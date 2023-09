Magazyny do wynajęcia. Co można w nich przechować?

Wyrzucanie rzeczy to dla ciebie ostateczność? Masz wiele pasji wymagających przestrzeni lub… słomiany zapał? A może planujesz kompleksowy remont domu? W każdej z tych sytuacji przydadzą ci się magazyny do wynajęcia. Powierzchnia magazynowa, czyli przeznaczony do wynajęcia magazyn w nowoczesnym parku logistycznym pozwoli na wygodne i bezpieczne przechowanie tych przedmiotów, na które nie masz obecnie miejsca, ale nie chcesz pozbywać się ich na stałe. Sprawdź, co mogą pomieścić magazyny na wynajem.

1. Magazyny do wynajęcia – przed kompleksowym remontem domu

2. Renowacja mebli, gra na instrumentach, kolekcje hobbystyczne – magazyny dla hobbystów

Gdzie znaleźć nieruchomości komercyjne oferujące powierzchnię magazynową do wynajęcia? Takie przestrzenie znajdziemy w większości dużych miast, takich jak Katowice czy Warszawa. Magazyny niekoniecznie muszą być położone w przemysłowej dzielnicy Warszawy czy Katowic, gdyż zdarzają się również lokalizacje w centrum miasta. Więcej informacji na temat wynajmu magazynu w Katowicach znajdziesz na rozarent.pl.

Czy można zmieścić powyżej 100 metrów kwadratowych domu na kilkunastu metrach magazynu? Okazuje się, że tak – pod warunkiem, że mamy na myśli wyposażenie wnętrza. Prawdziwość tego stwierdzenia udowodniło już wielu użytkowników przestrzeni magazynowych, którzy korzystali z takiej formy przechowywania rzeczy podczas kompleksowego remontu, przebudowy czy przeprowadzki. Każda z tych sytuacji wymaga całkowitej zmiany lokalizacji wszystkich mebli, sprzętu RTV i AGD oraz przedmiotów codziennego użytku.

Jak zmieścić je wszystkie na takiej przestrzeni? Grunt to odpowiednie planowanie. Odpowiednio spakowane i ergonomicznie ułożone rzeczy idealnie pomieszczą się w magazynie. Drobniejsze rzeczy możesz pochować do odpowiednio opisanych pudeł i ułożyć według określonego klucza na półkach.

Masz wiele pasji, przez które twój dom zaczyna przypominać składowisko osobliwości? W takim przypadku rozwiązaniem również będzie magazyn. Umieścisz w nim wszystkie meble, które zamierzasz poddać renowacji lub które oczekują na wystawienie w serwisie aukcyjnym, zestaw perkusyjny czy duży zestaw kolejki górskiej.

Magazyn będzie znakomitym miejscem także dla gromadzonych przez lata kolekcji, na przykład planszówek, których od dziecka uzbierałeś tyle, że każdy pokój jest dla nich za ciasny, kartonów wypełnionych komiksami. A może zbierasz figurki, winyle, ceramikę, sklejane modele samolotów? Hale z magazynami to znakomita opcja na poradzenie sobie z nadmiarem rzeczy, których jednocześnie nie chcesz wyrzucać.

Cenny piasek i kalosze? Sprzęt na specjalne okazje

Swego czasu w branży chętnie opowiadano o pewnym polskim magazynie, w którym pomieściło się 90 tysięcy worków z piaskiem, a także dodatkowe akcesoria przechowywane w magazynie na wypadek powodzi. Na magazynowej powierzchni znalazło się miejsce także na ubrania przeciwdeszczowe, pompy, gumiaki, koce i agregatory prądotwórcze.

Obiekt możesz wykorzystać na wszelkiego rodzaju akcesoria, które będą ci przydatne, ale niekoniecznie muszą znajdować się pod ręką w każdej chwili. Mamy tu na myśli wszelkiego rodzaju akcesoria budowlane i remontowe czy sprzęt potrzebny do pielęgnacji ogrodu. Dogodna lokalizacja i dobrze skomunikowany budynek pozwolą w razie potrzeby szybko dotrzeć do niezbędnych akcesoriów, a później dostarczyć je z powrotem do magazynu.