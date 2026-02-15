Napisane przez 15 lutego, 2026 6:42 pm Ciekawostki

Kancelaria prawna dla branży IT w Katowicach – Silesia Legal House

Kancelaria prawna Silesia Legal House z Katowic koncentruje się na obsłudze firm z branży IT oraz biznesów technologicznych, funkcjonujących zarówno lokalnie, jak i na rynkach zagranicznych.

Zespół radców prawnych i adwokatów łączy praktykę gospodarczą z doświadczeniem w projektach software’owych, e-commerce oraz usługach opartych na modelu chmurowym. Dzięki temu oferta jest dostosowana do potrzeb software house’ów, startupów SaaS, firm wdrożeniowych oraz podmiotów realizujących projekty cyfrowe dla klientów z UE i poza nią.

Prawo IT i kontrakty technologiczne

Silesia Legal House przygotowuje i negocjuje umowy wdrożeniowe, utrzymaniowe, serwisowe oraz SLA, uwzględniając specyfikę zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania i rozliczeń time & material lub fixed price. Kancelaria pomaga również przy umowach licencyjnych, regulaminach korzystania z platform i aplikacji oraz przenoszeniu praw autorskich do kodu, grafiki czy dokumentacji. Stała obsługa obejmuje też wsparcie przy tworzeniu modeli współpracy B2B z programistami i podwykonawcami, co jest typowe dla katowickich firm IT.

Branża fintech i projekty blockchain

W obszarze fintech kancelaria doradza przy modelach płatności online, integracjach z operatorami płatności oraz wymogach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu. Dla projektów związanych z technologią blockchain i kryptowalutami pomoc obejmuje analizę zgodności projektów z polskimi i unijnymi regulacjami, w tym pod kątem licencjonowania i obowiązków informacyjnych wobec użytkowników. Istotnym elementem jest także przygotowywanie dokumentacji dla inwestorów oraz użytkowników końcowych, tak aby ograniczyć ryzyko regulacyjne na wczesnym etapie rozwoju produktu.

E-commerce, dane osobowe i RODO

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą sklepów internetowych, platform marketplace oraz serwisów subskrypcyjnych, opracowując regulaminy, polityki prywatności i dokumentację cookies. Silesia Legal House wspiera także w projektowaniu procesów przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, w tym w analizie podstaw prawnych, retencji danych oraz przekazywaniu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie incydentów bezpieczeństwa (np. wycieku danych) kancelaria pomaga w ocenie ryzyka, obowiązku notyfikacji oraz komunikacji z organem nadzorczym i osobami, których dane dotyczą.

Własność intelektualna i prawo autorskie

Istotnym elementem obsługi firm IT jest zabezpieczenie praw własności intelektualnej do oprogramowania, baz danych, interfejsów, materiałów marketingowych i brandingu. Silesia Legal House przygotowuje umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych, licencje oraz klauzule dotyczące utworów pracowniczych i współautorstwa. Kancelaria pomaga również przy rejestracji znaków towarowych i ochronie oznaczeń na rynku, co ma znaczenie dla firm z Katowic skalujących działalność poza region.

Kontekst lokalny – woj. śląskie i sektor technologiczny

Profil kancelarii jest dostosowany do specyfiki śląskiego ekosystemu IT, w którym działa wiele software house’ów, firm górniczo-technologicznych oraz fintechów obsługujących klientów z Polski i zagranicy. Lokalizacja w Katowicach ułatwia bezpośrednią współpracę z przedsiębiorcami z aglomeracji, w tym z podmiotami działającymi w strefach ekonomicznych i parkach technologicznych. Silesia Legal House oferuje zarówno pojedyncze konsultacje przy konkretnych projektach, jak i długoterminową obsługę prawną, dostosowaną do etapu rozwoju i skali działalności.

Więcej informacji o zakresie usług, specjalizacjach i modelu współpracy kancelarii można znaleźć na stronie głównej silesialegalhouse.pl.

