twój styl i osobowość.



Salon fryzjerski Jean Louis David Zabrze M1

Lokalizacja: M1 Centrum Handlowe Zabrze

ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1

41-800 Zabrze

Kontakt:

Telefon: 32 273 44 92

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00

Oferta salonu w Zabrzu

Salon Jean Louis David w M1 Zabrze oferuje szeroki zakres usług fryzjerskich dla kobiet i mężczyzn:

Strzyżenie: Nowoczesne cięcia dostosowane do indywidualnego stylu i potrzeb klienta.

Nowoczesne cięcia dostosowane do indywidualnego stylu i potrzeb klienta. Koloryzacja: Profesjonalne farbowanie z wykorzystaniem najnowszych technik, takich jak balayage, ombre czy refleksy.

Profesjonalne farbowanie z wykorzystaniem najnowszych technik, takich jak balayage, ombre czy refleksy. Pielęgnacja: Zabiegi regenerujące i odżywcze, które przywracają włosom blask i zdrowy wygląd.

Zabiegi regenerujące i odżywcze, które przywracają włosom blask i zdrowy wygląd. Stylizacja: Upięcia, modelowanie i stylizacje na specjalne okazje.

Upięcia, modelowanie i stylizacje na specjalne okazje. Porady ekspertów: Indywidualne konsultacje dotyczące pielęgnacji i doboru odpowiednich produktów do włosów.

Dlaczego warto odwiedzić Jean Louis David w Zabrzu?

Profesjonalizm: Wykwalifikowani fryzjerzy regularnie uczestniczą w szkoleniach, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami.

Wykwalifikowani fryzjerzy regularnie uczestniczą w szkoleniach, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami. Indywidualne podejście: Każda usługa jest dostosowywana do potrzeb i oczekiwań klienta.

Każda usługa jest dostosowywana do potrzeb i oczekiwań klienta. Wysokiej jakości produkty: W salonie używane są sprawdzone kosmetyki renomowanych marek.

W salonie używane są sprawdzone kosmetyki renomowanych marek. Komfortowa atmosfera: Nowoczesne wnętrze i przyjazny personel sprawiają, że wizyta staje się przyjemnością.

Rezerwacje

Aby umówić się na wizytę, można zadzwonić pod numer 32 273 44 92. Warto zarezerwować termin z wyprzedzeniem, aby mieć pewność dostępności w preferowanym czasie.

O marce Jean Louis David

Założyciel marki, Jean Louis David, był pionierem w dziedzinie fryzjerstwa, wprowadzając innowacyjne techniki i stylizacje. Jego wizja i pasja do tworzenia pięknych fryzur przyczyniły się do powstania sieci salonów obecnych w wielu krajach na całym świecie. Marka stawia na ciągły rozwój, kreatywność i najwyższą jakość usług.

