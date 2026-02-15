Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:06 pm• Ważne w mieście

Ferie zimowe w Zabrzu 2026: warsztaty, sport i kultura dzień po dniu. Sprawdź plan atrakcji od 16 do 28 lutego

Zabrze szykuje się na dwa tygodnie intensywnych ferii w mieście – od porannych półkolonii i warsztatów artystycznych, przez rodzinne zajęcia kreatywne, po sportowe aktywności w MOSiR i wodne atrakcje w Aquariusie Kopernik. W programie znalazły się także wydarzenia bibliotek, domów kultury oraz propozycje dla młodzieży i dorosłych. Poniżej publikujemy harmonogram w układzie dziennym – tak, by łatwo zaplanować ferie z wyprzedzeniem.

Ferie w mieście – co przygotowano dla dzieci, młodzieży i rodzin?

Tegoroczna oferta ferii w Zabrzu jest wyraźnie „wielotorowa”. Z jednej strony mocno stawia na kulturę i zajęcia artystyczne – od grafiki i rysunku, przez rzeźbę i malarstwo, po musicalowe warsztaty w ramach „MOKostrady do gwiazd”. Z drugiej – na ruch i sport, czyli regularne bloki zajęć MOSiR (m.in. aikido, kickboxing, shinkendo, boks), a także wydarzenia typowo rekreacyjne jak „Dzień z dmuchawcami” czy spotkania dla młodych fanów piłki nożnej.

Ważnym elementem programu są również biblioteki, które zapraszają na spotkania z bajką, zajęcia rękodzielnicze (szydełkowanie, amigurumi), „spotkania przy klockach”, a także wydarzenia z motywami „dobrych słów”, „dobrych uczynków” czy „dobrych myśli”. Dzięki temu ferie w mieście nie ograniczają się do jednego typu aktywności – można mieszać propozycje edukacyjne, twórcze i sportowe.

16 lutego (poniedziałek):

7:30-16:00 Roztańczone ferie w mieście – Półkolonie, Ferie Zimowe, Mistrzowska Akademia Taneczna w Zabrzu, ul. Wolności 350 a

Grafika dzieci i młodzieży z Klubu Pastel Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91 A

9:00-11:00 Ferie z Plastykiem, Zajęcia – rysunek, Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu, ul. K. Sitki 55, Sala nr 6

9:30-14:30 MOKostrada do gwiazd: DOK&ART – Warsztaty artystyczne, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Kończycach, ul;. Dorotki 3

9:30 MOKostrada do gwiazd, Edycja zimowa, DoMOKrążcy nie z tej ziemi, Warsztaty Musicalowe przy współpracy ze śląska scena młodych, Miejski Ośrodek Kultury Guido, ul. 3 Maja 91 A

14:00-15:30 Warsztaty dla dzieci – kreatywne ferie, Centrum Rozwoju Rodziny, ul. Park Hutniczy 8

16:30-17:30 – DOK-lejanki– Zajęcia plastyczne dla dzieci, Dzielnicowy Dom Kultury Kończyce, ul. Dorotki 3, GRUPA I

17:30-18:30 – DOK-lejanki– Zajęcia plastyczne dla dzieci, Dzielnicowy Dom Kultury Kończyce, ul. Dorotki 3, GRUPA II

17:30 Ferie z MOSIR 2026 – zajęcia dla dzieci 5-10 lat AKIDO – Stowarzyszenie IRIMI, MOSIR, ul. Matejki 6

18:30 Ferie z MOSIR 2026 – zajęcia dla młodzieży i dorosłych AKIDO – Stowarzyszenie IRIMI, MOSIR, ul. Matejki 6

17 lutego (wtorek):

7:30-16:00 Roztańczone ferie w mieście – Półkolonie, Ferie Zimowe, Mistrzowska Akademia Taneczna w Zabrzu, ul. Wolności 350 a

Grafika dzieci i młodzieży z Klubu Pastel Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91 A

9:00-11:00 Ferie z Plastykiem, Zajęcia – rzeźba, Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu, ul. K. Sitki 55, Sala rzeźby

9:30 MOKostrada do gwiazd, Edycja zimowa, DoMOKrążcy nie z tej ziemi, Warsztaty Musicalowe przy współpracy ze śląska scena młodych, Miejski Ośrodek Kultury Guido, ul. 3 Maja 91 A

11:00 Poznaj Bajkę, Poczytajkę i Posłuchajkę -różne formy przekazu bajki i opowieści, Miejska Biblioteka Publiczna, Fila nr 19, ul. Jana III Sobieskiego 31

12:00 Szydełkowe czary mary – nauka podstaw szydełkowania oraz tworzenie amigurimi, Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Ignacego J. Paderewskiego 35

12:00-15:00 Rytuały saunowe, strefa SPA, Aquarius Kopernik, al. Wojciecha Korfantego 18

14:00-15:30 Warsztaty dla dzieci – kreatywne ferie, Centrum Rozwoju Rodziny, ul. Park Hutniczy 8

15:00 Kreatywne warsztaty plastyczne – tworzenie pocztówek i dekoracji techniką decoupage. Zajęcia dla dzieci powyżej 10 lat, Miejska Biblioteka Publiczna, Fila nr 18, ul. Młodego Górnika 2 c

17:30 Zimowa Akademia Szachowa, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Grzybowicach, ul. Księdza Jerzego Badestinusa 60

18 lutego (środa)

7:30-16:00 Roztańczone ferie w mieście – Półkolonie, Ferie Zimowe, Mistrzowska Akademia Taneczna w Zabrzu, ul. Wolności 350 a

Grafika dzieci i młodzieży z Klubu Pastel Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91 A

9:00-11:00 Ferie z Plastykiem, Zajęcia – malarstwo Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu, ul. K. Sitki 55, Sala nr 1

9:30 MOKostrada do gwiazd, Edycja zimowa, DoMOKrążcy nie z tej ziemi, Warsztaty Musicalowe przy współpracy ze śląską sceną młodych, Miejski Ośrodek Kultury Guido, ul. 3 Maja 91 A

11:30 Ferie z MOSIR 2026 – zajęcia ogólnorozwojowe dla młodzieży w wieku 12-15 lat, KICKBOXING – Jenel Fight Club MOSIR, ul. Matejki 6

14:00-15:30 Warsztaty dla dzieci – kreatywne ferie, Centrum Rozwoju Rodziny, ul. Park Hutniczy 8

16:00 Kreatywna zima! Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Grzybowicach, ul. Księdza Jerzego Badestinusa 60

19 lutego (czwartek):

7:30-16:00 Roztańczone ferie w mieście – Półkolonie, Ferie Zimowe, Mistrzowska Akademia Taneczna w Zabrzu, ul. Wolności 350 a

Grafika dzieci i młodzieży z Klubu Pastel Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91 A

9:00-11:00 Ferie z Plastykiem, Zajęcia – rysunek, Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu, ul. K. Sitki 55, Sala NR 6

9:30 MOKostrada do gwiazd, Edycja zimowa, DoMOKrążcy nie z tej ziemi, Warsztaty Musicalowe przy współpracy ze śląską sceną młodych, Miejski Ośrodek Kultury Guido, ul. 3 Maja 91 A

11:00 Po-karnawałowe spotkanie artystyczno-literacko -plastyczne, Miejska Biblioteka Publiczna, Fila nr 6, ul. Krakowska 52

11:00 Dzień Dobrych słów – spotkanie przy kosmicznej książce, grach i zabawach, Miejska Biblioteka Publiczna, Fila nr 11, ul. Wolności 177

11:00 Poznaj bajkę, Poczytajkę i Posłuchajkę – poznajmy różne formy przekazu bajek i opowieści, Miejska Biblioteka Publiczna, fila nr 19, ul. Jana III Sobieskiego 31

12:00 Spotkanie przy klockach, Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Ignacego J. Paderewskiego 35

12:00-15:00 Rytuały saunowe, strefa SPA, Aquarius Kopernik, al. Wojciecha Korfantego 18

14:00-15:30 Warsztaty dla dzieci – kreatywne ferie, Centrum Rozwoju Rodziny, ul. Park Hutniczy 8

17:30 Zimowa Akademia Szachowa, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Grzybowicach, ul. Księdza Jerzego Badestinusa 60

18:30 Ferie z MOSIR 2026 – treningi dla osób od 13 roku życia, SHINKENDO – Kaze Ki Ken MOSIR, ul. Matejki 6, zapisy pod nr tel. 601 350 280

20 lutego (piątek):

7:30-16:00 Roztańczone ferie w mieście – Półkolonie, Ferie Zimowe, Mistrzowska Akademia Taneczna w Zabrzu, ul. Wolności 350 a

Grafika dzieci i młodzieży z Klubu Pastel Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91 A

9:30 MOKostrada do gwiazd, Edycja zimowa, DoMOKrążcy nie z tej ziemi, Warsztaty Musicalowe przy współpracy ze Śląska Scena Młodych, Miejski Ośrodek Kultury Guido, ul. 3 Maja 91 A

14:00-15:30 Warsztaty dla dzieci – kreatywne ferie, Centrum Rozwoju Rodziny, ul. Park Hutniczy 8

17:30 Zimowa Akademia Szachowa, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Grzybowicach, ul. Księdza Jerzego Badestinusa 60

17:30 Ferie z MOSIR 2026 – elementy boksu dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat, Boks Herosi Sport, MOSIR, ul. Matejki 6

19:00 Nocowanki u Kasi i Anki, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Pawłowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 11, ograniczona ilość miejsc.

21 lutego (sobota):

Grafika dzieci i młodzieży z Klubu Pastel Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91 A

10:00 – 12:00 Nuka Pierwszej Pomocy, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Kończycach, ul. Dorotki 3

11:00 Akademia młodych – Warsztaty tworzenia mydełek, Społeczny Dom Kultury w Rokitnicy, ul. Wajzera 21

14:00-18:00 Dzień z dmuchawcami, bilet 10 zł, MOSIR, ul. Matejki 6

22 lutego (niedziela):

Grafika dzieci i młodzieży z Klubu Pastel Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91 A

15:00-18:00 Dzień z Akademią Górnik Zabrze, dla młodych fanów piłki nożnej w wieku 5-11 lat, MOSIR, ul. Matejki 6

23 lutego (poniedziałek):

Grafika dzieci i młodzieży z Klubu Pastel Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91 A

9:00-11:00 Ferie z Plastykiem, Zajęcia – rysunek, Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu, ul. K. Sitki 55, Sala nr 9

8:00-15:00 Sportowe Ferie Zimowe w Sky Dance! – ZAPISY, Półkolonie, 4 LO Zabrze, ul. Andersa 64, rezerwacja miejsc

9:30 MOKostrada do gwiazd, Edycja zimowa, Szlachecka deMOKracja, Warsztaty Musicalowe przy współpracy ze Śląska Sceną Młodych, Miejski Ośrodek Kultury Guido, ul. 3 Maja 91 A

11:00 Dzień dobrych uczynków, spotkanie przy kosmicznej książce, grach i zabawach, Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 11, ul. Wolności 177

15:00-18:00 Witaj Przygodowo – Start ferii! Poznajmy się i bawmy razem, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Grzybowicach, ul. Księdza Jerzego Badestinusa 60

16:30-17:30 – DOK-lejanki– Zajęcia plastyczne dla dzieci, Dzielnicowy Dom Kultury Kończyce, ul. Dorotki 3, GRUPA I

17:30-18:30 – DOK-lejanki – Zajęcia plastyczne dla dzieci, Dzielnicowy Dom Kultury Kończyce, ul. Dorotki 3, GRUPA II

17:30 Ferie z MOSIR 2026 – zajęcia dla dzieci 5-10 lat AKIDO – Stowarzyszenie IRIMI, MOSIR, ul. Matejki 6

18:30 Ferie z MOSIR 2026 – zajęcia dla młodzieży i dorosłych AKIDO – Stowarzyszenie IRIMI, MOSIR, ul. Matejki 6

24 lutego (wtorek):

Grafika dzieci i młodzieży z Klubu Pastel Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91 A

8:00-15:00 Sportowe Ferie Zimowe w Sky Dance! – ZAPISY, Półkolonie, 4 LO Zabrze, ul. Andersa 64,

9:00-11:00 Ferie z Plastykiem, Zajęcia – rysunek, Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu, ul. K. Sitki 55, Sala nr 9

9:30 MOKostrada do gwiazd, Edycja zimowa, Szlachecka deMOKracja, Warsztaty Musicalowe przy współpracy ze Śląska Sceną Młodych, Miejski Ośrodek Kultury Guido, ul. 3 Maja 91 A

11:00 Poznaj Bajkę, Poczytajkę i Posłuchajkę,Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 19, ul. Jana III Sobieskiego 31

12:00 Szydełkowe czary mary – nauka podstaw szydełkowania oraz tworzenia amigurimi, Miejska Biblioteka Publiczna, Fila nr 9 ul. Ignacego J. Paderewskiego 35

15:00 Kreatywne warsztaty plastyczne, tworzenie pocztówek dekoracji technika decupage. Warsztaty dla dzieci powyżej 10 lat, Miejska Biblioteka Publiczna, Fila nr 1, ul. Młodego Górnika 2 c

15:00-18:00 Z nitki i wełny powstają cuda, Rękodzieło i tkactwo, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Grzybowicach, ul. Księdza Jerzego Badestinusa 60

17:30 Zimowa Akademia Szachowa, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Grzybowicach, ul. Księdza Jerzego Badestinusa 60

25 lutego (środa):

Grafika dzieci i młodzieży z Klubu Pastel Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91 A

8:00-15:00 Sportowe Ferie Zimowe w Sky Dance! – ZAPISY, Półkolonie, 4 LO Zabrze, ul. Andersa 64,

9:00-11:00 Ferie z Plastykiem, Zajęcia – malarstwo, Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu, ul. K. Sitki 55, Sala nr 1

9:00 Warsztaty Yotube, Ferie w mieście razem z MOK przy współpracy z Nadchmurami Pracownia Piotr Tenczyk, Miejski Ośrodek Kultury Guido, ul. 3 Maja 91 A

9:30 MOKostrada do gwiazd, Edycja zimowa, Szlachecka deMOKracja, Warsztaty Musicalowe przy współpracy ze Śląską Sceną Młodych, Miejski Ośrodek Kultury Guido, ul. 3 Maja 91 A

11:00 Dzień Dobrych Myśli – spotkanie przy kosmicznej książce, grach i zabawach, Miejska Biblioteka Publiczna, Fila nr 11, ul. Wolności 177

15:00-18:00 Balans i Zabawa – Dzień ruchu i szczudeł, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Grzybowicach, ul. Księdza Jerzego Badestinusa 60

16:00 Kreatywna zima! Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Grzybowicach, ul. Księdza Jerzego Badestinusa 60

26 lutego (czwartek):

Grafika dzieci i młodzieży z Klubu Pastel Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91 A

8:00-15:00 Sportowe Ferie Zimowe w Sky Dance! – ZAPISY Półkolonie, 4 LO Zabrze, ul. Andersa 64,

9:00-11:00 Ferie z Plastykiem, Zajęcia – rzeźba, Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu, ul. K. Sitki 55

9:00 Warsztaty Yotube, Ferie w mieście razem z MOK przy współpracy z Nadchmurami Pracownia Piotr Tenczyk, Miejski Ośrodek Kultury Guido, ul. 3 Maja 91 A

9:30 MOKostrada do gwiazd, Edycja zimowa, Szlachecka deMOKracja, Warsztaty Musicalowe przy współpracy ze Śląską Sceną Młodych, Miejski Ośrodek Kultury Guido, ul. 3 Maja 91 A

11:00 Poznaj Bajkę, Pocztajkę i Posłuchajkę – poznajemy różne formy przekazu bajki i opowieści, Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 19, ul. Jana Sobieskiego III 31

12:00 Spotkanie przy klockach, Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Ignacego J. Paderewskiego 35

15:00 Szydełkowe Opowieści, Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 9, ul. Ignacego J. Paderewskiego 35

16:00-19:00 Na jednym Płótnie – rodzinne pędzlowanie, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Kończycach, ul. Dorotki 3

17:30 Zimowa Akademia Szachowa, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Grzybowicach, ul. Księdza Jerzego Badestinusa 60

18:30 Ferie z MOSIR 2026 – treningi dla osób od 13 roku życia, SHINKENDO – Kaze Ki Ken MOSIR, ul. Matejki 6, zapisy pod nr tel. 601 350 280

27 lutego (piątek):

Grafika dzieci i młodzieży z Klubu Pastel Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91 A

9:00 Warsztaty Yotube, Ferie w mieście razem z MOK przy współpracy z Nadchmurami Pracownia Piotr Tenczyk, Miejski Ośrodek Kultury Guido, ul. 3 Maja 91 A

9:30 MOKostrada do gwiazd, Edycja zimowa, Szlachecka deMOKracja, Warsztaty Musicalowe przy współpracy ze Śląską Sceną Młodych, Miejski Ośrodek Kultury Guido, ul. 3 Maja 91 A

11:30 Ferie z MOSIR 2026 – zajęcia ogólnorozwojowe dla młodzieży w wieku 12-15 lat, KICKBOXING – Jenel Fight Club MOSIR, ul. Matejki 6

15:00 -18:00 Tańcz, baw się, śmiej – Wielki finał ferii, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Grzybowicach, ul. Księdza Jerzego Badestinusa 60

17:30 Zimowa Akademia Szachowa, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Grzybowicach, ul. Księdza Jerzego Badestinusa 60

17:30 Ferie z MOSIR 2026 – elementy boksu dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat, Boks Herosi Sport, MOSIR, ul. Matejki 6

28 lutego (sobota):

Grafika dzieci i młodzieży z Klubu Pastel Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Miejski Ośrodek Kultury, ul. 3 Maja 91 A

8:00-20:00 Dmuchany tor przeszkód w wodzie, Aquarius Kopernik, al. Wojciecha Korfantego 18

10:00-13:00 Poranek filmowy dla dzieci, Dzielnicowy Ośrodek Kultury we Pawłowie, ul. W. Sikorskiego 114, ograniczona ilość miejsc.

15:00 Ferie z MOSIR 2026 Spotkanie z mistrzem, okazja do rozmów z legendami zabrzańskiego sportu, MOSIR, ul. Matejki 6

16:00 Akademia młodych – LEGO Challange, konstrukcje z klocków lego, Społeczny Dom Kultury w Rokitnicy, ul. Wajzera 21

19:00 BAL MASKOWY w Arenie Zabrze, ul. Roosevelta 81

źródło: UM Zabrze

