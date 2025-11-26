Sklejka czy lite drewno? Wybieramy optymalne opakowanie do transportu lotniczego

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 6:36 pm• Ciekawostki

Transport lotniczy to autostrada globalnej logistyki. Jest najszybszym, ale jednocześnie najdroższym sposobem na dostarczenie towaru do odbiorcy. W tej gałęzi transportu każda decyzja ma swoją wymierną cenę, a walutą jest tu waga i objętość. O ile w transporcie morskim dodatkowe kilogramy opakowania rzadko wpływają drastycznie na koszt frachtu, o tyle w powietrzu każdy zbędny kilogram to realna strata finansowa.

Stojąc przed wyborem opakowania do frachtu lotniczego, eksporterzy najczęściej wahają się między tradycyjnym litym drewnem a sklejką. Który materiał zapewni bezpieczeństwo przy jednoczesnej optymalizacji kosztów?

Waga ma znaczenie – ekonomia transportu lotniczego

W logistyce lotniczej pojęcie “wagi płatnej” (chargeable weight) jest kluczowe. Przewoźnik wylicza koszt na podstawie wagi rzeczywistej lub wagi wolumetrycznej – w zależności od tego, która jest wyższa. Oznacza to, że idealne opakowanie musi być nie tylko lekkie, ale i posiadać cienkie ścianki, aby nie zwiększać niepotrzebnie zewnętrznych wymiarów przesyłki.

W tym starciu zdecydowanym faworytem są profesjonalne skrzynie ze sklejki. Sklejka, dzięki swojej krzyżowej strukturze warstw, oferuje imponującą wytrzymałość mechaniczną przy znacznie mniejszej masie własnej niż lite deski o podobnych parametrach nośnych. Ścianka ze sklejki może być cieńsza, co przy dużych ładunkach pozwala zaoszczędzić cenne centymetry objętości, a niska waga materiału bezpośrednio przekłada się na niższy rachunek za fracht.

Wytrzymałość i bezpieczeństwo – czy lżej znaczy gorzej?

Panuje błędne przekonanie, że cięższe opakowanie zawsze lepiej chroni towar. W rzeczywistości sklejka jest materiałem inżynieryjnym o bardzo wysokiej odporności na pękanie i przebicia punktowe. Jej jednolita struktura (brak sęków, które są słabym punktem litego drewna) sprawia, że stanowi ona doskonałą, szczelną tarczę dla towaru.

Oczywiście, lite drewno wciąż pozostaje niezastąpione przy budowie podstawy (płozy) skrzyni, która musi przenieść największe obciążenia punktowe. Jednak w przypadku ścian i wieka, zastosowanie sklejki jest w transporcie lotniczym rozwiązaniem optymalnym. Zapewnia ona wystarczającą ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas przeładunku, a jednocześnie szczelnie izoluje ładunek.

Specyfika przygotowania towaru do lotu

Wybór materiału to pierwszy krok. Drugim jest profesjonalne pakowanie do transportu lotniczego. Proces ten różni się od przygotowania ładunku na statek czy ciężarówkę. Tutaj kluczowe jest nie tylko zabezpieczenie przed przemieszczaniem, ale także spełnienie rygorystycznych norm bezpieczeństwa (security).

Opakowania lotnicze muszą być przystosowane do kontroli rentgenowskiej lub innej metody skanowania. Ponadto, ze względu na zmiany ciśnienia w luku bagażowym, sposób zabezpieczenia płynów czy materiałów niebezpiecznych (DGR) podlega ścisłym regulacjom IATA. Profesjonalne zapakowanie towaru z uwzględnieniem tych norm zapobiega zatrzymaniu przesyłki przez służby bezpieczeństwa lotniska, co mogłoby spowodować opóźnienie wylotu.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o opakowania lotnicze

Czy skrzynie ze sklejki muszą spełniać normę ISPM 15?

Teoretycznie sklejka jest materiałem przetworzonym i nie podlega obowiązkowi fumigacji. Jednak większość skrzyń posiada elementy konstrukcyjne z litego drewna (np. płozy, ramy wzmacniające). Dlatego w praktyce, dla bezpieczeństwa i uniknięcia problemów celnych, całe opakowania hybrydowe (sklejka + drewno) powinny posiadać oznaczenie ISPM 15 .

Czy sklejka chroni przed wilgocią?

Tak, sklejka jest materiałem dość odpornym na warunki atmosferyczne, a jej zwarta struktura chroni przed bezpośrednim zachlapaniem. Jednak w transporcie lotniczym, gdzie występują duże różnice temperatur (ryzyko kondensacji), zaleca się dodatkowe stosowanie folii i pochłaniaczy wilgoci wewnątrz skrzyni.

Jaka jest maksymalna waga ładunku w skrzyni ze sklejki?

To zależy od konstrukcji podstawy i grubości użytej sklejki. Profesjonalnie zaprojektowane skrzynie sklejkowe ze wzmocnionym dnem mogą bezpiecznie transportować ładunki o wadze nawet kilku ton, choć w transporcie lotniczym rzadko spotyka się tak ciężkie pojedyncze elementy ze względu na koszty.

Podsumowanie

Wybór między sklejką a litym drewnem w transporcie lotniczym jest zazwyczaj wyborem między oszczędnością a przyzwyczajeniem. Skrzynie ze sklejki, oferując niższą wagę i mniejszą objętość przy zachowaniu wysokich parametrów ochronnych, są rozwiązaniem ekonomicznie uzasadnionym. Kluczem do sukcesu jest jednak nie tylko sam materiał, ale przede wszystkim profesjonalny projekt opakowania i znajomość procedur lotniczych, które gwarantują, że Twój towar dotrze na miejsce szybko i bezpiecznie.

