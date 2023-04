Rajza po najstarszej elektrociepłowni w Polsce

W najbliższą sobotę, miłośnicy przemysłowej historii będą mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu. Tym razem, podczas Rajzy, zwiedzą oni najstarszą elektrociepłownię na terenie Polski, zlokalizowaną przy ulicy Wolności 416 w Zabrzu. W programie zaplanowano wiele atrakcji, takich jak 30-minutowa prezentacja multimedialna, wizyta w holu głównym, gabinecie prezesa, sali konferencyjnej z oryginalnymi meblami, spacer po kompleksie przemysłowym oraz odwiedziny w basenie i domku. Przewodnikami będą Józef Krzyk, dziennikarz i pisarz historyczny oraz prezes stowarzyszenia WRAZIDLOK, dr Łukasz Zimnoch. Współorganizatorem wydarzenia jest Miasto Zabrze.

Załóżmy jednak, że nie wszyscy wiedzą, jaką wartość ma ten zabytkowy obiekt. Warto przypomnieć, że wraz z końcem 2022 roku historyczna część kompleksu Elektrociepłowni została przekazana miastu przez firmę Fortum. Kosztem 870 milionów złotych wybudowana została nowa, ekologiczna elektrociepłownia, która dostarcza prąd i ciepło do ponad 70 tysięcy mieszkańców Zabrza i Bytomia od blisko pięciu lat.

Prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik, podkreśla, że rewitalizacja przestrzeni poprzemysłowych to dla miasta ważny temat. Wcześniej zrewitalizowano już wiele przestrzeni, m.in. Wieżę Ciśnień czy strefę Carnall, gdzie organizowane są liczne wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Dzięki przejęciu budynku zabytkowej elektrociepłowni miasto dokonało pierwszego kroku w kierunku rewitalizacji tego pięknego obiektu.

W zakres przekazywanych nieruchomości wchodzi kilkanaście działek o łącznej powierzchni ponad 5 hektarów oraz osiemnaście budynków poprodukcyjnych dawnej Elektrociepłowni. W skład kompleksu wchodzą m.in. budynek główny dyrekcji, budynek kotłowni, budynek maszynowni, budynek rozdzielni 6 kV, budynek warsztatu mechanicznego, budynek klubu, świetlicy oraz portierni. Warto zaznaczyć, że budynek dawnej Elektrociepłowni Zabrze, wybudowany w 1897 roku, posiada dużą wartość historyczną. Po uruchomieniu nowoczesnej elektrociepłowni dawny obiekt przestał być wykorzystywany do celów produkcyjnych i od czasu do czasu był udostępniany do zwiedzania.