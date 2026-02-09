Spadek z długami? Jak uniknąć odpowiedzialności finansowej za błędy bliskich

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 12:18 pm• Ciekawostki

Dziedziczenie to nie tylko majątek

Dziedziczenie często kojarzy się z pozytywnymi aspektami – otrzymaniem domu, mieszkania, oszczędności czy wartościowych przedmiotów. W praktyce jednak, spadek może nieść za sobą również negatywne konsekwencje, takie jak przejęcie długów po zmarłym. To nie są sytuacje jednostkowe – coraz częściej zdarza się, że wartość zobowiązań przewyższa wartość aktywów, które zostają po zmarłym. Brak wiedzy i szybka reakcja mogą prowadzić do poważnych problemów finansowych.

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Zgodnie z art. 1030 Kodeksu cywilnego, spadkobierca odpowiada za długi spadkowe. Zakres tej odpowiedzialności zależy od formy, w jakiej przyjmie on spadek:

przyjęcie wprost – pełna odpowiedzialność całym swoim majątkiem, również za długi przekraczające wartość spadku;

przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza – odpowiedzialność ograniczona do wartości odziedziczonego majątku;

odrzucenie spadku – całkowita rezygnacja z dziedziczenia i odpowiedzialności.

Jeśli nie zostanie złożone żadne oświadczenie w terminie 6 miesięcy od uzyskania informacji o powołaniu do spadku, spadkobierca automatycznie nabywa spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Kiedy warto odrzucić spadek?

Jeśli wiemy lub podejrzewamy, że zmarły pozostawił znaczne zadłużenie (np. niespłacone kredyty, pożyczki, zaległości podatkowe), najbezpieczniejszym rozwiązaniem może być odrzucenie spadku. Pozwala to uniknąć nawet najmniejszego ryzyka odpowiedzialności za zobowiązania finansowe osoby zmarłej.

Odrzucenie spadku następuje poprzez złożenie oświadczenia przed sądem lub notariuszem. Jest to akt formalny – niedopuszczalne jest przekazanie takiej woli w sposób ustny lub domowy. W przypadku dzieci, konieczna jest wcześniejsza zgoda sądu rodzinnego na odrzucenie spadku w ich imieniu.

Problem dziedziczenia przez małoletnich

Nawet jeśli dorosły spadkobierca odrzuci spadek, dziedziczenie przechodzi na jego dzieci – często zupełnie nieświadome swojej nowej sytuacji. Aby uchronić dziecko przed przejęciem długów, należy uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku w jego imieniu. Jest to procedura, która może potrwać kilka tygodni, dlatego nie należy zwlekać z jej rozpoczęciem.

Pamiętaj – brak reakcji w terminie 6 miesięcy oznacza, że dziecko automatycznie przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Choć to forma częściowo bezpieczna, nie eliminuje całkowicie ryzyka – np. w przypadku nieprawidłowo sporządzonego spisu inwentarza.

Dobrodziejstwo inwentarza – czym jest i jak działa?

Dobrodziejstwo inwentarza oznacza ograniczenie odpowiedzialności za długi do wartości odziedziczonego majątku. Aby mechanizm ten działał skutecznie, należy sporządzić spis inwentarza. Sporządzany przez komornika lub samodzielnie przez spadkobiercę wykaz określa aktywa i zobowiązania wchodzące w skład spadku. Bez tego dokumentu wierzyciele mogą próbować wyegzekwować długi bez ograniczeń, co grozi procesami i dodatkowymi kosztami.

To rozwiązanie wskazane, gdy nie mamy pełnej wiedzy o finansach zmarłego, ale nie chcemy rezygnować z potencjalnie wartościowego majątku.

Gdy termin minął – czy można jeszcze coś zrobić?

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu na złożenie oświadczenia spadkowego. Wymaga to jednak udowodnienia, że spadkobierca nie działał z własnej winy – np. z powodu ciężkiej choroby, braku wiedzy o śmierci krewnego, braku informacji o zadłużeniu. Należy wówczas złożyć odpowiedni wniosek do sądu wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności.

To procedura wymagająca, ale w wielu przypadkach jedyna droga do uniknięcia odpowiedzialności za cudze długi.

Najczęstsze błędy spadkobierców

Zignorowanie terminu – brak oświadczenia skutkuje automatycznym przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale bez spisu inwentarza nie daje pełnej ochrony. Odrzucenie spadku tylko przez jedną osobę z rodziny – spadek przechodzi wtedy na dzieci, wnuki lub innych krewnych. Zaniechanie spisu inwentarza – mimo przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, wierzyciele mogą domagać się zapłaty, jeśli brak dokumentacji. Brak konsultacji z prawnikiem – niedopatrzenia formalne, błędne złożenie oświadczenia, niewłaściwe terminy.

Profesjonalna pomoc w trudnych chwilach

Sprawy spadkowe, szczególnie te związane z długami, wymagają wiedzy, doświadczenia i znajomości procedur. Z pomocą przychodzą kancelarie specjalizujące się w prawie spadkowym, które wspierają klientów na każdym etapie – od analizy sytuacji, przez przygotowanie oświadczeń, po reprezentację w sądzie.

W przypadku osób z regionu Śląska, przykładem rzetelnego wsparcia prawnego jest Kancelaria Adwokacka adwokata Pawła Szajdaka, zlokalizowana w centrum Lędzin, tuż obok Urzędu Miasta, w budynku dawnego „Domu Górnika” Kopalni Ziemowit. Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w sprawach takich jak odrzucenie spadku, dział spadku, zachowek, stwierdzenie nabycia spadku czy uchylenie skutków prawnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie: sprawy spadkowe.

Jak zabezpieczyć siebie i rodzinę?

Upewnij się, że znasz majątkową sytuację osoby zmarłej.

W razie wątpliwości, wybierz przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Jeśli podejrzewasz wysokie długi – rozważ odrzucenie spadku.

W przypadku dzieci – działaj niezwłocznie i złóż wniosek do sądu rodzinnego.

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.

