Działania zabrzańskich policjantów na rzecz bezpieczeństwa pieszych

Na ulicach Zabrza dzisiaj panuje szczególna czujność, gdyż miejscowa policja, działając z Wydziału Ruchu Drogowego, w ramach akcji „Bezpieczny Pieszy”, podjęła kolejną inicjatywę mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. To niezwykle ważne działanie, które koncentruje się nie tylko na zachowaniach kierowców, ale również przygląda się zachowaniom pieszych na przejściach.

Wzmożone Kontrole na Drogach

Policjanci już od rana są aktywni na terenie miasta, przeprowadzając wzmożone kontrole drogowe. Jednakże to działania „Bezpieczny Pieszy” stają się dziś głównym punktem zainteresowania zabrzańskiej drogówki. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, którzy często stają się ofiarami wypadków drogowych.

Odpowiedzialność na Wszystkich Użytkownikach Dróg

Apel kierowany jest zarówno do kierowców, jak i pieszych. Bezpieczeństwo na drogach to wspólna sprawa, w której każdy uczestnik ruchu ma swoją rolę do odegrania. Przestrzeganie przepisów, zdrowy rozsądek i rozwaga to klucz do uniknięcia tragedii na drogach. Dlatego apelujemy do wszystkich, byśmy razem dbali o nasze bezpieczeństwo na drodze.

źródło: Policja Zabrze