Night Runners Zabrze – 24.01.2023 | 20:00

Night Runners w Aktywnym Zabrzu to cykliczne wydarzenie dla wszystkich, którzy mają ochotę na aktywność w postaci joggingu. Biegi mają charakter rekreacyjny, odbywają się we wtorki oraz czwartki. Każda zainteresowana osoba można przyłączyć się do wspólnego biegu wieczorową porą.

Najbliższy bieg Night Runners 24.01.2023 o godzinie 20:00.

Miejsce spotkania: Parking sklepu Aldi Zabrze przy ul. Korfantego

Na zajęcia wszyscy uczestnicy powinni mieć na sobie coś odblaskowego oraz a miarę możliwości czołówkę. Zapewni to każdej osobie dodatkową warstwę bezpieczeństwa,