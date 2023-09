Przywrócenie tramwajów na Zaborzu i Makoszowach

Kolejna 27. edycja konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” właśnie ruszyła. Wśród nominowanych do tytułu obiektów znalazło się Muzeum Górnictwa Węglowego z unikalną Salą Witrażową, zlokalizowane przy ulicy 3 Maja 19. To kandydat w kategorii „Obiekty Zabytkowe”. Głosowanie, które wystartowało 6 września, będzie trwać aż do 27 września, dokładnie do godziny 14:00. Miłośnicy architektury […]