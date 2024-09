Napisane przez mikolajczarnecki• 3:58 pm• Ciekawostki

Greenpoint to polska marka odzieżowa dedykowana kobietom ceniącym elegancję, wygodę i ponadczasowy styl. Firma od lat dostarcza wysokiej jakości ubrania, które łączą aktualne trendy z klasycznymi fasonami. Oferta skierowana jest do kobiet, które chcą wyglądać modnie zarówno w pracy, jak i na co dzień.

Greenpoint Zabrze M1 Centrum Handlowe

Adres: ul. Plutonowego R. Szkubacza 1, 41-800 Zabrze

Godziny otwarcia: Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00 Niedziela: 10:00 – 20:00

Lokalizacja i Dojazd M1 Centrum Handlowe Zabrze Jak dojechać? Samochodem: Centrum M1 znajduje się przy ul. Plutonowego R. Szkubacza 1, z dużym parkingiem dla klientów. Komunikacją miejską: Autobusy linii 7, 23, 47, 111 zatrzymują się w pobliżu centrum handlowego.



Greenpoint Zabrze Centrum Handlowe Platan

Adres: ul. Plac Teatralny 12, 41-800 Zabrze

Godziny otwarcia: Poniedziałek – Sobota: 09:00 – 21:00 Niedziela: 10:00 – 20:00

Lokalizacja i Dojazd Centrum Handlowe Platan Jak dojechać? Samochodem: Adres ul. Plac Teatralny 12, dostępny parking dla klientów. Komunikacją miejską: Przystanek Zabrze Plac Teatralny, autobusy linii: 14, 81, 83, 86, 156, 270, 286, 617, 720.



Oferta Sklepów Greenpoint w Zabrzu

Kolekcje Damskie

Sukienki i Spódnice: Idealne na różne okazje, od codziennych stylizacji po eleganckie wyjścia.

Idealne na różne okazje, od codziennych stylizacji po eleganckie wyjścia. Bluzki i Koszule: Różnorodność wzorów i kolorów, które można dopasować do każdego stroju.

Różnorodność wzorów i kolorów, które można dopasować do każdego stroju. Swetry i Kardigany: Komfortowe i stylowe, doskonałe na chłodniejsze dni.

Komfortowe i stylowe, doskonałe na chłodniejsze dni. Spodnie i Jeansy: Klasyczne kroje oraz modne fasony podkreślające sylwetkę.

Klasyczne kroje oraz modne fasony podkreślające sylwetkę. Marynarki i Żakiety: Eleganckie uzupełnienie biznesowego looku.

Eleganckie uzupełnienie biznesowego looku. Akcesoria: Szale, paski, torebki i biżuteria dopełniające każdą stylizację.

Dlaczego Warto Odwiedzić Greenpoint w Zabrzu?

Wysoka Jakość i Komfort

Greenpoint stawia na naturalne materiały i precyzję wykonania, co przekłada się na komfort noszenia i trwałość ubrań.

Uniwersalny Styl

Kolekcje marki łączą klasyczne fasony z aktualnymi trendami, dzięki czemu ubrania są uniwersalne i pasują na wiele okazji.

Profesjonalna Obsługa

Personel sklepów służy pomocą w doborze odpowiednich rozmiarów i stylizacji, dbając o zadowolenie każdego klienta.

O Marce Greenpoint

Historia i Misja

Założona w Polsce, marka Greenpoint od lat dostarcza kobietom modę łączącą elegancję z wygodą. Misją firmy jest tworzenie ubrań, które podkreślają kobiecość i pozwalają czuć się pewnie w każdej sytuacji.

Zaangażowanie Społeczne i Ekologiczne

Greenpoint dba o środowisko, wprowadzając do swoich kolekcji ubrania z naturalnych materiałów i stosując zrównoważone praktyki produkcji.

Usługi Dodatkowe

Program Lojalnościowy: Stałe klientki mogą liczyć na atrakcyjne rabaty i informacje o najnowszych kolekcjach.

Stałe klientki mogą liczyć na atrakcyjne rabaty i informacje o najnowszych kolekcjach. Karta Podarunkowa: Idealny pomysł na prezent dla bliskiej osoby.

Idealny pomysł na prezent dla bliskiej osoby. Zakupy Online: Możliwość zakupów przez internet z opcją dostawy do domu lub odbioru w sklepie.

