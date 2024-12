Sprzątanie po remoncie – jak doprowadzić dom i mieszkanie do idealnego stanu?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 10:53 pm• Ciekawostki

Remont to zawsze czas wielkich zmian i nadziei na lepsze. Nowe ściany, podłogi, łazienka czy kuchnia – wszystko to cieszy oko, ale zanim zaczniemy w pełni cieszyć się efektem naszej pracy, musimy zmierzyć się z niemałym wyzwaniem: sprzątaniem po remoncie. To zadanie bywa czasochłonne i wymaga użycia odpowiednich środków oraz narzędzi. W tym artykule podpowiemy, jak skutecznie uporać się z bałaganem, by Twój dom lub mieszkanie lśniły czystością.

Krok 1: usuń kurz budowlany

Kurz budowlany to największy wróg po remoncie. Unosi się w powietrzu, osiada na meblach, parapetach, podłogach i niemal wszędzie. Aby skutecznie go usunąć, zacznij od:

Odkurzania podłóg, wykładzin i dywanów – użyj odkurzacza z filtrem HEPA, który zapobiegnie ponownemu rozprzestrzenianiu się kurzu. Wycierania kurzu z mebli, drzwi, parapetów i grzejników – najlepiej za pomocą wilgotnej ścierki z mikrofibry. Oczyszczania włączników światła, gniazdek, listew przypodłogowych, oświetlenia i wentylacji – to miejsca, które łatwo przeoczyć, ale są one równie ważne.

Krok 2: usuń resztki materiałów budowlanych

Pozostałości tynku, farby czy kleju mogą zniszczyć efekt Twojego remontu, jeśli nie zostaną odpowiednio usunięte. Oto jak sobie z nimi poradzić:

Zeskrob pozostałości tynku i farby za pomocą plastikowej łopatki, aby nie uszkodzić powierzchni.

za pomocą plastikowej łopatki, aby nie uszkodzić powierzchni. Umyj kafelki w łazience i kuchni środkami przeznaczonymi do płytek, by usunąć resztki fug czy klejów.

środkami przeznaczonymi do płytek, by usunąć resztki fug czy klejów. Wypoleruj armaturę łazienkową i kuchenną, by przywrócić jej blask. Użyj środków dedykowanych do stali nierdzewnej.

Krok 3: umyj okna i usuń taśmę zabezpieczającą

Podczas remontu okna często są zabezpieczane taśmami, aby chronić je przed zabrudzeniem. Po zakończeniu prac:

Usuń taśmy ochronne delikatnie, aby nie uszkodzić szyb czy ram okiennych. Umyj okna specjalnym preparatem, który usunie ślady farby i zabrudzenia. Wypoleruj szyby, aby uniknąć smug.

Krok 4: zadbaj o czystość podłóg

Podłoga po remoncie wymaga szczególnej uwagi. Aby przywrócić jej dawny wygląd, wykonaj następujące kroki:

Odkurz podłogę , by pozbyć się pyłu i drobinek.

, by pozbyć się pyłu i drobinek. Umyj podłogę przy użyciu specjalnych środków czyszczących odpowiednich do rodzaju powierzchni (drewno, panele, kafelki).

przy użyciu specjalnych środków czyszczących odpowiednich do rodzaju powierzchni (drewno, panele, kafelki). Wypoleruj podłogę, by nadać jej świeży wygląd.

Krok 5: wyczyść kuchnię i łazienkę

Kuchnia i łazienka po remoncie wymagają szczególnej uwagi. Skup się na:

Umyciu zewnętrznej i wewnętrznej części lodówki, mikrofalówki i piekarnika.

Wyczyszczeniu okapu kuchennego , by usunąć resztki kurzu i tłuszczu.

, by usunąć resztki kurzu i tłuszczu. Umyciu blatów, kuchenki lub płyty grzewczej, aby powierzchnie były higienicznie czyste.

Profesjonalne sprzątanie po remoncie – dlaczego warto?

Sprzątanie po remoncie może być czasochłonne i męczące, szczególnie jeśli nie masz odpowiednich narzędzi i środków czystości. Jeśli chcesz zaoszczędzić sobie trudu i mieć pewność, że wszystkie powierzchnie będą lśnić czystością, skorzystaj z pomocy profesjonalistów.

Firma Ecolike z Zabrza oferuje kompleksowe usługi sprzątania po remoncie. Usuwamy kurz budowlany, resztki tynku, myjemy okna, części kuchenne i łazienkowe, a także pozbywamy się odpadów budowlanych o wadze do 10 kg. Dzięki naszemu doświadczeniu i odpowiednim środkom czystościowym przywrócimy Twój dom do idealnego stanu.

Zaufaj Ecolike – profesjonalizm, dokładność i dbałość o każdy detal! Skontaktuj się z nami już dziś i ciesz się czystością bez wysiłku.

Visited 15 times, 6 visit(s) today